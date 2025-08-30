Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Bătălia pentru pole position este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 16:48: A început al treilea segment de calificări.

Update 16:41: Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly și Alexander Albon nu fac pasul în Q3.

Update 16:26: A început al doilea segment de calificări.

Update 16:19: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman și Lance Stroll nu fac pasul în Q2.

Update 16:04: Steag galben ridicat rapid. Lance Stroll lovește monopostul.

Update 16:00: A început primul segment de calificări pe Zandvoort.

A început a doua parte a sezonului 2025. Piloții vin cu forțe proaspete după vacanța de vară. Sesiunea de calificări începe la 16:00 și va fi pregătită în studio de la 15:45.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Fernando Alonso și de Oscar Piastri.

Alexander Albon a ieșit în decor și a fost aborat steagul roșu. Lewis Hamilton s-a răsucit, dar a reuşit să nu iasă în decor! Manevră superbă pentru septuplul campion mondial. Isack Hadjar a avut probleme cu monopostul și i s-a oprit în timpul antrenamentului, chiar după ce a fost ridicat steagul roșu provocat de Lance Stroll, care s-a lovit de parapet.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid. Pilotul McLaren a fost urmat de Oscar Piastri și de Lance Stroll.

Sesiunea s-a încheiat mai devreme pentru Andrea Kimi Antonelli, după ce a avut probleme cu monopostul.

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an.

Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”. Recordul pe circuit îi aparține lui Lewis Hamilton din 2021, 1:11.097.

