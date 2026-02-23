De ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an. Fenomenul care a cauzat „cea mai mortală perioadă de schi”

Antena Căutare
Experții au analizat de ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an, o perioadă numită „cea mai mortală” pentru sezonul de schi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Februarie 2026, 17:40 | Actualizat Luni, 23 Februarie 2026, 17:42
Europa a înregistrat un număr record de decese în această iarnă | Shutterstock

Iarna aceasta din Europa e considerată „cea mai mortală perioadă de schi” din perioada de înregistrare. Deja au fost pierdute 86 de vieți în primele 2 luni ale acestui an.

În Alpi, 13 persoane și-au pierdut viața într-o singură săptămână, un record îngrijorător, scrie Daily Mail.

În Franța, 28 de persoane au murit în zona Valloire. În urma acestor incidente, experții au vrut să analizeze ce cauzează fenomenul.

Ei au identificat mai mulți factori care au crescut numărul avalanșelor.

De ce au loc atât de multe avalanșe în Europa în acest an

Potrivit experților, mai mulți factori au contribuit la numărul record de decese. Printre acestea se numără un amestec de condiții meteorologice și popularitatea schiatului dincolo de pistele oficiale.

„Acesta e o iarnă diferită de orice am mai întâlnit în ultimii ani,” a declarat Frederic Jarry, manager de proiect la Asociația Națională Franceză pentru Studiul Zăpezii și Avalanșelor. „Schiorii se confruntă cu zăpadă care are un strat moale, prins sub o placă grea cunoscută sub numele de „strat slab persistent”.”

Cu această crustă fragilă care susține zăpada, doar cea mai mică perturbare provocată de un schior care nu se află pe pistă poate declanșa un perete de zăpadă și gheață care alunecă pe munte.

Avalanșele complet dezvoltate conțin până la un milion de tone de zăpadă, gheață și alte resturi. Se deplasează cu viteze de 320 km/h.

Anul acesta, schiorii au murit în Alpi, Pirinei și Carpați, cu decese în Franța, Italia, Austria, Elveția, Spania, Slovenia și Slovacia, precum și în Lake Tahoe, în Munții Sierra Nevada.

Potrivit Serviciilor Europene de Avertizare a Avalanșelor, care urmăresc decesele cauzate de avalanșe, în medie 100 de persoane mor anual în avalanșe în Europa.

Totuși, doar în primele 6 săptămâni ale anului 2026, avalanșele au făcut 77 de victime, numărul total ajungând acum la 86.

Cele mai multe decese au avut loc în Franța

Franța a înregistrat până acum cel mai mare număr de decese, 25, urmată de Italia cu 21 și Austria cu 14, în timp ce Elveția a pierdut 9 persoane și Spania 8.

Zăpada care acoperă stațiunile de schi e formată din straturi distincte depuse pe parcursul iernii. O avalanșă apare atunci când unul dintre aceste straturi începe să alunece peste celelalte.

Când panta e abruptă și zăpada are această structură periculoasă de placă, avalanșele vor fi întotdeauna o amenințare.

„Numărul mare de accidente fatale și decese se datorează în mod specific condițiilor unice de zăpadă și vreme ale acestui sezon,” a continuat expertul. „Sezonul de iarnă a început cu vreme bună și uscată, care a depus un strat ușor de zăpadă pe munți, urmat imediat de o perioadă de frig. Această perioadă rece a transformat cristalele mici și dense de zăpadă în granule mari și goale care alunecă unele peste altele în loc să se lipească.”

Stratul rămâne pur și simplu sub noile straturi de zăpadă. În cele mai multe situații, prăbușirea are o cauză naturală. Dar cele mai periculoase avalanșe sunt cele declanșate de oameni.

Schiatul, snowboarding-ul, drumețiile sau cățăratul pe un strat instabil de zăpadă creează vibrații care pot desprinde placa precar echilibrată.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

