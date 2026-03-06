Antena Căutare
Home News Extern Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. Ce au observat fanii după ce s-a descălțat în public

Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. Ce au observat fanii după ce s-a descălțat în public

Kate Middleton a încălcat protocolul regal și s-a descălțat în public. Fanii au observat imediat un detaliu neașteptat la picioarele Prințesei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 19:49 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 20:01
Galerie
Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. | Profimedia Images

Kate Middleton a făcut un gest neașteptat și a renunțat la pantofi în public. Soția Prințului William a încălcat protocolul regal pentru a putea participa la câteva activități alături de copii. Kate a avut o zi aglomerată în Leicester. Prințesa a dansat inclusiv cu enoriașii într-un templu hindus.

Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile

În timpul vizitei sale, prințesa și-a scos pantofii, lucru care nu se face de obicei în cadrul activităților regale. Înainte de a-i scoate, viitoarea regină purta o pereche de stiletto asortați cu o rochie semnată Chris Kerr, de culoare crem. Kate și-a accesorizat ținuta cu o pereche de cercei lungi, cadou de la soțul ei, Prințul William, și cu o ghirlandă cu perle și trandafiri.

Citește și: Kate Middleton, din nou pe covorul roșu. Cum a apărut la Premiile BAFTA 2026, alături de Prințul William

Articolul continuă după reclamă

Ea a fost bine primită la un centru comunitar din Leicester, care a sărbătorit Holi, festivalul indian al culorilor, iubirii și primăverii. Ochii de vultur ai admiratorilor regali nu au scăpat însă micile imperfecțiuni. Aceștia au observat rapid că prințesa Kate nu avea pedichiura făcută. Unghiile sale nu aveau nicio culoare, nici măcar un lac discret care să le stilizeze.

Citește și: Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa de Wales

Prințesa de Wales a ales să fie surprinsă într-o ipostază naturală. Dincolo de acest detaliu, fanii au fost îngrijorați și de aspectul picioarelor lui Kate. La 44 de ani, soția Prințului William prezintă monturi la picioare. Pentru că aparițiile sale publice sunt analizate în detaliu, acest lucru nu a scăpat admiratorilor.

Aceștia au fost foarte atenți atât la unghiile prințesei, cât și la forma tălpilor sale. Mulți sunt de părere că acest lucru s-ar fi întâmplat în urma sarcinilor cu cei trei copii, dar și din cauza purtării frecvente a pantofilor cu toc. Prințesa de Wales este cunoscută pentru preferința sa pentru pantofii cu toc subțire.

Ce a spus Kate Middleton despre copiii ei în timpul vizitei

În timp ce urmărea un grup de dansatori Bollywood, Kate le-a spus acestora că cei trei copii ai ei ar adora mișcările lor de dans.

Citește și: Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis

„Trebuie să fiți în formă, pentru că este super energic. Copiilor mei le-ar plăcea asta. Ei adoră să danseze. Prințului Louis i-ar plăcea coregrafia voastră”, a spus Prințesa de Wales.

Kate s-a bucurat să se întoarcă în Leicester. Ea a menționat că a fost plăcut să revină în oraș în circumstanțe mai fericite. Ultima sa vizită a avut loc alături de William în 2018, când au adus omagii celor cinci victime ale unui accident de elicopter.

Kate Middleton a dansat cu un grup de femei

Prințesa de Wales a renunțat la tocuri în semn de respect când a intrat în templul hindus Shreeji Dham Haveli. Ea s-a alăturat unui dans al enoriașilor hinduși și a aflat mai multe despre religia și cultura lor.

Prințesa a participat la un moment artistic alături de un grup format exclusiv din femei, care au interpretat un dans tradițional. Ea a avut ocazia să danseze în templu și să afle mai multe despre cultura comunității.

+2
Mai multe fotografii

Cunoscută pentru dragostea sa pentru tocurile înalte, Kate purtase cu această ocazie pantofii ei preferați Gianvito Rossi. Totuși, a renunțat la pantofi în semn de respect, gest considerat semnificativ și o rară abatere de la protocolul regal.

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x