Casele din Japonia care se ridică de la sol când începe cutremurul. Cum funcționează tehnologia care le face să „plutească”

Japonia a inventat un sistem inovator pentru a proteja populația de cutremure. Iată cum funcționează tehnologia care face casele să „plutească” la trei centimetri de pământ!

Casele din Japonia care se ridică de la sol când începe cutremurul. Cum funcționează tehnologia care le face sǎ „pluteascǎ” | Captură Youtube/NextGen Tech

Această tehnologie este cât se poate de reală și se numește AIR Danshin System. Este un sistem japonez de izolare seismică, care folosește aer comprimat pentru a ridica temporar o casă de pe fundație atunci când detectează un cutremur, potrivit airdanshin.co.jp.

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Cum funcționează tehnologia care face casele să „plutească” la trei centimetri de pământ

Sistemul nu a fost inventat în anul 2025, așa cum susțin unele postări virale. Tehnologia Air Danshin a fost dezvoltată în Japonia încă din 2005, potrivit airdanshin.co.jp și usatoday.com.

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Principiul este unul spectaculos. Casa este construită pe o fundație specială și este supravegheată permanent de senzori seismici. Când aceștia detectează o mișcare suficient de puternică, sistemul se activează automat.

La detectarea cutremurului, aerul stocat în rezervoare este introdus rapid între fundație și platforma pe care se află clădirea. Presiunea aerului permite ridicarea întregii structuri. Procesul este foarte rapid. Potrivit producătorului, casa poate fi ridicată în aproximativ 0,5-1 secundă de la detectarea seismului, mai relatează airdanshin.co.jp.

În descrierile sistemului apare o înălțime de până la aproximativ trei centimetri. Așadar, nu este vorba despre o casă care „zboară”, ci despre separarea temporară a structurii de suprafața care se mișcă în timpul seismului, potrivit surselor citate.

Scopul este ca mișcarea solului să nu mai fie transmisă direct clădirii. Producătorul susține că sistemul poate reduce considerabil mișcarea resimțită de structură și de obiectele din interior.

Potrivit companiei care dezvoltă această tehnologie, în testele sale, sistemul poate reduce efectele unei mișcări corespunzătoare intensității șapte până la aproximativ 1/30.

Ce se întâmplă după ce cutremurul încetează

După ce cutremurul încetează, aerul este eliberat treptat, iar casa coboară și revine pe fundație. Sistemul include și un mecanism pentru readucerea structurii în poziția inițială, conform airdanshin.co.jp.

Sistemul este proiectat și pentru replicile unui cutremur. Rezervoarele stochează suficient aer pentru mai multe activări, iar compresorul reface automat rezerva de aer.

Totodată, există și baterie de rezervă, astfel încât senzorii și mecanismul să poată funcționa și dacă alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Producătorul spune că rezervoarele pot asigura aproximativ cinci-șapte ridicări chiar și fără funcționarea compresorului.

Conductele de gaz, apă, canalizare și conexiunile electrice sunt realizate cu elemente flexibile, astfel încât deplasarea de câțiva centimetri a casei să nu le deterioreze în timpul activării sistemului, mai relatează airdanshin.co.jp.

Această tehnologie este destinată, în principal, caselor și construcțiilor din lemn. Compania precizează că soluțiile pentru clădiri mari din oțel și beton armat se află într-o altă etapă de dezvoltare.

Sistemul este cât se poate de real

Tehnologia nu este doar un concept sau o animație. În mai 2021, un reprezentant al Air Danshin declara pentru, USA Today, că 227 de case din Japonia erau dotate cu acest sistem.

Compania susține că locuințele echipate cu Air Danshin, care au fost verificate după cutremurul și tsunamiul din Japonia din 2011, nu prezentaseră pagube provocate de mișcarea seismică, conform airdanshin.co.jp.

Sistemul nu protejează casa de tsunami sau incendii, potrivit producătorului. Rolul său este să reducă efectele mișcării seismice asupra clădirii.

Important de menționat este faptul că imaginea folosită frecvent în mediul online pentru a prezenta casele din Japonia nu arată sistemul real. Fotografiile înfățișează o casă ridicată pe niște obiecte uriașe asemănătoare unor mingi sau perne semisferice, însă nu reprezintă corect tehnologia Air Danshin.

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Sistemul real folosește aer comprimat introdus între fundația specială și baza structurii, iar acele „baloane” mari nu există sub casele reale, potrivit aa.com.tr și usatoday.com.

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