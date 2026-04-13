Ghețarii lumii se apropie de punctul de prăbușire. Ce cantitate enormă au pierdut doar în 2025

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 13:24 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 13:30
Ghețarii lumii se topesc la un ritm alarmant | Shutterstock

Ghețarii se micșorează într-un „ritm alarmant”, avertizează experții care au studiat pierderile enorme înregistrate în anul 2025.

Potrivit celor mai recente date, doar anul trecut, ghețarii au pierdut 408 gigatone de gheață, scrie Daily Mail.

2025 a întregistrat pierderi „fără precedent”, de 4 ori mai mari decât cele de la finalul secolului XX, potrivit unui nou studiu.

Dacă aceste pierderi vor continua în același ritm, întreaga planetă poate fi afectată.

Ghețarii lumii se apropie de punctul de prăbușire

Rezultatele studiului subliniază amploarea și urgența declinului continuu al ghețarilor, susține dr. Levan Tielidze, unul dintre autorii cercetării, expert de la Universitatea Monash.

„Ghețarii sunt printre cei mai clari indicatori ai schimbărilor climatice, iar acum asistăm la o pierdere globală de gheață fără precedent,” susține expertul. „Faptul că 6 dintre cei mai extremi ani de pierdere au avut loc în ultimii 7 ani evidențiază cât de rapid se schimbă sistemul.”

„Aceste schimbări nu doar că remodelează peisajele montane, ci contribuie semnificativ și la creșterea nivelului mării la nivel global și afectează resursele de apă pentru milioane de oameni,” a continuat dr. Tielidze.

Cercetarea a fost realizată de rețeaua World Glacier Monitoring Service (WGMS). A combinat observații de teren și date obținute cu ajutorul sateliților.

2025 a fost al 4-lea an consecutiv în care toate cele 19 regiuni majore cu ghețari de pe glob au înregistrat pierderi de gheață, susține studiul.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în zone precum British Columbia din Canada și Alpii din Europa Centrală. Alți ghețari, precum cei din Islanda, Chile și Asia au suferit, de asemenea, pierderi semnificative.

Echipa avertizează că topirea accelerată a gheții poate avea efecte în lanț asupra nivelului mării, ecosistemelor și disponibilității apei dulci.

Pe termen lung, ghețarii au pierdut aproape 10.000 de gigatone de gheață din 1975. Aproape 80% din această pierdere a avut loc după începutul anilor 2000. E o pierdere echivalentă cu o creștere a nivelului mării de 2.64 cm.

Dr. Tielidze a avertizat că rezultatele, publicate în Nature Reviews Earth & Environment, evidențiază importanța limitării încălzirii globale viitoare.

Topirea ghețarilor poate afecta întreaga lume

„Chiar dacă temperaturile globale s-ar stabiliza astăzi, o proporție semnificativă a masei ghețarilor e deja destinată topirii,” avertizează expertul. „Totuși, fiecare fracțiune de grad contează. Reducerea încălzirii va reduce direct pierderea viitoare a ghețarilor și impactul viitor.”

„Ritmul excepțional de mare de pierdere de masă din ultimul deceniu, raportat la masa rămasă, sugerează că mulți ghețari individuali vor dispărea în curând și că regiuni întregi își vor pierde acoperirea glaciară în câteva decenii,” concluzionează studiul.

Studiul s-a concentrat pe ghețari și nu a inclus datele despre calotele de gheață continentale din Groenlanda și Antarctica.

Cea mai mare creștere a masei de gheață glaciară a fost în 1983, cu un plus de 115 gigatone, pe fondul unor condiții meteorologice mult mai reci în anumite regiuni ale lumii.

În schimb, cea mai mare pierdere de masă a fost înregistrată în 2023, unul dintre cei mai călduroși ani din istorie, când s-au topit 555 de gigatone de gheață.

Luna trecută, un alt studiu a avertizat că „Ghețarul Apocalipsei” din Antarctica, care nu a fost inclus în acest studiu, ar putea intra într-un proces de colaps în lanț, deoarece gheața se topește mai rapid decât se estima.

Experții de la Universitatea din Edinburgh estimează că acest ghețar, numit Thwaites, ar putea pierde 200 de gigatone de gheață în fiecare an până în 2067.

