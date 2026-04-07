Noul iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din helanca lui Steve Jobs. Ce preț are smartphone-ul rar

Un nou iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din bluza lui Steve Jobs a fost pus la vânzare la un preț fantastic.

Modelul clasic iPhone 17 Pro Max costă 1.999 de dolari și e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri de pe piață.

Dar chiar și acest cost e considerabil mai mic atunci când e comparat cu o nouă versiune a telefonului, scrie Daily Mail.

Acesta e o variantă de lux, creată de Caviar, numită simplu Jobs.

Așa cum sugerează denumirea, dispozitivul e un omagiu adus cofondatorului Apple, Steve Jobs, și include o bucată din bluza neagră clasică pe care o purta acesta.

Noul iPhone 17 Pro Max care conține o bucată din helanca lui Steve Jobs

„În emblema decorativă Apple e inclus un fragment din helanca lui Jobs, purtată la prezentarea computerului NeXT, autentificat prin certificat,” scrie în descrierea Caviar. „Acest detaliu transformă smartphone-ul într-o piesă de colecție demnă de muzeu, unde moștenirea tehnologică Apple se întâlnește cu o urmă tangibilă a omului care i-a modelat destinul.”

„Un tribut adus începutului unei povești extraordinare și un omagiu rar adus epocii din care s-a născut o legendă modernă,” continuă mesajul.

Cu o astfel de descriere, nu e de mirare că smartphone-ul are și un preț pe măsură. Costul pentru acest smartphone e de 9.630 - 11.560 de dolari.

Caviar a creat acest dispozitiv pentru a celebra aniversarea de 50 de ani a Apple, pe 1 aprilie.

„Acest model se întoarce la începuturile legendei Apple, reinterpretând estetica primului iPhone 2G ca pe un obiect de lux contemporan,” continuă mesajul Caviar. „Imaginea sa poartă spiritul primei mari revoluții. Momentul care a transformat industria mobilă și a deschis o nouă eră a tehnologiei personale.”

iPhone-ul e realizat dintr-un cadru de titan, finisat cu un strat PVD. Pe partea din spate a dispozitivului e inclus un mic fragment din helanca lui Jobs, încorporat în logo-ul Apple, alături de semnătura acestuia.

Dispozitivul are și o imagine de ecran personalizată, pe care scrie „Apple 50”.

Modelul Jobs este doar unul dintre cele 3 iPhone-uri ediție specială lansate de Caviar pentru a marca aniversarea.

Cât costă celelalte modele de lux iPhone 17 Pro Max

Printre cele 3 modele de lux iPhone 17 Pro Max create de Caviar pentru a marca aniversarea, dincolo de Jobs, se numără și Gold Apple, care are un logo Apple 3D realizat integral din aur de 18 karate.

Black Apple, ultimul model din serie, e realizat din carbon marmorat, cu un logo Apple negru pe spate, creat din titan de calitate aerospațială. La fel ca modelul Jobs, aceste dispozitive de lux vin și cu prețuri pe măsură.

Gold Apple costă între 8.200 și 10.130 de dolari, în timp ce Black Apple ajunge la 6.770–8.770 de dolari.

Toate aceste dispozitive fac parte dintr-o ediție limitată, așa că există doar un număr foarte mic disponibil pentru cumpărare. Caviar a produs doar 9 iPhone-uri Jobs, 50 Gold Apple și 50 Black Apple.

Caviar produce mai multe ediții limitate ale telefoanelor iPhone 17 Pro Max. Există și un model Capone, pentru fanii seriei The Untouchables, cu un preț de 11.560 de dolari. Pe acesta e gravat mesajul Never stop fighting until the battle is over.

Caviar oferă și modelul Tyrannophone pentru fanii dinozaurilor. Acesta e o versiune de 6.830 de dolari a iPhone 13 Pro Max, care are încorporat pe spate un fragment real dintr-un dinte de T. rex vechi de 80 de milioane de ani.