Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026

Cadillac vine pe grila Formula 1™ din 2026 cu doi piloți cunoscuți, Sergio Pérez și Valtteri Bottas.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 26 August 2025, 17:38 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 17:38
Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu echipa Cadillac din Formula 1™ | GettyImages, Instagram

Formula 1™ începe cea de-a doua parte a sezonului 2025 cu un anunț important. Zvonurile care circulau în ultimul timp au fost adeverite, Sergio Pérez se întoarce în sportul cu motor, la Cadillac. De asemenea, Valtteri Bottas trece de la Mercedes în boxa celei mai noi echipe de pe grilă.

Ce mesaje au transmis Sergio Pérez și Valtteri Bottas, după confirmarea de la Cadillac

Sezonul 2026 începe să se contureze. Cadillac se alătură echipelor de Formula 1™ în următorul sezon și a semnat deja cu doi piloți cunoscuți: Sergio Pérez și Valtteri Bottas.

Cei doi au o experiență vastă în campionat, cu un total de 527 de curse și 16 victorii: „O combinație fără egal de experiență, leadership și abilități tehnice. Cei doi vor avea un rol important în a modela spiritul competitiv al echipei încă de la început.”

Sergio Pérez a fost dat afară de la Red Bull după un sezon 2024 extrem de greu. Cu toate acestea, potențialul său a fost imediat reperat de Cadillac și pornește într-o nouă aventură plin de ambiție pentru a pune bazele unei echipe puternice și competitive.

„Să mă alătur echipei de Formula 1 Cadillac este un nou capitol extrem de interesant în cariera mea. Încă de la prima discuție mi-am dat seama de pasiunea și hotărârea din spatele proiectului”, a spus pilotul mexican, conform ESPN.

„Este o onoare să fac parte din construirea unei echipe alături de care pot evolua astfel încât, în timp, să luptăm în prim-plan. Cadillac este un nume legendar în motorsportul american, iar a ajuta la aducerea unei astfel de companii fantastice în Formula 1 este o responsabilitate uriașă, pe care sunt încrezător că o voi duce la îndeplinire”, a mai adăugat acesta.

Valtteri Bottas este în prezent pilot de rezervă pentru Mercedes, echipa la care a pilotat din 2017 până în 2021. Acesta a avut un contrat de trei ani cu Sauber.

„De când am început negocierile cu echipa de Formula 1 Cadillac am simțit că este ceva diferit - ceva extrem de ambițios, dar în același timp ancorat în realitate. Nu este doar un proiect de curse; este o viziune pe termen lung. Este o oportunitate rară să faci parte dintr-un proiect încă de la conceperea sa și să ajunți la modelarea lui în ceva care este menit pentru grila de Formula 1”, a declarat pilotul finlandez.

Cadillac va fi cea de-a 11-a echipă din Formula 1™ în sezonul 2026. Echipa americană va concura cu motor Ferrari pentru o perioadă scurtă, deoarece General Motors dorește să aibă propriul motor.

Fabrica principală va fi în Marea Britanie, în apropiere de circuitul de la Silverstone, dar și în Statele Unite ale Americii, în Fishers, Indiana și Warren, Michigan. General Motors dorește să construiască o fabrică în Charlotte, North Carolina, în 2026.

Deși echipa americană dorea să debuteze cu cel puțin un pilot american, Colton Herta fiind cel mai vehiculat nume, în cele din urmă nu a fost posibil.

Cadillac va fi coordonată de fostul șef de echipă de la Manor, Graeme Lowden. În comitetul de conducere are un rol important și campionul din Formula 1™ din 1978, Mario Andretti.

„Arată un mare potențial faptul că am semnat cu doi piloți extrem de talentați precum Bottas și Checo”, a declarat Graeme Lowden. „Au văzut totul și știu ce este necesar pentru a avea succes în Formula 1. Dar, mai important, înțeleg ce înseamnă să ajuți la construirea unei echipe. Leadershipul lor, feedbackul, instinctele deja formate în curse și, bineînțeles, viteza lor vor fi neprețuite pe măsură ce aducem această echipă la viață. Un mare mulțumesc echipei Mercedes pentru cooperare și înțelegere.”

De asemenea, se zvonesc două nume pentru rolul de pilot de rezervă: Mick Schumacher și Jak Crawford.

Și în 2026, Formula 1™ se vede pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

