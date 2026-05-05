2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă

Experții avertizează că 2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie, cu fenomene extreme în întreaga lume.

Experții susțin că ne-am putea confrunta cu un fenomen super El Nino în 2026, ceea ce ar duce la cel mai fierbinte an din istorie, de când au început înregistrările oficiale.

Deși El Nino e un fenomen natural, care are loc periodic, influența umană asupra planetei și încălzirea globală pot să înrăutățească aceste condiții meteo, scrie Daily Mail.

Potrivit celor mai recente estimări, vom avea parte de fenomenul El Nino în a 2-a jumătate a anului.

Ca urmare, vor există numeroase fenomene extreme, care vor avea un impact global.

2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie

O echipă de experți condusă de dr. James Jansen de la Universitatea Columbia, susține că există șanse foarte mari ca anul 2026 să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

Acest lucru ar putea însemna depășirea recordului stabilit în 2024. Atunci, încălzirea globală a depășit pentru prima dată pragul de 1.5 grade Celsius peste media din perioada preindustrială.

Anii El Nino fac parte dintr-un ciclu natural numit sistemul El Nino–Oscilația Sudică. Sunt caracterizați prin temperaturi ridicate în Oceanul Pacific. Combinat cu efectele încălzirii globale cauzate de activitatea umană, cercetătorii estimează că 2026 va fi cu aproximativ 0.06 grade Celsius mai cald decât 2024.

„Această marjă e suficient de mare încât suntem dispuși să prezicem că 2026 va fi cel mai cald an. Desigur, 2027 va fi și mai fierbinte,” susține echipa de experți.

Sistemul El Nino–Oscilația Sudică e un tipar climatic natural care alternează între faza caldă El Nino și faza rece La Nina la fiecare 2 până la 7 ani. În timpul fazei El Nino, apele calde acumulate în Pacific se răspândesc și cresc temperatura medie globală.

În prezent, încălzirea globală e ușor temperată de un episod La Nina. Ca urmare, începutul anului 2026 e puțin mai răcoros decât anii anteriori. Comparativ cu 2024, primele 3 luni ale acestui an au fost în medie cu aproximativ 0.1 grade Celsius mai reci.

Pentru ca 2026 să devină cel mai fierbinte an din istorie, următoarele 7 luni ar trebui să fie extrem de călduroase. Experții se tem că se va întâmpla exact acest lucru.

Întreaga planetă va fi afectată

Potrivit celui mai recent raport al Organizației Meteorologice Mondiale, revenirea unui episod El Nino puternic sau chiar „super El Nino” ar putea avea loc încă din mai sau iunie.

Unii experți sugerează chiar că ne apropiem de unul dintre cele mai intense episoade El Nino din ultimii 140 de ani. Ceea ce ar putea duce la o creștere accentuată a temperaturilor globale.

Estimările anterioare indicau că 2026 ar putea ajunge la aproximativ 1.47 grade Celsius peste media preindustrială. Totuși, dr. Jansen consideră că aceste prognoze subestimează impactul combinat al încălzirii globale și al fenomenului El Nino.

Temperatura medie a suprafeței oceanelor, mai puțin influențată de variațiile meteorologice pe termen scurt, e în prezent cu 0.13 grade Celsius mai ridicată decât înainte de debutul episodului El Nino din 2023.

Cum oceanele acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului, această diferență sugerează o creștere globală de aproximativ 0.17 grade Celsius până în 2026 față de 2023.

Dacă aceste predicții se confirmă, lumea ar putea deveni mai caldă mai rapid decât se așteaptă majoritatea oamenilor. În Europa, anii El Nino sunt asociați de obicei cu veri mai calde și mai uscate.