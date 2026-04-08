Primele informații despre seria iPhone din 2026 au fost scurse pe Internet. Pro Max nu va mai fi cel mai scump smartphone Apple

Primele informații despre seria iPhone din 2026 au fost scurse pe Internet, cu detalii despre viitorul smartphone pliabil Apple.

Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 16:35 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 16:37
Apple ar pregăti lansarea primului iPhone pliabil | Shutterstock

Potrivit celor mai recente informații care au apărut pe Internet, ce nu au fost confirmate de Apple, în luna septembrie a acestui an, gigantul tech va lansa noua serie iPhone.

Dar aceasta va fi diferită față de cele precedente, mai ales cu includerea unui smartphone pliabil, scrie Forbes.

Surse din domeniu susțin că noua serie va include 3 modele de smartphone, în loc de 4.

Printre acestea se va numără și primul smartphone pliabil al companiei, ce va avea un preț notabil.

Dacă aceste informații sunt corecte, iPhone 18 Pro Max nu va mai fi cel mai scump iPhone din această toamnă. Dar va rămâne cel mai avansat în ceea ce privește numărul de camere foto pe spate, respectiv 3. Va avea și cel mai nou procesor, A20 Pro.

Se pare că acesta va fi al 2-lea an consecutiv în care nu va exista un iPhone Pro în culoarea neagră clasică, așa cum e cazul actualei game iPhone 17 Pro.

Totuși, gama exactă de culori nu e încă oficială, deși culoarea vedetă actuală, „cosmic orange”, va fi aproape sigur retrasă.

Deși modelul Pro va rămâne alegerea multor utilizatori de iPhone, primul iPhone pliabil, despre care se crede că se va numi iPhone Fold sau iPhone Ultra, va avea un preț premium și va deveni probabil cel mai scump iPhone de până acum.

Cipul A20 Pro de pe iPhone 18 Pro va fi, cel mai probabil, folosit și pe iPhone Fold, deși ar putea avea o configurație diferită de procesoare. Primele informații sugerează că va avea 2 camere externe, nu 3. Însă elementul său distinctiv va fi un ecran pliabil care se deschide până la o dimensiune și formă similare cu cele ale unui iPad mini.

Când ar putea ajunge pe piață primul iPhone pliabil

Până acum, zvonul principal despre momentul lansării provenea de la Mark Gurman de la Bloomberg. Acesta susținea ferm că telefonul pliabil urma să fie dezvăluit mai târziu decât lansarea din septembrie a iPhone 18 Pro.

„În ceea ce privește momentul lansării, telefoanele pliabile sunt foarte, foarte dificil de produs, nu-i așa?,” a scris Gurman, o sursă cunoscută în domeniu. „Tehnologia acestor ecrane e printre cele mai complexe de pe piață. Așa că nu există nicio îndoială că va apărea puțin mai târziu decât modelele Pro.”

Dar sursa Instant Digital susține că „iPhone Fold a început deja producția de test la Foxconn.” Acest lucru ar putea însemna că „dacă nu apar probleme neprevăzute, ecranul pliabil al iPhone Fold va intra în producție de masă în jurul lunii iulie, similar cu iPhone 18 Pro, și va fi lansat simultan”.

De la primele declarații, Gurman pare să își fi schimbat și el opinia, ceea ce indică o dată de lansare concomitentă pentru întreaga serie.

„Primul telefon pliabil al Apple e pe cale să fie lansat în perioada obișnuită de lansare a iPhone-urilor mai târziu în acest an, potrivit unor surse apropiate situației. Ceea ce contrazice temerile legate de probleme majore de producție,” a declarat Gurman pe 7 aprilie.

Cele trei modele menționate ar putea beneficia de vânzări suplimentare, deoarece se pare că modelul de bază iPhone 18 nu va fi lansat în același timp. Acesta ar urma să fie amânat pentru primăvara anului 2027, alături de iPhone 18e și a 2-a generație de iPhone Air.

„Apple modifică programul anual de lansare al iPhone-urilor. Următorul model de bază va fi amânat pentru primăvara anului 2027. Compania plănuiește, de asemenea, să lanseze atunci un nou iPhone Air și un iPhone 18e mai accesibil,” susține Gurman.

Dacă Apple va folosi această strategie, atunci înseamnă că vom avea parte de smartphone-urile premium în această toamnă, urmând ca cele de bază, cu prețuri accesibile, să fie lansate primăvara următoare.

