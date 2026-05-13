„Apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor. Ce zone au fost afectate

Experții susțin că „apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor, un semnal de alarmă pentru viitorul recoltelor.

Insectele au un impact semnificativ asupra siguranței alimentare globale | Shutterstock

De mai mulți ani, experții avertizează că are loc „apocalipsa insectelor”, în care micile viețuitoare de care depind recoltele și biodiversitatea globală.

Se pare că momentul critic, în care scăderea populațiilor de insecte va afecta oamenii, deja e aici, scrie Live Science.

Un nou studiu a scos la iveală faptul că deja se înregistrează un impact la nivelul copiilor și nutriției lor.

În unele zone, a fost detectat un nivel de subnutriție legat direct de dispariția insectelor.

Articolul continuă după reclamă

„Apocalipsa insectelor” deja duce la subnutriție în rândul copiilor

Insectele dispar într-un ritm alarmant, ceea ce lasă lacune în siguranța alimentară globală. Pe parcursul ultimelor 3 decenii, numărul insectelor a scăzut rapid pe tot globul, până la 1% din întreaga populație pe an, conform unor estimări.

Scăderea a fost atât de intensă încât unii experți au numit-o o „apocalipsă a insectelor”. Multe insecte polenizează recoltele. Ca urmare, populația în scădere a insectelor a afectat sănătatea ecosistemului.

Citește și: De ce nu se mai aud insectele în natură. Fenomenul îngrijorător ar putea schimba planeta pentru totdeauna

Într-o nouă cercetare, publicată în revista Nature, cercetătorii au cuantificat impactul declinului insectelor polenizatoare asupra sănătății umane pentru prima dată. Experții au studiat relațiile dintre populațiile de polenizatori sălbatici, recolte și dieta umană în 10 sate agricole nepaleze pe parcursul unui an.

Cea mai mare parte a hranei consumate în aceste așezări e cultivată de localnici. Echipa a efectuat sondaje privind polenizatorii la fiecare 2 săptămâni pentru a determina ce insecte vizitau recoltele. După care au corelat aceste date cu subnutriția înregistrată în zonă.

Potrivit rezultatelor insectele polenizatoare au fost responsabile pentru o valoare estimată de 44% din venitul agricol al sătenilor și peste 20% din aportul lor de unii nutrienți esențiali, inclusiv vitamina A și vitamina E.

Insectele au un impact semnificativ asupra alimentației umane

Pe măsură ce tot mai puțini polenizatori au vizitat culturile, venitul și sănătatea alimentară a oamenilor au scăzut.

„Peste jumătate dintre copiii din studiul nostru erau prea scunzi pentru vârsta lor. Ceea ce e determinat în mare parte de dietele sărace care depind de legumele, leguminoasele și fructele polenizate de insecte,” a declarat coautoarea studiului, Naomi Saville, cercetătoare la Institutul pentru Sănătate Globală din cadrul University College London.

Când echipa lui Saville a extrapolat datele și cu și mai puțini polenizatori, impactul a fost mai pronunțat. Dacă nicio practică agricolă nu s-ar schimba, ei au prezis o pierdere de 7% din aportul de vitamina A pentru săteni până în 2030.

Citește și: Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume

Deficiențele de acești nutrienți pot duce la pierderea vederii și la defecte congenitale. Deși cercetătorii au studiat doar comunitățile agricole din Nepal, noile rezultate oferă o privire asupra impactului real al pierderii polenizatorilor la nivel mondial.

Aproximativ 2 miliarde de oameni se bazează în principal pe agricultura la scară mică, precum satele din studiu. Aproape 3 sferturi din culturile globale au nevoie de polenizarea insectelor.

Câteva culturi, cum ar fi cafeaua, migdalele și ciocolata, se bazează în totalitate pe insectele polenizatoare pentru a supraviețui. Dacă tendințele actuale continuă, ar putea pune în pericol capacitatea multor fermieri de a cultiva hrană la o scară semnificativă, au declarat autorii studiului.