A cumpărat un apartament cu 11 milioane de dolari, dar abia a trecut pe acolo. Acum iese la licitație pentru o sumă mult mai mică

Un miliardar a cumpărat un apartament cu 11 milioane de dolari, în care nu a apucat să stea foarte mult în cei 10 ani când l-a deținut.

Miliardarul a cumpărat apartamentul în 2016, dar a petrecut foarte puțin timp acolo | Shutterstock

Michael Dell a devenit miliardar în domeniul tech, avere ce i-a permis să strângă un portofoliu imobiliar impresionant.

Printre proprietățile sale impresionante se numără și un apartament de tip penthouse din Boston, scrie Hoodline.

În ciuda prețului impresionant, Dell a folosit foarte rar acel apartament, pentru care a plătit 10.9 milioane de dolari în 2016.

Acum, după ce l-a deținut 10 ani, Dell scoate apartamentul la licitație cu un preț de rezervă mult mai mic decât cel plătit când l-a cumpărat.

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A cumpărat un apartament cu 11 milioane de dolari, dar abia a trecut pe acolo

Dell a cumpărat un apartament cu 11 milioane de dolari într-unul din cele mai înalte turnuri din orașul Boston, SUA.

Michael Dell e fondatorul și directorul executiv al Dell Technologies. A plătit 10.9 milioane de dolari pentru proprietatea cu o suprafață de aproximativ 381 de metri pătrați în 2016, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată, scrie Traded.

Situată la etajul 59 al Millennium Tower, clădire cu 60 de etaje din centrul Bostonului, proprietatea e scoasă acum la vânzare printr-o licitație cu oferte sigilate.

Decizia de a scoate locuința la licitație vine după mai multe încercări de a o vinde pe piața imobiliară obișnuită, scrie Times of India.

Dell a listat pentru prima dată proprietatea cu 3 dormitoare în 2024, la prețul de 10.9 milioane de dolari, în speranța de a-și recupera investiția inițială, potrivit The Wall Street Journal. După ce nu a găsit un cumpărător, prețul a fost redus de mai multe ori.

Cel mai recent, locuința era listată la 7.895 milioane de dolari, înainte de a fi retrasă de pe piața imobiliară obișnuită.

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Licitația e organizată de Paramount Realty USA împreună cu agentul imobiliar Michael Carucci, partener fondator al Serhant Massachusetts.

Cumpărătorii trebuie să trimită ofertele sigilate, împreună cu dovezi că dispun de fondurile necesare, înainte de expirarea termenului-limită.

Penthouse-ul e scos la licitație cu un preț de rezervă surprinzător

Deși a plătit aproape 11 milioane de dolari în urmă cu 10 ani și prețul imobiliarelor din SUA a crescut semnificativ de atunci, apartamentul de tip penthouse e scos la licitație cu un preț mult mai mic.

Prețul de rezervă din licitație e de 6.5 milioane de dolari, cu peste 40% mai mic decât suma plătită de Dell pentru proprietate în urmă cu 10 ani. Un preț de rezervă dintr-o licitație înseamnă că proprietatea nu poate fi vândută pentru o sumă mai mică decât cea stabilită.

„Prețul de rezervă de 6.5 milioane de dolari reprezintă o oportunitate extraordinară pentru cumpărători de a-și stabili propriul preț pentru o reședință de referință într-unul dintre cele mai prestigioase turnuri din Boston,” a declarat Carucci atunci când a fost anunțată licitația.

Penthouse-ul de aproximativ 381 de metri pătrați are 3 dormitoare, 4 băi complete și 1 toaletă de serviciu.

Locuința are pereți din sticlă din podea până în tavan și oferă priveliști ample asupra orizontului Bostonului și a portului din apropiere.

Interiorul include podele din lemn masiv cu lamele late, detalii din marmură, un șemineu pe gaz și o terasă privată în aer liber. Proprietatea dispune, de asemenea, de elemente de tâmplărie realizate la comandă, tavane înalte și o bucătărie pentru pasionații de gastronomie, dotată cu mobilier încorporat și electrocasnice de ultimă generație.

Vânzarea include și 2 locuri de parcare rezervate în garajul subteran al clădirii.

Locatarii Millennium Tower au acces și la facilități de lux, printre care personal la intrare, o sală privată de proiecții, un centru de fitness și o piscină interioară de 22.8 metri pentru înot pe distanțe.

Michael Dell a folosit rar apartamentul din Boston

Dell a cumpărat apartamentul din Millennium Tower în decembrie 2016, după ce compania sa a finalizat achiziția în valoare de 67 de miliarde de dolari a companiei IT EMC Corp., cu sediul în Massachusetts.

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Penthouse-ul a servit drept bază în timpul deplasărilor de afaceri în zonă. Dar se pare că Dell l-a folosit foarte rar în scop personal de-a lungul anilor.

4 ani mai târziu, proprietățile lui Dell din Boston s-au extins, potrivit The Wall Street Journal. În 2020, miliardarul a cumpărat un penthouse mult mai mare, întins pe 2 niveluri, la Four Seasons Private Residences One Dalton Street, pentru 34 de milioane de dolari.

Decizia de a vinde locuința din Millennium Tower vine într-un moment în care prețurile de pe piața apartamentelor de lux din Boston s-au modificat. Unele penthouse-uri din turn s-au vândut cu peste 11 milioane de dolari în perioada de vârf a pieței, la sfârșitul anului 2016. Prețurile mai recente de revânzare din zona Downtown Crossing au fost mai mici.

Licitația pentru penthouse-ul de la etajul 59 se va încheia la sfârșitul lunii octombrie. Proprietatea e una dintre cele mai importante locuințe de lux scoase la licitație în New England în acest an.

Pe lângă proprietățile din Boston, Dell deține un portofoliu imobiliar extins la nivel global prin intermediul firmei sale private de investiții.

Cea mai cunoscută achiziție rezidențială a sa este proprietatea în stil Tudor din anii 1930, situată în Austin, Texas, cunoscută local sub numele de Castelul. Domeniul se întinde pe 13 hectare, în zona Westlake Hills.

În 2014, Dell a intrat, de asemenea, în istoria pieței imobiliare prin achiziționarea unui penthouse în clădirea One57 de pe Billionaires’ Row, în Manhattan, pentru 100.47 milioane de dolari. Tranzacția a stabilit la acea vreme un record pentru cea mai scumpă locuință vândută vreodată în New York City.

Colecția sa include și proprietăți de vacanță de lux în Hualalai, Hawaii, precum și alte apartamente situate în clădiri înalte din marile zone metropolitane.