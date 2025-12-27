Antena Căutare
Home News Inedit De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte. Riscul la care te expui

De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte. Riscul la care te expui

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să își lași vasele murdare la înmuiat peste noapte și la ce risc te expui dacă o faci.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 17:27
Lăsarea vaselor la înmuiat e un obicei periculos | Shutterstock

Multe persoane preferă să lase vasele murdare la înmuiat peste noapte, dar acest obicei ar putea aduce riscuri la care nu se gândesc.

Experții au dezvăluit că acest obicei e nesănătos și le recomandă tuturor să renunțe la el, scrie Reader’s Digest.

Chiar dacă poate să pară o amânare inocentă a responsabilităților pentru a 2-a zi, lăsarea vaselor murdare în chiuvetă e, de fapt, periculoasă.

Experții susțin că riscul e mai mare decât își imaginează cei mai mulți oameni.

Articolul continuă după reclamă

De ce nu trebuie să îți lași vasele murdare la înmuiat peste noapte

Chiuveta din bucătărie e plină de bacterii, mai ales dacă ai pregătit recent carne crudă de pui sau friptură.

„Ca microbiolog, văd chiuveta din bucătărie ca pe un refugiu pentru microbi și transfer microbian,” spune Jason Tetro, autorul cărților The Germ Code și The Germ File. „Studiile au arătat că chiuveta e locul de colectare pentru diferite tipuri de bacterii nedorite, inclusiv coliformi fecali, agenți patogeni alimentari și chiar bacterii de pe piele.”

Citește și: 7 ustensile din plastic pe care ar fi bine să le înlocuiești cât mai curând, potrivit specialiștilor

Microbii cel mai des întâlniți în chiuvete includ E. coli și Staphylococcus aureus. Dar poți găsi și salmonella în chiuvetă, mai ales dacă ai avut recipiente în care a stat carne crudă de pui.

Motivul principal pentru care chiuveta ta e periculoasă e pentru că alimentele pe care le consumăm poartă adesea bacterii. De aceea trebuie să le gătim pentru a le consuma în siguranță.

O parte din motivul pentru care chiuvetele sunt printre cele mai pline de microbi e faptul că oalele, tigăile și vasele sunt lăsate la înmuiat acolo.

„Bacteriile prosperă în medii calde și umede, exact cum devine chiuveta ta când lași vase la înmuiat,” explică Brian Labus, doctor de la University of Nevada.

E mai bine să lași vasele uscate în chiuvetă

E mai rău să lași farfuriile în bălți de apă caldă și plină de germeni decât într-o stivă uscată. Până la urmă, umezeala și căldura ajută bacteriile să se multiplice. Pe de altă parte, nici o chiuvetă uscată nu e grozavă.

„Mediile uscate pot împiedica bacteriile să se dezvolte, dar asta nu înseamnă că nu pot supraviețui și începe să se înmulțească mai târziu,” spune el. „Și dacă ai mâncare lăsată afară, poate atrage insecte care pot răspândi bacteriile în restul bucătăriei.”

Lăsarea la înmuiat a vaselor într-un bazin plin de bacterii te poate îmbolnăvi. Bacteriile precum E. coli și salmonella sunt cunoscute pentru producerea toxiinfecțiilor alimentare și pot provoca simptome gastro-intestinale grave, care pot afecta chiar rinichii.

Iar Staphylococcus aureus poate cauza infecții cutanate urâte, un motiv de îngrijorare mai ales dacă speli vasele fără mănuși și ai oricât de mică zgârietură sau tăietură pe mână.

Citește și: Cât de des trebuie curățate draperiile și perdelele. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă sunt murdare

În cele mai multe cazuri, transferăm microbii fără să ne dăm seama către burete, mâini sau sticla de apă.

Bacteriile din chiuvetă pot contamina ușor suprafețele și alimentele din apropiere prin stropirea apei murdare sau prin simplul contact.

„Dacă îți iei un pahar de apă sau umpli o carafă de la robinet și ai vase murdare la înmuiat, ai mult mai multe șanse să intri în contact cu bacteriile de pe acele vase,” spune Labus.

Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român Momentul în care milionarul a venit cu un răspuns devastator după ce a fost umilit doar pentru că este român
Observatornews.ro Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia" Hotelierii atacă taxa turistică pentru Capitală. Turist: "Am venit pentru că este mai ieftin ca în Italia"
Antena 3 Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă”
Când vom găsi extratereștri, de fapt. Experții au dezvăluit cât va mai dura: „Sunt absolut convinsă”
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
De unde vine „mirosul de iarnă”. Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu aerul
De unde vine „mirosul de iarnă”. Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu aerul
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x