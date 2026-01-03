Antena Căutare
Cele mai sumbre patru predicții făcute de Nostradamus pentru anul 2026. Ce a prezis astrologul din secolul 16

Astrologul francez Nostradamus, care a trăit în secolul 16, a făcut câteva predicții neașteptate și pentru anul 2026.

Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 09:29 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 10:35
Mulți cercetători știu că numeroase previziuni ale lui Nostradamus din trecut s-au adeverit. | Shutterstock

Predicțiile sale sumbre i-au speriat pe cercetători. Iată ce spunea celebrul astrolog și ce predicții i-au înfricoșat pe oamenii de știință.

Nostradamus a devenit cunoscut de-a lungul timpului pentru puterea lui de a prezice viitorul și nu de puține ori lucrurile despre care a vorbit s-au adeverit. El a făcut preziceri într-un sistem codat de catrene pe care mulți oameni de știință încă îl descifrează pentru a vedea ce catastrofe a încercat să prezică.

Predicțiile sumbre ale lui Nostradamus pentru 2026

Multe dintre predicțiile lui Nostradamus au fost incluse în scrierea lui The Prophecies, publicată în 1555, care are 942 de catrene. Astrologul faimos și-a scris predicțiile în versuri, iar unul dintre ele, care vorbește despre anul 2026, face referire la războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Un război de 7 luni, oamenii mor din cauza forței răului/ Rouen, Evreux, regele nu va pieri”. Unii dintre specialiști consideră că Nostradamus a reușit și în trecut să prezică alte războaie prin cuvintele pe care le-a scris.

„Între două orașe vor exista va exista vrajbă, genul de război care nu a mai fost văzut până acum”, se arată scris în catrenele lui. După felul cum au reușit cercetătorii să descifreze, ei consideră că aceste catrene se referă la bombele nucleară lansate de americani care au afectat orașele japoneze Nagasaki și Hiroshima la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pentru anul 2026, Nostradamus a scris „Un mare roi de albine se va ridica într-o ambuscadă pe timpul nopții”. Cercetătorii încă încearcă să deslușească la ce s-a referit mai exact astrologul pentru că sunt convinși că nu e vorba chiar despre un roi de albine, ci e mai degrabă o metaforă.

Versul continuă cu “Marele om va fi doborât de un mare fulger în miez de zi”. Marele om s-ar putea referi la un lider de stat sau o celebritate. Se pare că această personalitate va fi lovită de fulger sau cineva va fi un fulger pentru el, doborându-l când se așteaptă mai puțin, adică în miezul zilei.

O altă predicție care i-a speriat pe cercetători este cea legată de Elveția. Nostradamus a mai scris „Pentru că orașul va face o favoare, Ticino se va inunda cu sânge”. Ticino este un oraș italian din Elveția și se pare că în 2026 niște schimbări ale vremii vor duce la o catastrofă. Sângele despre care vorbește Nostradamus ar putea semnifica un număr mare de morți în urma unei catastrofe naturale.

Cei care sunt sceptici în privința previziunilor lui Nostradamus spun că acesta a scris în franceza veche și că în mod intenționat a formulat unele pasaje după modelul latin ca să fie cât mai vag și să lase loc la cât mai multe interpretări.

Cu toate acestea, mulți știu că numeroase previziuni ale lui Nostradamus din trecut s-au adeverit.

