Europa se încălzește de 2 ori mai repede decât media globală. Ce cauzează fenomenul alarmant

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 16:05
Experții trag un semnal de alarmă de urgență legat de încălzirea globală din Europa | Shutterstock

Temperaturile din Europa cresc semnificativ mai mult și mai repede decât media globală. Experții trag un semnal de alarmă că problemele cauzate de încălzirea globală ne vor afecta direct în prezent, nu pe viitor.

În ultimii 30 de ani, temperatura medie globală a crescut cu 0.27 de grade Celsius pentru fiecare deceniu, scrie Daily Mail.

Dar, potrivit unui nou raport european, continentul nostru s-a încălzit cu 0.56 de grade Celsius la fiecare 10 ani.

Așa că, pe măsură ce temperaturile globale ating pragul de 1.4 grade Celsius peste temperatura pre-industrială, Europa e acum cu 2.5 grade Celsius mai caldă.

Experții susțin că încălzirea rapidă a Europei determină un val de fenomene meteo extreme, decese cauzate de căldură și incendii de vegetație devastatoare.

Anul trecut, peste 1.034.550 de hectare de teren au fost distruse de incendii în Europa. Aceasta e cea mai mare suprafață mistuită de flăcări înregistrată vreodată.

„Odată cu creșterea temperaturilor și extinderea incendiilor și secetei, dovezile nu pot fi contestate,” a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu. „Schimbările climatice nu mai sunt o amenințare viitoare, ci o realitate prezentă.”

Potrivit datelor colectate de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), anul 2025 a fost al 3-lea cel mai călduros înregistrat în Europa.

Temperatura medie a ajuns la 10.41 grade Celsius pe întreg continentul, cu doar 0.3 grade Celsius mai puțin decât anul record 2024.

„Faptul că 95% din Europa a experimentat temperaturi peste medie într-un singur an arată că nu vorbim despre extreme izolate în 1 sau 2 regiuni. Nivelul de bază s-a schimbat,” a declarat prof. Hannah Cloke, expertă în fenomene climatice extreme la Universitatea din Reading.

De ce se încălzește Europa mai repede

Experții susțin că Europa se încălzește mai rapid decât restul lumii din cauza unei combinații de factori geografici, umani și schimbări ale tiparelor meteorologice.

În parte, acest lucru se datorează apropierii de Arctica, regiunea care se încălzește cel mai rapid de pe planetă.

Arctica s-a încălzit cu aproximativ 0.75 grade Celsius pe deceniu în ultimii 30 de ani, ceea ce are efecte semnificative asupra Europei.

În același timp, schimbările climatice cauzate de activitatea umană accelerează și mai mult încălzirea. Pe măsură ce clima se încălzește, tiparele meteorologice favorizează valuri de căldură de vară mai frecvente și mai intense în Europa, proces ce crește temperatura medie.

Temperaturile mai ridicate duc și la reducerea stratului de zăpadă, care în mod normal reflectă radiația solară înapoi în spațiu.

În martie anul trecut, acoperirea cu zăpadă în Europa a atins al 3-lea cel mai scăzut nivel de când există măsurători, din 1983. Efectele cumulate fac ca Europa să se încălzească mult mai rapid decât media globală.

„Impactul schimbărilor climatice evoluează acum foarte rapid în Europa,” a declarat prof. Cloke. „Amploarea acestor schimbări arată că nu mai putem conta pe vechile certitudini despre natură atunci când ne planificăm societatea.”

Îngrijorător e faptul că această încălzire are loc și în regiunile nordice, în mod normal mai reci. În zonele subarctice din Scandinavia, un val de căldură de 3 săptămâni a dus la temperaturi de peste 30 de grade Celsius în interiorul Cercului Polar.

