Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

NASA a dezvăluit cum vor locui astronauții pe Lună și din ce vor fi construite structurile în formă de bule pe care le vor folosi.

Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 16:26 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 16:33
NASA a dezvăluit cum ar putea arăta viitoarea bază lunară | Shutterstock

Te-ai întrebat cum vor locui astronauții pe Lună? NASA a dezvăluit noi planuri pentru bule de sticlă care vor fi folosite pe post de locuințe.

Potrivit experților, acestea vor fi create chiar din praf lunar, scrie Daily Mail.

Agenția spațială a finanțat o cercetare ce a avut ca scop dezvoltarea acestor sfere locuibile care vor putea să fie create chiar pe Lună.

Mici bucăți de sticlă lunară, o componentă din solul satelitului natural, vor fi adunate după aselenizare, pentru a construi structurile.

Cum vor locui astronauții pe Lună

Astronauții vor locui pe Lună în aceste sfere, potrivit NASA. Materialul ar urma să fie topit cu aceeași tehnologie folosită într-un cuptor cu microunde casnic, împreună cu un „cuptor inteligent cu microunde”.

Acest „cuptor inteligent cu microunde” va fi conceput pentru a ajuta la topirea materialului și la suflarea sticlei într-o bulă. Ulterior, aceasta se va întări și va forma o structură mare, transparentă.

Ideea aparține companiei americane de inginerie spațială Skyeports. Compania a demonstrat deja că bile de sticlă pot fi suflate din praf lunar în acest mod.

Sferele experimentale ale firmei au doar câțiva centimetri în diametru în acest moment. Însă scopul este ca ele să fie extinse la sute sau chiar mii de metri, pentru a deveni locuințe funcționale pentru astronauți.

Compusul folosit pentru a construi o astfel de locuință sferică ar putea fi modificat pentru ca sticla finală să se poată vindeca singură. Experții speră ca aceste sfere să ajungă să aibă un diametru de 300 - 500 de metri, în care vor locui astronauții pe Lună.

La baza procesului se află un tip special de sticlă polimerică, ale cărei molecule se pot reorganiza singure după fisuri cauzate de micrometeoriți sau de „cutremure lunare”. Locuințele lunare ar putea fi, de asemenea, echipate cu panouri solare pentru a-și genera propria energie.

Structurile sferice de sticlă vor fi construite chiar pe Lună

Directorul executiv al Skyeports, dr. Martin Bermudez, speră ca într-o zi să vadă orașe întregi alcătuite din astfel de sfere, interconectate prin poduri de sticlă, pe Lună. Dacă va avea succes, proiectul ar putea fi extins chiar și în alte zone ale spațiului.

„Nu vei putea replica Pământul, dar acesta este ceva care se apropie destul de mult de el. Și într-o zi am putea chiar să le plasăm pe orbită,” a declarat Bermudez.

Compușii chimici numiți silicați, folosiți adesea la fabricarea sticlei, reprezintă până la 60% din praful lunar. Prin cercetări suplimentare, expertul a descoperit că sticla poate fi adaptată pentru a fi mai puțin fragilă și chiar mai rezistentă decât oțelul.

El a contactat NASA acum aproximativ 2 ani cu această propunere, care, potrivit lui, a fost primită cu entuziasm de agenție.

Conceptul e acum cercetat în cadrul programului NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), destinat proiectelor cu potențial transformator pentru domeniul aerospațial.

Țevi uriașe ar fi folosite pentru a sufla sticla topită. Ulterior, ar putea fi transformate în intrări după ce bula e finalizată. Toate amenajările interioare ar fi realizate prin imprimare 3D, cu materiale colectate de pe suprafața Lunii.

Skyeports a explicat că forma sferică a fost aleasă deoarece e extrem de stabilă structural, ceea ce asigură o distribuție uniformă a presiunii. De asemenea, folosirea sticlei transparente este benefică pentru sănătatea mentală a astronauților.

