Antena Căutare
Home News Inedit Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie. De ce au fost nevoiți să părăsească stația spațială

Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie. De ce au fost nevoiți să părăsească stația spațială

Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare medicală de urgență în istoria Stației Spațiale Internaționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 15:59
Astronauții Crew-11 s-au întors cu succes pe Pământ | Profimedia Images

Astronauții Crew-11 au amerizat în Oceanul Pacific, în apropierea coastei Californiei, după evacuarea ce a fost necesară din cauza unei urgențe medicale.

Unul dintre astronauți a avut probleme medicale la bordul SSI, deși nu au fost dezvăluite detalii, scrie BBC News.

În acest moment, astronautul s-ar afla în afara oricărui pericol urgent, dar nu se știe dacă va mai ajunge în spațiu vreodată.

La scurt timp după amerizare, toți cei 4 astronauți au fost escortați pentru o evaluare medicală.

Articolul continuă după reclamă

Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie

Mike Fincke și Zena Cardman, din SUA, japonezul Kimiya Yui și cosmonautul Oleg Platonov se aflau în spațiu de 167 de zile înainte ca misiunea lor să fie întreruptă prematur.

În ciuda situației neprevăzute, astronauții păreau fericiți atunci când au ajuns înapoi pe Pământ.

Într-o conferință de presă, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că echipajul este în siguranță și „într-o stare de spirit bună”. Isaacman a adăugat că NASA va oferi actualizări privind starea de sănătate a membrului afectat al echipajului „de îndată ce va fi potrivit”.

Joel Montalbano de la NASA a recunoscut că membrii echipajului ar fi fost întristați de scurtarea misiunii, dar le-a lăudat profesionalismul. Montalbano a declarat că aceștia înțeleg „ce se întâmplă atunci când zbori în spațiu”.

Stația Spațială Internațională e concepută să funcționeze cel mai bine cu un echipaj de cel puțin 7 persoane.

Citește și: Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt

Plecarea prematură a celor 4 astronauți lasă în prezent doar 3 persoane la bordul stației spațiale, respectiv Chris Williams de la NASA, alături de cosmonauții Serghei Kud-Sverchkov și Serghei Mikaev.

Cei 3 pot în continuare să opereze ISS, deși probabil vor fi nevoiți să reducă activitatea științifică desfășurată. În schimb, experții anticipează ca cei 3 astronauți să se concentreze pe întreținerea generală și activitățile de rutină.

Un alt echipaj format din 4 astronauți ar trebui să sosească luna viitoare la bordul ISS.

Toți cei 4 astronauți au fost nevoiți să se întoarcă pe Pământ

Din motive de siguranță, astronauții trebuie să se întoarcă de la ISS cel puțin în perechi. E o călătorie lungă și periculoasă, care necesită un nivel foarte ridicat de competență tehnică.

De exemplu, dacă o persoană ar leșina sau s-ar îmbolnăvi în timpul zborului de întoarcere, e necesar ca cineva să fie alături pentru a pilota capsula.

Echipajul a călătorit către ISS la bordul capsulei Dragon Endeavour, care a rămas andocată la stație pe durata celor 5 luni de ședere. Aceasta a acționnat ca o barcă de salvare.

Dacă doar 2 dintre astronauți s-ar fi întors cu această capsulă, perechea rămasă ar fi rămas fără un vehicul de întoarcere. Aceasta e o problemă majoră în cazul în care ar fi fost necesară o altă evacuare rapidă.

NASA se mândrește cu faptul că pune pe primul loc siguranța și bunăstarea astronauților și nu a dorit să își asume niciun risc.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

Întrebat dacă există ceva ce ar face diferit pe viitor, Joel Montalbano de la NASA a spus că „în acest moment, nimic nu a ieșit cu adevărat în evidență”.

El a precizat că au putut folosi procedura standard pentru desprindere și aterizare și că a fost depusă multă muncă de pregătire pentru revenirea pe Pământ, inclusiv simulări ale transportului cu elicopterul către spital.

Administratorul NASA, Isaacman, a adăugat că, în urma sesiunii de evaluare, echipa va „învăța multe și despre ce a făcut bine”.

Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu voce... Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un „brunch” pe malu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Observatornews.ro Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
SpyNews Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…” Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un „brunch” pe malul râului
Apariția neașteptată pe Bega care a devenit virală. Puțini și-au dat seama ce animale s-au strâns la un...
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta Catine.ro
Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face furori cu vocea sa
Românii s-au îndrăgostit de ea pe TikTok, dar puțini cunosc adevărul! Cine e Lolita, cântăreața care face...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x