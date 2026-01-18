Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie. De ce au fost nevoiți să părăsească stația spațială

Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare medicală de urgență în istoria Stației Spațiale Internaționale.

Astronauții Crew-11 s-au întors cu succes pe Pământ | Profimedia Images

Astronauții Crew-11 au amerizat în Oceanul Pacific, în apropierea coastei Californiei, după evacuarea ce a fost necesară din cauza unei urgențe medicale.

Unul dintre astronauți a avut probleme medicale la bordul SSI, deși nu au fost dezvăluite detalii, scrie BBC News.

În acest moment, astronautul s-ar afla în afara oricărui pericol urgent, dar nu se știe dacă va mai ajunge în spațiu vreodată.

La scurt timp după amerizare, toți cei 4 astronauți au fost escortați pentru o evaluare medicală.

Astronauții NASA s-au întors acasă după prima evacuare ISS din istorie

Mike Fincke și Zena Cardman, din SUA, japonezul Kimiya Yui și cosmonautul Oleg Platonov se aflau în spațiu de 167 de zile înainte ca misiunea lor să fie întreruptă prematur.

În ciuda situației neprevăzute, astronauții păreau fericiți atunci când au ajuns înapoi pe Pământ.

Într-o conferință de presă, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că echipajul este în siguranță și „într-o stare de spirit bună”. Isaacman a adăugat că NASA va oferi actualizări privind starea de sănătate a membrului afectat al echipajului „de îndată ce va fi potrivit”.

Joel Montalbano de la NASA a recunoscut că membrii echipajului ar fi fost întristați de scurtarea misiunii, dar le-a lăudat profesionalismul. Montalbano a declarat că aceștia înțeleg „ce se întâmplă atunci când zbori în spațiu”.

Stația Spațială Internațională e concepută să funcționeze cel mai bine cu un echipaj de cel puțin 7 persoane.

Citește și: Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt

Plecarea prematură a celor 4 astronauți lasă în prezent doar 3 persoane la bordul stației spațiale, respectiv Chris Williams de la NASA, alături de cosmonauții Serghei Kud-Sverchkov și Serghei Mikaev.

Cei 3 pot în continuare să opereze ISS, deși probabil vor fi nevoiți să reducă activitatea științifică desfășurată. În schimb, experții anticipează ca cei 3 astronauți să se concentreze pe întreținerea generală și activitățile de rutină.

Un alt echipaj format din 4 astronauți ar trebui să sosească luna viitoare la bordul ISS.

Toți cei 4 astronauți au fost nevoiți să se întoarcă pe Pământ

Din motive de siguranță, astronauții trebuie să se întoarcă de la ISS cel puțin în perechi. E o călătorie lungă și periculoasă, care necesită un nivel foarte ridicat de competență tehnică.

De exemplu, dacă o persoană ar leșina sau s-ar îmbolnăvi în timpul zborului de întoarcere, e necesar ca cineva să fie alături pentru a pilota capsula.

Echipajul a călătorit către ISS la bordul capsulei Dragon Endeavour, care a rămas andocată la stație pe durata celor 5 luni de ședere. Aceasta a acționnat ca o barcă de salvare.

Dacă doar 2 dintre astronauți s-ar fi întors cu această capsulă, perechea rămasă ar fi rămas fără un vehicul de întoarcere. Aceasta e o problemă majoră în cazul în care ar fi fost necesară o altă evacuare rapidă.

NASA se mândrește cu faptul că pune pe primul loc siguranța și bunăstarea astronauților și nu a dorit să își asume niciun risc.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

Întrebat dacă există ceva ce ar face diferit pe viitor, Joel Montalbano de la NASA a spus că „în acest moment, nimic nu a ieșit cu adevărat în evidență”.

El a precizat că au putut folosi procedura standard pentru desprindere și aterizare și că a fost depusă multă muncă de pregătire pentru revenirea pe Pământ, inclusiv simulări ale transportului cu elicopterul către spital.

Administratorul NASA, Isaacman, a adăugat că, în urma sesiunii de evaluare, echipa va „învăța multe și despre ce a făcut bine”.