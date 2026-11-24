Pe data de 24 noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu era reales în unanimitate, cu doar 28 de zile înainte de căderea regimului comunist în România.

Pe 24 noiembrie 1989 s-a încheiat ultimul congres din istoria Partidului Comunist Român, cu doar 28 de zile înainte de căderea regimului.

Sala a votat fără nicio abținere ca Nicolae Ceaușescu să rămână la conducere, în Congresul care a durat 5 zile.

Potrivit informațiilor despre acest eveniment, totul fusese organizat la minut și rezultatul deja se știa.

Ce nu era anticipat, însă, era valul care a venit în decembrie, care a dus în sfârșit România spre democrație.

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Ceaușescu era reales în unanimitate pe 24 noiembrie 1989

Congresul al XIV-lea au durat 5 zile, între 20 și 24 noiembrie 1989. A fost ultima întrunire de acest fel a partidului. Mulți români se așteptau ca Ceaușescu să se retragă, iar unii oficiali sperau, se pare, același lucru, potrivit Europei Libere.

Însă Ceaușescu a fost reales în unanimitate secretar general al PCR și rezultatul nu a surprins pe nimeni. Cel mai probabil, voturile fuseseră numărate dinainte, scrie Sorin Șerb, potrivit Europei Libere.

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Ziua de 24 noiembrie a fost organizată minuțios, cu lucrări care au ținut de la 8:30 până la 14:20. Între 14:45 și 16:55 a urmat o recepție în sala Expoziției Naționale, unde au apărut pentru scurt timp Elena și Nicolae Ceaușescu, după care programul oficial s-a încheiat la 18:30.

Cu doar câteva zile înainte, pe 20 noiembrie, Congresul se deschisese cu 3.308 delegați în sală. Raportul prezentat de Ceaușescu a durat 6 ore, potrivit revistei Historia. Discursul a promis o economie în plină expansiune și planuri mult prea ambițioase pentru starea țării din acea perioadă. Pentru 1995, de exemplu, Ceaușescu anunța o recoltă de cereale de cel puțin 50 de milioane de tone pe an și promitea și construirea a 700.000 de apartamente.

Evenimentul a atras și atenția presei străine, cu diferite perspective asupra situației. În ultima zi, o delegație de pionieri a recitat un mesaj în versuri care lăuda partidul și pe conducătorul său.

Ce a promis Nicolae Ceaușescu înainte de votul în unanimitate

Cu o zi înainte de vot, Ceaușescu s-a adresat partidelor străine și a susținut că România renunțase încă din 1965 la ideea unui model unic. A criticat însă transformările din unele țări socialiste, care, în opinia lui, se îndreptau spre capitalism. Mai mult, a numit ideea renunțării la ideologie în relațiile internaționale „o teză greșită” și a apărat lupta între clase, scrie Europa Liberă.

Delegația sovietică a fost condusă de Vitali Vorotnikov, care a raportat că Ceaușescu a vorbit dur împotriva unificării Germaniei și a pomenit URSS doar în treacăt, scrie Historia.

Situația politică din Europa se schimba rapid

În timp ce Ceaușescu era reales, situația politică din Europa se schimba radical. Pe 9 noiembrie a căzut Zidul Berlinului, un moment care a marcat întreaga planetă și, în Bulgaria, Todor Jivkov a fost înlăturat de la putere pe 10 noiembrie 1989, la doar o zi după căderea Zidului.

Polonia și Ungaria treceau și ele prin transformări politice majore. Polonia a renunțat pașnic de la comunism în august, Ungaria în octombrie, iar Bulgaria și Cehoslovacia în noiembrie. Politologul Dragoș Petrescu, citat de aceeași publicație, a descris elita din jurul lui Ceaușescu drept „extrem de lașă” și „extrem de obedientă”, scrie Europa Liberă. A

Chiar pe 24 noiembrie, când Ceaușescu era reales în unanimitate, cehoslovacii ieșeau în stradă. Peste 300.000 de oameni au protestat la Praga împotriva guvernului comunist, iar Vaclav Havel a cerut alegeri libere și pluralism politic. În aceeași seară, liderul partidului, Milos Jakes, și-a dat demisia.

Tot atunci, Oleg Bogomolov, consilier economic al lui Gorbaciov, declara pentru Radio France Internationale că procesul de reformă din Europa e ireversibil și că privea viitorul României „cu oarecare optimism”.

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Alte persoane cereau deschis plecarea dictatorului, printre care și dramaturgul Eugen Ionescu. Pe 23 noiembrie, la televiziunea franceză, Ionescu a rugat oamenii politici să ajute la înlăturarea lui Ceaușescu, mesaj ce a fost transmis de Europa Liberă pe 24 noiembrie.

Ziarul Scânteia a anunțat realegerea lui Ceaușescu în ediția din 25 noiembrie 1989. Pe 14 decembrie, la Iași, o încercare de protest în Piața Unirii a eșuat după intervenția autorităților. A 2-a zi, la Timișoara, evacuarea pastorului Laszlo Tokes din parohie a dus la noi tensiuni.

Pe 22 decembrie 1989, la exact 28 de zile după vot, Nicolae Ceaușescu fugea de pe clădirea Comitetului Central. România a fost, potrivit Europei Libere, singura țară din Europa de Est în care s-a eliberat de comunism printr-o revoluție sângeroasă, cu peste 1.000 de victime.