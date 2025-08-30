Antena Căutare
Știri Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 16:48 | Actualizat Sambata, 30 August 2025, 16:48
Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Bătălia pentru pole position este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 16:48: A început al treilea segment de calificări.

Update 16:41: Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly și Alexander Albon nu fac pasul în Q3.

Update 16:26: A început al doilea segment de calificări.

Update 16:19: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman și Lance Stroll nu fac pasul în Q2.

Update 16:04: Steag galben ridicat rapid. Lance Stroll lovește monopostul.

Update 16:00: A început primul segment de calificări pe Zandvoort.

A început a doua parte a sezonului 2025. Piloții vin cu forțe proaspete după vacanța de vară. Sesiunea de calificări începe la 16:00 și va fi pregătită în studio de la 15:45.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Olandei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 29 - 31 august 2025

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Fernando Alonso și de Oscar Piastri.

Alexander Albon a ieșit în decor și a fost aborat steagul roșu. Lewis Hamilton s-a răsucit, dar a reuşit să nu iasă în decor! Manevră superbă pentru septuplul campion mondial. Isack Hadjar a avut probleme cu monopostul și i s-a oprit în timpul antrenamentului, chiar după ce a fost ridicat steagul roșu provocat de Lance Stroll, care s-a lovit de parapet.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid. Pilotul McLaren a fost urmat de Oscar Piastri și de Lance Stroll.

Sesiunea s-a încheiat mai devreme pentru Andrea Kimi Antonelli, după ce a avut probleme cu monopostul.

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an.

Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”. Recordul pe circuit îi aparține lui Lewis Hamilton din 2021, 1:11.097.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Ungariei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Hungaroring

monoposturi de formula 1 pe circuitul din olanda 2025
Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box.

Formula 1 revine! Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY...
Comentarii


Videoclipul zilei
Video recomandate
Citește și
