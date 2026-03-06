Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile. Ce au observat fanii după ce s-a descălțat în public

Kate Middleton a încălcat protocolul regal și s-a descălțat în public. Fanii au observat imediat un detaliu neașteptat la picioarele Prințesei.

Kate Middleton a făcut un gest neașteptat și a renunțat la pantofi în public. Soția Prințului William a încălcat protocolul regal pentru a putea participa la câteva activități alături de copii. Kate a avut o zi aglomerată în Leicester. Prințesa a dansat inclusiv cu enoriașii într-un templu hindus.

Picioarele lui Kate Middleton au atras toate privirile

În timpul vizitei sale, prințesa și-a scos pantofii, lucru care nu se face de obicei în cadrul activităților regale. Înainte de a-i scoate, viitoarea regină purta o pereche de stiletto asortați cu o rochie semnată Chris Kerr, de culoare crem. Kate și-a accesorizat ținuta cu o pereche de cercei lungi, cadou de la soțul ei, Prințul William, și cu o ghirlandă cu perle și trandafiri.

Ea a fost bine primită la un centru comunitar din Leicester, care a sărbătorit Holi, festivalul indian al culorilor, iubirii și primăverii. Ochii de vultur ai admiratorilor regali nu au scăpat însă micile imperfecțiuni. Aceștia au observat rapid că prințesa Kate nu avea pedichiura făcută. Unghiile sale nu aveau nicio culoare, nici măcar un lac discret care să le stilizeze.

Prințesa de Wales a ales să fie surprinsă într-o ipostază naturală. Dincolo de acest detaliu, fanii au fost îngrijorați și de aspectul picioarelor lui Kate. La 44 de ani, soția Prințului William prezintă monturi la picioare. Pentru că aparițiile sale publice sunt analizate în detaliu, acest lucru nu a scăpat admiratorilor.

Aceștia au fost foarte atenți atât la unghiile prințesei, cât și la forma tălpilor sale. Mulți sunt de părere că acest lucru s-ar fi întâmplat în urma sarcinilor cu cei trei copii, dar și din cauza purtării frecvente a pantofilor cu toc. Prințesa de Wales este cunoscută pentru preferința sa pentru pantofii cu toc subțire.

Ce a spus Kate Middleton despre copiii ei în timpul vizitei

În timp ce urmărea un grup de dansatori Bollywood, Kate le-a spus acestora că cei trei copii ai ei ar adora mișcările lor de dans.

„Trebuie să fiți în formă, pentru că este super energic. Copiilor mei le-ar plăcea asta. Ei adoră să danseze. Prințului Louis i-ar plăcea coregrafia voastră”, a spus Prințesa de Wales.

Kate s-a bucurat să se întoarcă în Leicester. Ea a menționat că a fost plăcut să revină în oraș în circumstanțe mai fericite. Ultima sa vizită a avut loc alături de William în 2018, când au adus omagii celor cinci victime ale unui accident de elicopter.

Kate Middleton a dansat cu un grup de femei

Prințesa de Wales a renunțat la tocuri în semn de respect când a intrat în templul hindus Shreeji Dham Haveli. Ea s-a alăturat unui dans al enoriașilor hinduși și a aflat mai multe despre religia și cultura lor.

Prințesa a participat la un moment artistic alături de un grup format exclusiv din femei, care au interpretat un dans tradițional. Ea a avut ocazia să danseze în templu și să afle mai multe despre cultura comunității.

Cunoscută pentru dragostea sa pentru tocurile înalte, Kate purtase cu această ocazie pantofii ei preferați Gianvito Rossi. Totuși, a renunțat la pantofi în semn de respect, gest considerat semnificativ și o rară abatere de la protocolul regal.