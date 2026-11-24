Deși era întuneric, iar cerul era complet acoperit de nori, lumina devenise atât de puternică încât munții din depărtare se vedeau aproape ca la răsărit. Oamenii au încercat să găsească o explicație pentru ceea ce au observat.
Cerul s-a luminat neobișnuit, în toiul nopții, la Predeal
Totul a pornit de la o postare publicată pe Facebook de Doru Nicolae, un bărbat care spune că și-a petrecut o mare parte din viață la munte și că nu a mai întâlnit o asemenea situație.
Bărbatul a povestit că a intrat în grajd pe întuneric, iar după aproximativ 45 de minute, când a ieșit, a rămas surprins de lumina puternică de afară: „Am intrat în grajd pe întuneric. Am ieșit după 45 de minute și era lumină ca și cum ar fi venit dimineața. Era lumină ca și cum în 30 de minute s-ar fi făcut ziua”, a povestit acesta.
Ceea ce l-a surprins și mai mult a fost faptul că cerul era acoperit în totalitate de nori cenușii, fără să existe vreo porțiune senină. Cu toate acestea, vizibilitatea era neobișnuit de bună: „Niciodată nu am văzut așa ceva, deși mi-am trăit o mare parte din viață pe munte. Se vede muntele clar, ca la răsărit. (…) Deci văd Bucegii și până la Piatra Craiului. La ora asta!”, a mai scris bărbatul.
Și alte persoane au observat lumina neobișnuită
Postarea a atras atenția mai multor utilizatori ai rețelei sociale, iar unii au confirmat că au remarcat același lucru.
Un șofer de camion, care traversase zona cu puțin timp înainte, a povestit că și el a fost surprins de luminozitatea cerului: „Acum 25 de minute am trecut cu camionul prin Predeal și chiar am remarcat ce lumină era. Cerul foarte luminat”, a comentat Marius Radu.
Autorul postării i-a răspuns că lumina părea chiar mai puternică decât într-o noapte senină, cu Lună Plină: „Parcă mai luminat decât pe cer senin și cu Luna Plină. Singura explicație pe care o găsesc e că acel strat de nori amplifică lumina Lunii. Dar Luna nu se vedea absolut deloc. Tare ciudat.”
O altă utilizatoare, Georgiana Elena, a confirmat: „Asta am remarcat și eu azi-noapte!”
Alții au încercat să interpreteze fenomenul prin prisma credințelor populare: „E semn de ger. Așa ziceau bătrânii”, a scris Cătălin Semeniuc.
„Vine frigul!”, a comentat un alt utilizator.
Ce ar putea explica lumina puternică de pe cer
Un detaliu interesant este că fenomenul relatat s-a produs chiar înaintea Lunii Pline din 24 noiembrie 2026, care are loc la ora 16:53, potrivit datelor astronomice.
În anumite condiții, norii pot reflecta și dispersa lumina provenită de la Lună, dar și lumina artificială a localităților, contribuind la iluminarea cerului nocturn.
Organizația Meteorologică Mondială explică faptul că straturile de nori iluminate artificial pot deveni foarte luminoase, chiar și în timpul nopții.
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