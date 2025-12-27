Imagini de senzație cu Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, de pe pârtie. Micuțul a schiat alături de tatăl lui

Dani Oțil și fiul lui, Tiago, au avut parte de o vacanță deosebită la schi. Prezentatorul TV și-a dus băiețelul direct pe pârtie, iar micuțul s-a descurcat de minune. Imaginile cu acesta au strâns o mulțime de like-uri.

Dani Oțil s-a bucurat de un Crăciun magic alături de soția și fiul său. Aceștia și-au petrecut sărbătorile de iarnă într-o zonă spectaculoasă din Italia, unde au avut ocazia să schieze și să petreacă momente speciale împreună.

Pentru că are o activitate intensă în mediul online, prezentatorul TV nu a uitat să le arate fanilor săi cum a sărbătorit această perioadă din an. Mai mult, matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a publicat un videoclip înduioșător cu băiețelul său.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dani Oțil are o relație specială cu fiul lui. Deși au avut-o și pe Gabriela Prisăcariu aproape în vacanță, aceștia și-au dorit să aibă parte de câteva momente tată-fiu.

Așadar, nu au stat prea mult pe gânduri și au mers direct pe pârtie, acolo unde Tiago a învățat să schieze. Imaginile cu micuțul pe schiuri au generat mai bine de 6 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Dani Oțil și fiul său, Tiago, au schiat împreună în vacanța din Italia. Cum s-a descurcat micuțul

Tiago a reușit să-i fascineze pe internauți cu echilibrul său. Micuțul s-a descurcat de minune pe schiuri, iar drept dovadă stau chiar imaginile surprinse de tatăl său pe pârtie. Un lucru este cert, prezentatorul TV este foarte mândru de cât de repede a învățat băiețelului lui să schieze.

„A fost o zi reușită? Ai schiat? Puțin sau mult? Tati, astăzi ai schiat cam cât am schiat eu până la 38 de ani. Doar azi!”, i-a spus Dani Oțil micuțului său.

„I-am zis tatălui meu că viata mea de copil a fost mai frumoasă și mai plină decât a lui. Tata, în loc sa răspundă afirmativ, a zis că și a lui a fost mai frumoasă și mai plină decât a tatălui lui...”, a a mai scris matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” în dreptul postării de pe Facebook.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au primit o mulțime de felicitări pentru educația pe care i-au dat-o fiului lor. De asemenea, talentul lui Tiago de a schia nu a trecut neobservat.

„Bravo Tiago! Familie frumoasă! Îmi place foarte mult educația pe care i-ați dat-o băiatului vostru!”, „Chiar știe foarte bine sa stea pe schiuri, felicitări tati!”, „Bravo Tiago! Felicitări părinților pentru activitățile frumoase ce le folosesc” sau „Felicitări! Un copil super, să crească mare și sănătos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este evident, Dani Oțil și familia lui au avut un Crăciun de poveste, iar cel mai bucuros de vacanța în Italia a fost Tiago. Băiețelul prezentatorului TV a savurat din plin fiecare moment petrecut alături de părinții săi.

