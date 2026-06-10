Apple nu va lansa Siri AI în Europa. De ce nu va fi disponibil noul serviciu

Apple nu va lansa Siri AI în Europa și gigantul tech a adoptat o strategie controversată pentru a motiva această decizie.

Apple încearcă să dea vina pe legile UE pentru lipsa Siri AI în Europa | Shutterstock

Milioane de utilizatori de iPhone din Europa au aflat că nu vor avea acces la Siri cu AI, iar Apple a adoptat o strategie prin care încearcă să dea vina pe UE, susțin experții.

Apple susține că noul său Siri bazat pe inteligență artificială nu va fi lansat pe iPhone-uri și iPad-uri în Uniunea Europeană din cauza Digital Markets Act, scrie The Verge.

Aceasta e legea europeană a concurenței concepută pentru a împiedica marile companii tech să blocheze rivalii și să aibă monopol.

DMA cere platformelor să ofere concurenților același tip de acces la date pe care îl au ele însele, cu câteva excepții legate de securitatea sistemelor.

Articolul continuă după reclamă

Apple nu va lansa Siri AI în Europa

Această cerință de interoperabilitate înseamnă că Apple ar trebui să ofere unor companii precum OpenAI, Google și Anthropic un acces similar la sistemele Apple.

Acesta e un nivel foarte mare de acces pentru un asistent conceput să caute prin aplicații, informații personale, fotografii, mesaje și videoclipuri și să acționeze în numele utilizatorului.

Compania a declarat că acest lucru ar pune în pericol confidențialitatea și securitatea clienților. Atât de mult încât preferă să nu lanseze Siri AI în Europa decât să îl construiască în condițiile impuse de Bruxelles.

Apple spune că a propus soluții, cum ar fi Trusted System Agent, care ar acționa ca intermediar între agenții AI rivali și sistemele Apple. Propunerea ar fi oferit un nivel comparabil de acces și capabilități.

Citește și: Primele informații despre seria iPhone din 2026 au fost scurse pe Internet. Pro Max nu va mai fi cel mai scump smartphone Apple

Apple afirmă că ar avea nevoie de 18 luni pentru implementarea acestei soluții. Compania susține că Uniunea Europeană a respins această propunere și altele. Și că, în prezent „nu există un calendar pentru disponibilitatea Siri AI în UE pe iOS și iPadOS”.

„Să fiu foarte clar, Apple susține puternic interoperabilitatea”, a declarat Greg Joswiak de la Apple.

Problema, susține Apple, e interpretarea strictă a DMA de către UE, care ar impune oferirea unui „acces nelimitat” la practic tot ce se află pe dispozitivul unui utilizator.

„Nu îmi pot imagina ceva mai îngrijorător pentru confidențialitate și securitate decât deschiderea unui întreg sistem de operare către un sistem terț,” a declarat Joswiak.

La rândul său, Comisia Europeană spune că regulile nu împiedică Apple să lanseze noi funcționalități.

„Nimic din DMA nu interzice Apple să introducă produse și servicii noi în UE,” a declarat purtătorul de cuvânt Ricardo Cardoso.

Acesta a spus că există un contact constant cu Apple, dar a adăugat că „Apple nu a dezvoltat propuneri de soluții de interoperabilitate conforme cu DMA”. Apple a contestat această afirmație, spunând că instituția europeană „nu s-a implicat în mod real în propunerile noastre”.

Apple dă vina pe DMA pentru lipsa Siri AI în Europa

Compania a dedicat o parte din prezentarea WWDC 2026 pentru a explica de ce Siri AI nu va ajunge în Europa și a publicat un articol cu titlul: „Din cauza DMA, Siri AI întârzie în UE pentru iOS 27 și iPadOS 27”. Și China va fi exclusă de la Siri AI, tot din motive de reglementare, menționate însă doar într-o notă de subsol.

Nu e prima dată când Apple folosește această strategie. Compania a invocat frecvent confidențialitatea și securitatea atunci când autoritățile au încercat să deschidă ecosistemul său închis.

A mai dat vina pe DMA pentru lipsa unor funcții precum traducerea live pe AirPods sau mirroring-ul iPhone în UE, precum și pentru anumite funcții din Maps.

Citește și: Noul iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din helanca lui Steve Jobs. Ce preț are smartphone-ul rar

Profesorul de drept al concurenței Friso Bostoen a spus că există riscuri reale de securitate și confidențialitate atunci când platformele sunt obligate să se deschidă. Totuși, argumentele Apple nu rezistă întotdeauna unei analize stricte, a spus el. Bostoen a făcut referire la decizii recente din Marea Britanie și SUA în care judecătorii au fost sceptici.

Jan Penfrat, consilier senior la European Digital Rights (EDRi), consideră că aceste mișcări sunt o tactică de presiune asupra Comisiei Europene pentru a relaxa DMA.

„Este în mod clar o strategie de lobby,” a declarat Penfrat. „Problema nu este DMA, ci refuzul Apple de a-și deschide ecosistemul care elimină concurența.”