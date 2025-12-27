De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte. Riscul la care te expui

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își lași vasele murdare la înmuiat peste noapte și la ce risc te expui dacă o faci.

Multe persoane preferă să lase vasele murdare la înmuiat peste noapte, dar acest obicei ar putea aduce riscuri la care nu se gândesc.

Experții au dezvăluit că acest obicei e nesănătos și le recomandă tuturor să renunțe la el, scrie Reader’s Digest.

Chiar dacă poate să pară o amânare inocentă a responsabilităților pentru a 2-a zi, lăsarea vaselor murdare în chiuvetă e, de fapt, periculoasă.

Experții susțin că riscul e mai mare decât își imaginează cei mai mulți oameni.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte

Chiuveta din bucătărie e plină de bacterii, mai ales dacă ai pregătit recent carne crudă de pui sau friptură.

„Ca microbiolog, văd chiuveta din bucătărie ca pe un refugiu pentru microbi și transfer microbian,” spune Jason Tetro, autorul cărților The Germ Code și The Germ File. „Studiile au arătat că chiuveta e locul de colectare pentru diferite tipuri de bacterii nedorite, inclusiv coliformi fecali, agenți patogeni alimentari și chiar bacterii de pe piele.”

Citește și: 7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor

Microbii cel mai des întâlniți în chiuvete includ E. coli și Staphylococcus aureus. Dar poți găsi și salmonella în chiuvetă, mai ales dacă ai avut recipiente în care a stat carne crudă de pui.

Motivul principal pentru care chiuveta ta e periculoasă e pentru că alimentele pe care le consumăm poartă adesea bacterii. De aceea trebuie să le gătim pentru a le consuma în siguranță.

O parte din motivul pentru care chiuvetele sunt printre cele mai pline de microbi e faptul că oalele, tigăile și vasele sunt lăsate la înmuiat acolo.

„Bacteriile prosperă în medii calde și umede, exact cum devine chiuveta ta când lași vase la înmuiat,” explică Brian Labus, doctor de la University of Nevada.

E mai bine să lași vasele uscate în chiuvetă

E mai rău să lași farfuriile în bălți de apă caldă și plină de germeni decât într-o stivă uscată. Până la urmă, umezeala și căldura ajută bacteriile să se multiplice. Pe de altă parte, nici o chiuvetă uscată nu e grozavă.

„Mediile uscate pot împiedica bacteriile să se dezvolte, dar asta nu înseamnă că nu pot supraviețui și începe să se înmulțească mai târziu,” spune el. „Și dacă ai mâncare lăsată afară, poate atrage insecte care pot răspândi bacteriile în restul bucătăriei.”

Lăsarea la înmuiat a vaselor într-un bazin plin de bacterii te poate îmbolnăvi. Bacteriile precum E. coli și salmonella sunt cunoscute pentru producerea toxiinfecțiilor alimentare și pot provoca simptome gastro-intestinale grave, care pot afecta chiar rinichii.

Iar Staphylococcus aureus poate cauza infecții cutanate urâte, un motiv de îngrijorare mai ales dacă speli vasele fără mănuși și ai oricât de mică zgârietură sau tăietură pe mână.

Citește și: Cât de des trebuie curățate draperiile și perdelele. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă sunt murdare

În cele mai multe cazuri, transferăm microbii fără să ne dăm seama către burete, mâini sau sticla de apă.

Bacteriile din chiuvetă pot contamina ușor suprafețele și alimentele din apropiere prin stropirea apei murdare sau prin simplul contact.

„Dacă îți iei un pahar de apă sau umpli o carafă de la robinet și ai vase murdare la înmuiat, ai mult mai multe șanse să intri în contact cu bacteriile de pe acele vase,” spune Labus.