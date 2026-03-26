Formula 1 continuă pe legendarul circuit de la Suzuka! Marele Premiu al Japoniei, duminică, de la ora 08:00, pe Antena 3 CNN

Spectacolul Formulei 1 continuă în acest weekend cu Marele Premiu al Japoniei, una dintre cele mai așteptate etape din calendarul competiției.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 11:05 | Actualizat Joi, 26 Martie 2026, 11:06
Piloții se pregătesc pentru o cursă solicitantă pe celebrul circuit de la Suzuka, un traseu tehnic unde fiecare viraj poate influența rezultatul final. Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 08:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Circuitul Suzuka, care a găzduit primul Mare Premiu în 1987, este recunoscut pentru configurația sa spectaculoasă și pentru secvențele rapide de viraje care testează la maximum îndemânarea piloților și performanța monoposturilor. Traseul japonez oferă adesea dueluri intense și strategii imprevizibile, iar atmosfera creată de fanii motorsportului transformă fiecare ediție într-un adevărat spectacol.

În sezonul trecut, victoria în Marele Premiu al Japoniei i-a revenit lui Max Verstappen, urmat pe podium de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Și în acest an se anunță o luptă spectaculoasă pentru primele poziții, în contextul unui sezon care a început cu rezultate surprinzătoare.

Etapa de la Suzuka, a treia din acest sezon, aduce din nou în prim-plan duelurile dintre marile echipe. Mercedes a avut un start puternic de campionat, George Russell câștigând cursa de debut din Australia, iar Kimi Antonelli impunându-se în China. În același timp, Ferrari rămâne în centrul atenției, cu Charles Leclerc și Lewis Hamilton pregătiți să lupte pentru primele poziții.

Interesul pentru Marele Premiu al Japoniei este cu atât mai mare cu cât după această etapă va urma o pauză de aproximativ o lună în calendarul competiției, după ce weekendurile programate în Arabia Saudită și Bahrain au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Programul Marelui Premiu al Japoniei

Vineri

• 04:30 – Antrenamentul 1 (AntenaPLAY)

• 08:00 – Antrenamentul 2 (AntenaPLAY)

Sâmbătă

• 04:30 – Antrenamentul 3 (AntenaPLAY)

• 07:45 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

• 08.00 – Cursa (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

