Un fenomen neobișnuit a atras atenția mai multor persoane aflate în Predeal, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie 2026.

Deși era întuneric, iar cerul era complet acoperit de nori, lumina devenise atât de puternică încât munții din depărtare se vedeau aproape ca la răsărit. Oamenii au încercat să găsească o explicație pentru ceea ce au observat.

Cerul s-a luminat neobișnuit, în toiul nopții, la Predeal

Totul a pornit de la o postare publicată pe Facebook de Doru Nicolae, un bărbat care spune că și-a petrecut o mare parte din viață la munte și că nu a mai întâlnit o asemenea situație.

Bărbatul a povestit că a intrat în grajd pe întuneric, iar după aproximativ 45 de minute, când a ieșit, a rămas surprins de lumina puternică de afară: „Am intrat în grajd pe întuneric. Am ieșit după 45 de minute și era lumină ca și cum ar fi venit dimineața. Era lumină ca și cum în 30 de minute s-ar fi făcut ziua”, a povestit acesta.

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Ceea ce l-a surprins și mai mult a fost faptul că cerul era acoperit în totalitate de nori cenușii, fără să existe vreo porțiune senină. Cu toate acestea, vizibilitatea era neobișnuit de bună: „Niciodată nu am văzut așa ceva, deși mi-am trăit o mare parte din viață pe munte. Se vede muntele clar, ca la răsărit. (…) Deci văd Bucegii și până la Piatra Craiului. La ora asta!”, a mai scris bărbatul.

Și alte persoane au observat lumina neobișnuită

Postarea a atras atenția mai multor utilizatori ai rețelei sociale, iar unii au confirmat că au remarcat același lucru.

Un șofer de camion, care traversase zona cu puțin timp înainte, a povestit că și el a fost surprins de luminozitatea cerului: „Acum 25 de minute am trecut cu camionul prin Predeal și chiar am remarcat ce lumină era. Cerul foarte luminat”, a comentat Marius Radu.

Autorul postării i-a răspuns că lumina părea chiar mai puternică decât într-o noapte senină, cu Lună Plină: „Parcă mai luminat decât pe cer senin și cu Luna Plină. Singura explicație pe care o găsesc e că acel strat de nori amplifică lumina Lunii. Dar Luna nu se vedea absolut deloc. Tare ciudat.”

O altă utilizatoare, Georgiana Elena, a confirmat: „Asta am remarcat și eu azi-noapte!”

Alții au încercat să interpreteze fenomenul prin prisma credințelor populare: „E semn de ger. Așa ziceau bătrânii”, a scris Cătălin Semeniuc.

„Vine frigul!”, a comentat un alt utilizator.

Ce ar putea explica lumina puternică de pe cer

Un detaliu interesant este că fenomenul relatat s-a produs chiar înaintea Lunii Pline din 24 noiembrie 2026, care are loc la ora 16:53, potrivit datelor astronomice.

În anumite condiții, norii pot reflecta și dispersa lumina provenită de la Lună, dar și lumina artificială a localităților, contribuind la iluminarea cerului nocturn.

Organizația Meteorologică Mondială explică faptul că straturile de nori iluminate artificial pot deveni foarte luminoase, chiar și în timpul nopții.

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