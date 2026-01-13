Curcubeu descoperit în spațiu. Fenomenul „complet neașteptat” nu a mai fost văzut până acum

Experții au descoperit un curcubeu în spațiu, spre surprinderea lor, ce ar fi fost cauzat de un fenomen inedit.

O bucată dintr-o stea moartă, aflată la la o distanță de 731 de ani-lumină de Pământ, a dus la un mister care a surprins experții.

Această bucată cosmică ar fi dus la un șoc în spațiu, care a generat un fenomen considerat imposibil în acest mediu, scrie Science Alert.

Faptul că pitica albă RXJ0528+2838 a produs acest șoc nu e neobișnuit.

Dar, potrivit experților, nu există niciun mecanism observat până acum care ar putea explica nebuloasa colorată care o înconjoară.

Curcubeu descoperit în spațiu

„Am descoperit ceva ce nu a mai fost văzut niciodată și, mai important, complet neașteptat,” a declarat astronomul Simone Scaringi, de la Universitatea Durham din Marea Britanie. „Surpriza că un sistem presupus liniștit, fără disc, ar putea genera o nebuloasă atât de spectaculoasă a fost unul dintre acele rare momente de „wow”.”

Stelele pitice albe sunt ceea ce rămâne după ce stele precum Soarele ajung la sfârșitul vieții lor. După ce rămân fără atomi potriviți pentru fuziune, nucleul lor nu mai e susținut de presiunea externă a fuziunii. Ca urmare, se prăbușește într-un rest ultradens și expulzează materialul exterior al stelei.

Deși au doar aproximativ dimensiunea Pământului, aceste stele moarte pot avea o masă de până la 1.4 mase solare. Ele se găsesc adesea în sisteme binare și „sorb” gravitațional masă de la steaua companion. Ceea ce duce la comportamente interesante, precum erupții termonucleare repetate. Sau un curcubeu în spațiu, fenomen nemaivăzut până acum, susțin experții.

Pentru că o pitică albă nu mai fuzionează atomi, ea nu are mecanismul prin care o stea „vie” produce vânturi stelare. Totuși, interacțiunile cu o stea companion pot crea un disc de material care înconjoară pitica albă, asemenea apei care se rotește în jurul unei scurgeri.

Ciocnirile dintre fluxurile provenite din acest vârtej de material și mediul interstelar din jur formează structurile energizate cunoscute sub numele de unde de șoc de tip arc.

Cum s-ar fi putut forma curcubeul cosmic

RXJ0528+2838 are o stea companion de masă mică, dar nu are disc. Mai mult, forma, dimensiunea și densitatea undei de șoc, alcătuită din lungimi de undă caracteristice hidrogenului, oxigenului și azotului, sugerează că fluxul de material se revarsă de aproximativ 1.000 de ani. Acesta e un comportament foarte diferit de izbucnirile explozive ale unui eveniment termonuclear.

Cercetătorii cred că acest câmp magnetic puternic al piticei albe ar putea ocoli mecanismul de formare a discului.

În schimb, materialul provenit de la steaua companion ar putea fi deviat de-a lungul liniilor câmpului magnetic și direcționat direct către pitica albă. Ceea ce ar fi facilitat astfel fluxuri de material fără a fi nevoie de un disc.

„Observațiile noastre dezvăluie un flux puternic care, conform înțelegerii noastre actuale, nu ar trebui să existe,” a declarat astronomul Krystian Ilkiewicz, de la Centrul Astronomic Nicolaus Copernic din Polonia.

„Descoperirea noastră arată că, chiar și fără un disc, aceste sisteme pot genera fluxuri puternice, dezvăluind un mecanism pe care încă nu îl înțelegem,” a continuat expertul. „Această descoperire pune sub semnul întrebării imaginea standard a modului în care materia se mișcă și interacționează în aceste sisteme binare extreme.”