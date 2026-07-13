Când ar muri ultima viețuitoare de pe Pământ. Experții au dezvăluit când și cum s-ar încheia lumea

Experții au estimat când ar muri ultima viețuitoare de pe Pământ, moment ce ar marca finalul lumii noastre.

Experții au dezvăluit care ar putea fi ultimele viețuitoare de pe Pământ | Shutterstock

Potrivit unui nou studiu, viața vegetală de pe Pământ va dispărea peste aproximativ 1.8 miliarde de ani, pe măsură ce Soarele va deveni tot mai fierbinte.

Creșterea treptată a temperaturii va face, în cele din urmă, ca planeta să devină prea caldă pentru ca majoritatea plantelor să poată supraviețui, scrie Daily Mail.

Scăderea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă va priva vegetația de gazul esențial pentru fotosinteză.

Ultimele plante care vor rezista vor fi, cel mai probabil, cactușii și alte specii adaptate la secetă, au concluzionat cercetătorii.

Articolul continuă după reclamă

Când ar muri ultima viețuitoare de pe Pământ

Potrivit experților, oamenii și celelalte forme de viață animală vor dispărea cu mult timp înainte de acest moment.

„Durata maximă de existență a biosferei Pământului e limitată de creșterea treptată a luminozității Soarelui, pe măsură ce acesta îmbătrânește,” au scris autorii studiului, publicat în revista JGR Atmospheres.

„În acest studiu am utilizat un model climatic tridimensional pentru a calcula diferite scenarii privind clima viitoare a Pământului, pe fondul creșterii radiației solare și al scăderii concentrației de dioxid de carbon,” continuă experții.

Citește și: Experții au descoperit că rotația Pământului se schimbă „fără precedent”. Ce cauzează fenomenul îngrijorător

„Biosfera vegetală a Pământului ar putea supraviețui până în urmă cu aproximativ 1.8 miliarde de ani, aproximativ în același moment în care planeta își va pierde oceanele în spațiu,” concluzionează experții.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii de la University of Colorado Boulder și Blue Marble Space, din Seattle, au folosit un model climatic avansat pentru a simula modul în care mediul terestru se va schimba în următoarele 2 miliarde de ani, pe măsură ce Soarele va deveni treptat mai luminos.

Spre deosebire de multe cercetări anterioare, modelul a luat în calcul modificările de temperatură, formarea norilor, precipitațiile, oceanele și circulația atmosferică, oferind astfel o imagine mult mai realistă asupra viitorului planetei.

Cercetătorii au analizat 2 scenarii extreme. Unul în care nivelul de dioxid de carbon scade constant, deoarece rocile absorb din ce în ce mai mult dioxid de carbon. Altul în care concentrația acestuia rămâne aproximativ constantă, iar Pământul continuă pur și simplu să se încălzească.

Ei au studiat, de asemenea, modul în care diferite tipuri de plante ar reacționa pe măsură ce temperaturile cresc și dioxidul de carbon din atmosferă devine tot mai rar.

Plantele vor fi ultimele viețuitoare de pe Pământ

Calculele lor sugerează că biosfera vegetală a Pământului ar putea supraviețui până la 1.8 miliarde de ani, adică cu sute de milioane de ani mai mult decât estimau multe studii anterioare.

Echipa a descoperit că unele plante extrem de rezistente, inclusiv cele care utilizează o formă specializată de fotosinteză, ar putea continua să supraviețuiască chiar și după ce nivelul de dioxid de carbon va deveni prea scăzut pentru majoritatea vegetației.

Într-un alt scenariu posibil, nu lipsa dioxidului de carbon, ci temperaturile tot mai ridicate ar deveni principalul factor care ar duce la dispariția plantelor.

În ansamblu, cercetătorii au concluzionat că viața vegetală ar putea persista aproape până în momentul în care Pământul își va pierde oceanele și va deveni permanent nelocuibil, pe măsură ce Soarele va continua să se intensifice.

Simulările au fost realizate fără a lua în calcul eventuale procese evolutive ale plantelor sau posibilele progrese tehnologice ale omenirii.

Potrivit cercetătorilor, ambele aspecte ar putea influența durata de supraviețuire a vegetației pe Pământ.

Citește și: De ce au mințit experții despre înălțimea reală a Muntelui Everest. Secretul ascuns acum 150 de ani

„Ne putem imagina un scenariu în care plantele evoluează și dobândesc capacitatea de a-și regla temperatura și presiunea internă, poate ca răspuns la schimbările climatice,” au scris autorii.

„Pe măsură ce Soarele devine tot mai luminos, plantele ar putea favoriza mediul aerian și s-ar putea adapta în consecință. S-ar putea răspândi la altitudini mari, în stratosferă și chiar dincolo de aceasta,” continuă experții.

„Din atmosfera superioară a Pământului, viața ar putea continua să se răspândească spre corpuri cerești cu gravitație redusă, precum cometele și Luna, dar și în spațiul liber,” au concluzionat aceștia.