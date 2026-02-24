Ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa. Experții au dezvăluit adevărul despre fenomenul rar

Experții au dezvăluit ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa, un fenomen rar care s-ar putea întoarce pe continent în această lună.

O „ploaie de sânge” ar putea avea loc în Europa luna aceasta | Shutterstock

Ecosistemele diverse ale Pământului sunt mult mai contectate decât cred mulți. Uneori, fenomene naturale de pe alt continent pot să aibă repercusiuni și în alte țări.

Așa se întâmplă și cu „ploile de sânge” care apar rar în Europa, scrie BBC.

Originea acestui fenomen e în Africa, respectiv în deșertul Sahara, chiar dacă rezultatele se văd în Europa.

Acum, experți au dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, când ploaia are altă culoare.

Ce e „ploaia de sânge” și de ce apare în Europa

Vântul fierbinte și uscat care transportă praf din deșertul Sahara se află la baza acestui fenomen. Cunoscute drept Calima, aceste vânturi pot ridica milioane de tone de praf și nisip fin până la 6 kilometri în atmosferă.

Ceea ce colorează cerul în portocaliu și transformă apa de ploaie într-o nuanță maro noroioasă. De aici și denumirea de „ploaie de sânge”.

Particulele suspendate pot fi transportate mii de kilometri de curenții atmosferici. Când ajung la altitudini mai joase, pot reduce vizibilitatea și pot provoca probleme respiratorii.

Calima afectează în principal Insulele Canare. Dar, dacă există condiții favorabile, praful poate fi transportat până în zona Mediteranei sau chiar în Europa de Nord, inclusiv în Marea Britanie.

Un nor de praf saharian roșu traversează în prezent Europa, către Marea Britanie, așa că e posibil să avem parte de aceste ploi.

Când acest praf se amestecă cu ploile persistente din Europa, precipitațiile capătă o culoare roșiatică, ceea ce creează fenomenul numit „ploaie de sânge”.

În ciuda aspectului alarmant, experții spun că nu există motive de îngrijorare legate de această schimbare bruscă.

Cea mai vizibilă consecință va fi, cel mai probabil, un strat subțire de praf rămas pe mașini și pe suprafețele expuse după ce ploaia se usucă.

Norul este alcătuit în mare parte din praf saharian, împreună cu fum provenit din arderea sezonieră a biomasei în Africa Ecuatorială.

„Ploaia de sânge” provine din Africa

Ca și în alte regiuni ale lumii, vânturile pot sufla puternic peste deșerturi, ridicând praful și nisipul sus în atmosferă. Dacă vânturile din straturile superioare ale atmosferei bat spre nord, praful poate fi transportat peste regiuni extinse din Europa.

După ce sunt ridicați de la sol de vânturile puternice, norii de praf pot ajunge la altitudini foarte mari și pot fi transportați la nivel global, pe distanțe de mii de kilometri.

„Transportul pe scară largă al aerosolilor către Atlanticul de Nord nu e neobișnuit în această perioadă a anului, când arderea sezonieră a biomasei din Africa Ecuatorială atinge de obicei un vârf între ianuarie și martie. Vânturile Calima transportă praful saharian peste ocean,” susține Mark Parrington, expert din cadrul CAMS.

„Intensitatea ridicată a acestui episod e însă remarcabilă, deoarece prognozele noastre arată un nor care ajunge până în nord-vestul Europei,” a continuat expertul.

Pe lângă ploaia roșiatică, praful ar putea înroși și cerul.

„O valoare a adâncimii optice a aerosolilor de 1 indică, în general, un cer încețoșat, iar valorile din acest nor sunt relativ ridicate,” a spus Parrington. „Așadar, e posibil să vedem ceruri mai roșiatice sau portocalii luna aceasta.”

Deși cerurile roșii și ploaia sângerie pot părea îngrijorătoare, singurul efect de durată probabil va fi asupra mașinilor.

„E posibil să existe depuneri la sol care să lase un reziduu prăfos pe mașini și ferestre pe măsură ce norul trece,” susține Parrington.