Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 a început în forță, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România pentru următorii doi ani. Toate cele 24 de curse pline de adrenalină pot fi urmărite pe canalele Antena și în AntenaPLAY. După pauza de vară, Formula 1™ revine cu a doua parte a sezonului 2025.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Ungariei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Hungaroring

Program Formula 1™, Marele Premiu al Olandei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 29 - 31 august 2025

În weekendul 29 - 31 august 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Olandei.

Articolul continuă după reclamă

Vineri, 29 august, de la ora 13:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 17:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 30 august, de la ora 12:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu al Olandei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 31 august, de la ora 16:00 va avea loc cursa Marelui Premiu al Olandei, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Ungariei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an.

Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”. Recordul pe circuit îi aparține lui Lewis Hamilton din 2021, 1:11.097.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Ungariei. Charles Leclerc în pole position pe Hungaroring

Formula 1 Academy şi Porsche Supercup, la Zandvoort, LIVE în AntenaPLAY

Odată cu Formula 1™, la Zandvoort, vor reveni şi Formula 1 Academy şi Porsche Supercup.

Program Formula 1 Academy de la Zandvoort

Vineri, 29 august, de la 11:10, se va desfășura prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 18:30, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY

Sâmbătă, 30 august, de la 11:25, vor avea loc calificările, exclusiv în AntenaPLAY. De asemenea, de la 18:05, va avea loc prima cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Duminică, 31 august, de la 11:40, va avea loc a doua cursă, exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Ungariei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Programul Porsche Supercup de la Zandvoort

Vineri, 29 august, de la 15:00, sesiunea de antrenamentele va putea fi urmărită în exclusivitate în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 30 august, de la 14:00, vor avea loc calificările, în exlusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 31 august, de la 12:55, va avea loc cursa, în exlusivitate în AntenaPLAY.

Pentru mai multe detalii despre Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Ungariei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 - 3 august 2025

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!