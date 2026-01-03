Antena Căutare
Calendarul foilor de ceapă 2026. Cum se pregătește calendarul și ând se anunță secetă sau ploaie anul acesta

Calendarul foilor de ceapă era folosit în trecut în mediul rural pentru a afla cum va fi noul an care începe.

Iată cum să faci calendarul foilor de ceapă pentru a afla care sunt lunile secetoase din anul 2026.

Oamenii de la sate voiau să știe cum va fi vremea pe tot parcursul anului pentru a afla dacă culturile vor rodi și dacă vor avea sau nu un an îmbelșugat. Acest obicei străvechi se mai păstrează și azi în unele sate din România.

Se spune din bătrâni că acest calendar al foilor de ceapă are puterea de a arăta care vor fi lunile ploioase și care vor fi cele secetoase.

Cum se face calendarul foilor de ceapă

Agricultorii obișnuiau să folosească acest tip de calendar neconvențional pe post de meteorolog, având încredere că acesta prevestește cât de roditor va fi noul an, în funcție de vremea din fiecare lună. Cu toate acestea, cei care îl folosesc știu deja că previziunile sunt valabile doar pe o arie restrânsă, nu pentru întreaga țară.

De regulă, gospodinele pregătesc acest calendar cu mare atenția chiar în noaptea de anul nou pentru că se spune că începutul de an este un moment magic, când lucrurile de schimbă.

De obicei acest calendar care servește pe post de meteorolog este pregătit de bunici și prin intermediul lui agricultorii puteau afla când e timpul de arat și semănat, de cosit și apoi de cules al recoltei. Nu toată lumea știe să pregătească toate ingredientele necesare pentru acest calendar și, mai ales, nu toți știu să îl interpreteze cum trebuie. Iată ce trebuie să faci.

Se poate folosi atât ceapă roșie, cât și ceapă albă, după preferințe. Ceapa se curăță de coajă și apoi se despică în 12 foi de mărimi egale, câte o foaie pentru fiecare lună a anului.

Pe fiecare foaie de ceapă întoarsă în sus, ca o bărcuță, se pune câte o linguriță de sare.

Foaia de ceapă fie se așează pe câte o lună din calendarul bisericesc, fie pe câte un bilețel de hârtie pe care e scrisă fiecare lună în parte. Apoi acest calendar de ceapă se lasă afară pe pervaz, iar a doua zi trebuie verificate.

În foile de ceapă în care s-a strâns multă umezeală înseamnă că acelea vor fi lunile ploioase din an, în timp ce foile de ceapă uscată simbolizează lunile cu secetă din 2026. Puține bunici știu să citească calendarul din foi de ceapă pentru că și acesta este un adevărat ritual, potrivit agrointel.

La începutul acestui an, un grup de bunici din Mureș au păstrat tradiția calendarului din foi de ceapă pentru a afla cât de roditor va fi pentru agricultură 2026. Potrivit calendarului făcut de ele, o să avem un 2026 destul de ploios, ceea ce va duce la roade bune și belșug.

Iată care a fost predicția pentru fiecare lună în parte, potrivit calendarului din foi de ceapă făcut la Mureș de către bunicuțe.

  • Luna Ianuarie în calendarul foilor de ceapă 2026 - precipitații foarte reduse. Luna se arată uscată, fără prea multă zăpadă.
  • Luna Februarie în calendarul foilor de ceapă 2026 – precipitații bogate. Foaia de ceapă a rămas plină cu apă, semn de zăpadă multă sau ploi dacă temperaturile sunt mai ridicate.
  • Luna Martie în calendarul foilor de ceapă 2026 va fi ploioasă.
  • Luna Aprilie în calendarul foilor de ceapă 2026 – va ploua moderat.
  • Luna Mai în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi reduse cantitativ.
  • Luna Iunie în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi moderate.
  • Luna Iulie în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi bogate.
  • Luna August în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi reduse cantitativ.
  • Luna Septembrie în calendarul foilor de ceapă 2026 – secetă.
  • Luna Octombrie în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi moderate.
  • Luna Noiembrie în calendarul foilor de ceapă 2026 – ploi reduse cantitativ.
  • Luna Decembrie în calendarul foilor de ceapă 2026 – secetă.

