Când va avea loc „eclipsa secolului”. De ce e atât de diferită față de celelalte fenomene astronomice

Experții au dezvăluit când va avea loc „eclipsa secolului”, care ar oferi un spectacol astronomic foarte rar.

În anul 2025, nu am avut parte de o eclipsă solară totală. Ultima a avut loc pe 8 aprilie 2024 și a fost vizibilă în America de Nord.

Dar vom avea parte de 2 astfel de fenomene în 2026, respectiv 2027, scrie Live Science.

Una dintre ele e numită deja „eclipsa secolului”, datorită modului în care va fi vizibilă pe cer, susțin experții.

În 2026, eclipsa va avea loc pe data de 12 august 2026, urmată de cea de pe 2 august 2027.

Unde va fi vizibilă eclipsa solară din 2026

Prima dintre cele 2 eclipse totale de Soare va avea loc pe 12 august 2026. Va putea fi observată în anumite regiuni din Groenlanda, Islanda și Spania. A a 2-a eclipsă va avea loc pe 2 august 2027. Va fi vizibilă în unele părți din Africa de Nord, sudul Spaniei și Orientul Mijlociu și e deja numită „eclipsa secolului”.

Eclipsa totală de Soare din 2026 va începe ca un răsărit eclipsat într-o zonă izolată din nordul Siberiei. Linia de totalitate, adică traseul umbrei centrale întunecate a Lunii, unde eclipsa e totală, va traversa estul Groenlandei, coasta de vest a Islandei și nordul Spaniei, înainte de a se încheia ca un apus eclipsat deasupra Mării Mediterane.

Pentru observatorii europeni, aceasta va fi prima eclipsă totală vizibilă de pe continentul european din 1999, când fenomenul astronomic a fost vizibil și în România. În Spania, orașe precum Leon, Burgos și Valladolid vor fi printre cele mai bune locuri pentru a vedea totalitatea.

Eclipsa va fi vizibilă la aproximativ 10 grade deasupra orizontului, adică aproximativ lățimea pumnului ținut la distanță de braț, susțin experții.

Totalitatea va avea loc aproape de apus. Dincolo de eclipsă, în acea perioadă va fi vizibilă și ploaia de meteoriți Perseide, mai târziu în acea noapte. Ar putea fi chiar posibil să fie observat un meteor pe cer în timpul totalității, care va dura mai puțin de 2 minute.

Călătorii care caută cea mai lungă durată a totalității se pot îndrepta spre Peninsula Snaefellsnes din Islanda sau spre fiordurile estice ale Groenlandei. Aurorele boreale ar putea apărea în timpul nopții scurte sau chiar, posibil, în timpul unei totalități trecătoare.

Când va avea loc „eclipsa secolului”

Deși orice eclipsă totală de Soare e specială, evenimentul din 2027 va fi un spectacol unic, vizibil o singură dată în viață.

Eclipsa totală de Soare din 2 august 2027 va dura până la 6 minute și 22 de secunde, o perioadă foarte lungă pentru o eclipsă. Va fi vizibilă pe o linie de totalitate care va atinge părți din Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia.

Această eclipsă e deja considerată „eclipsa secolului”, iar observatorii din apropiere de Luxor, Egipt, se vor bucura de cea mai lungă totalitate observabilă de pe uscat din secolul XXI.

Pe lângă faptul că e cea mai lungă eclipsă totală de Soare a acestei epoci, evenimentul este special și dintr-un alt motiv. Clima din zona de totalitate favorizează cerul senin pe aproape întregul traseu.

Deși aceste 2 eclipse totale de Soare îi entuziasmează deja pe pasionații de astronomie, mai există o totalitate mai puțin cunoscută chiar după ele. Pe 22 iulie 2028, o eclipsă totală de Soare va traversa Australia și Noua Zeelandă, iar Sydney va vedea prima sa totalitate din 1857.