Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat. Ce s-a întâmplat cu Thomas Markle și de ce a ajuns pe mâna poliției

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, a fost arestat în SUA și este acuzat de o infracțiune gravă. Ce au descoperit agenții FBI și ce riscă acesta dacă va fi găsit vinovat.

Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat. Ce s-a întâmplat cu Thomas Markle | Profimediaimages.ro

Thomas Markle, tatăl ducesei Meghan Markle, a ajuns în arestul autorităților americane, după o anchetă a FBI. Acesta este acuzat de deținerea unor materiale care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Anchetatorii au ridicat aproape 80 de obiecte din două spații de depozitare închiriate de bărbat, iar cazul urmează să fie analizat în instanță. Thomas Markle respinge acuzațiile și le-a descris drept „minciuni bolnave”, scrie mirror.co.uk.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat în SUA. De ce este acuzat Thomas Markle

Thomas Markle, tatăl ducesei Meghan Markle, a fost arestat în Statele Unite ale Americii și urmează să fie dus în fața instanței. Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, este acuzat de deținerea unor materiale care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Informația a fost confirmată de Departamentul de Justiție al SUA, mai notează mirror.co.uk.

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Potrivit autorităților americane, Thomas Markle a fost ridicat de agenții FBI de la un centru rezidențial în care locuia. Acesta urmează să fie prezentat în fața unui judecător la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Tampa, Florida.

Ancheta a scos la iveală și alte detalii. Agenții federali au percheziționat două spații de depozitare închiriate de tatăl lui Meghan Markle și au ridicat aproximativ 78 de obiecte. Printre acestea se numără diapozitive, negative fotografice și cărți în care ar fi fost găsite imagini suspecte. Dacă va fi găsit vinovat, Thomas Markle riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală.

Ce au descoperit agenții FBI în spațiile de depozitare ale lui Thomas Markle

Potrivit documentelor depuse în instanță, ancheta a început în octombrie 2026, după ce autoritățile au primit informații despre posibila existență a unor materiale ilegale printre bunurile lui Thomas Markle din Filipine.

Un prim martor ar fi semnat o declarație în care a relatat că a descoperit imagini suspecte în posesia bărbatului. Ulterior, anchetatorii au discutat cu o altă persoană, care le-a oferit informații despre un spațiu de depozitare închiriat de acesta în zona Los Angeles.

Pornind de la aceste informații, agenții FBI au identificat încă un spațiu de depozitare. Cele două unități erau închiriate de Thomas Markle încă din 2008, iar ultimele plăți fuseseră făcute chiar în luna precedentă, prin debitare automată.

În urma perchezițiilor autorizate de instanță, anchetatorii au ridicat aproximativ 78 de obiecte. Declarația prezentată în dosar descrie trei dintre imaginile descoperite. Două dintre ele ar prezenta un bărbat adult, identificat de un martor drept Thomas Markle, alături de o minoră. O a treia imagine ar înfățișa o minoră într-o cameră care pare să aparțină unui lanț hotelier din Filipine.

Cum au ajuns autoritățile să îl investigheze pe tatăl lui Meghan Markle

Numele lui Thomas Markle a ajuns în atenția autorităților din Filipine luna trecută, după ce fiul său, Thomas Markle Jr., a susținut că a descoperit mai multe imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor printre bunurile tatălui său.

Săptămâna trecută, patru cutii cu obiecte care ar fi provenit din fosta locuință a lui Thomas Markle din Filipine au fost predate autorităților. Acestea ar fi conținut calculatoare, telefoane, hard diskuri și casete video mai vechi.

Deocamdată, toate aceste informații fac parte din ancheta desfășurată de autorități. Thomas Markle a negat acuzațiile și le-a descris drept „minciuni bolnave”.

Ce relație are Meghan Markle cu tatăl său

Meghan Markle este singurul copil al lui Thomas Markle din căsnicia cu Doria Ragland, mama ducesei de Sussex. Relația dintre cei doi s-a răcit înainte de nunta regală din 2018, după ce Thomas Markle a fost implicat într-un scandal legat de fotografii realizate în mod intenționat pentru paparazzi.

Imaginile au apărut în presă cu doar câteva zile înainte de ceremonia de la Capela St. George din Windsor. În urma scandalului, tatăl lui Meghan nu a mai participat la nunta fiicei sale.

De atunci, cei doi au avut o relație tensionată și au păstrat distanța.

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