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Premieră în aviație! Un avion controlat de AI a traversat SUA fără nicio intervenție a pilotului. Câți kilometri a zburat

Joby Aviation a anunțat pe 18 septembrie 2026 că o aeronavă echipată cu tehnologia sa de zbor autonom a finalizat ceea ce compania descrie drept primul zbor autonom de-a lungul Statelor Unite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 10:51 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 11:30
Premieră în aviație! Un avion controlat de AI a traversat SUA fără nicio intervenție a pilotului. Câți kilometri a zburat | Shutterstok
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Aeronava a parcurs 3.199 de mile, adică aproximativ 5.148 de kilometri, din California până în Outer Banks, Carolina de Nord. Este vorba despre un Cessna Caravan modificat, denumit J208, pe care Joby a instalat sistemul său de zbor autonom, potrivit unui comunicat oficial al companiei.

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Avionul a traversat SUA fără ca pilotul aflat la bord să intervină asupra comenzilor

La bord s-a aflat un pilot de siguranță, așadar aeronava nu era goală. Elementul spectaculos este că, potrivit Joby, pilotul nu a intervenit deloc asupra comenzilor pe parcursul celor 3.199 de mile.

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Aeronava a realizat autonom inclusiv rularea la sol, decolarea, zborul de croazieră și aterizarea. Operațiunile au fost supravegheate de la distanță, de la sediul Joby din California și de la Shaw Air Force Base, Carolina de Sud. La un moment dat, supravegherea s-a făcut de la o distanță de până la 2.323 de mile, aproximativ 3.739 km, mai transmite sursa citată.

Sistemul autonom a fost capabil să modifice traseul pentru a evita furtuni și fenomene meteo severe în timp real. De asemenea, avionul a demonstrat că se poate integra și într-un mediu cu trafic aerian intens, aterizând pe Phoenix Deer Valley Airport, unul dintre aeroporturile foarte aglomerate pentru aviația din SUA.

Traseul a început în zona Concord, California, iar pe parcurs au existat opriri în Phoenix, Arizona; Fort Worth, Texas; Shaw Air Force Base, Carolina de Sud, înainte de sosirea în Outer Banks, Carolina de Nord.

La finalul călătoriei, avionul a ajuns în apropiere de Kitty Hawk, zona asociată cu primul zbor motorizat al fraților Wright, și a efectuat o trecere în apropierea Wright Brothers National Memorial.

Zborul face parte dintr-un turneu de o lună prin zece state americane, început în septembrie. Joby anunțase turneul pe 10 septembrie, mai notează jobyaviation.com.

Tehnologia nu este una testată pentru prima dată acum

Joby spune că platforma sa acumulase deja peste 400 de zboruri și peste 800 de ore de zbor automatizat și participase la trei exerciții militare americane.

Compania vede utilizarea tehnologiei autonome în transportul comercial de mărfuri, transportul medical, aprovizionarea comunităților izolate, intervențiile în caz de dezastre și operațiunile militare.

Joby este cunoscută în special pentru dezvoltarea unui taxi aerian electric eVTOL, însă aeronava care a realizat această traversare autonomă a SUA este un Cessna Caravan modificat.

Informația nu vine doar din comunicatul companiei. Aviation Week, publicație importantă în domeniul aerospațial, a relatat pe 18 septembrie despre zborul de 3.199 de mile și despre faptul că pilotul de siguranță nu a intervenit asupra comenzilor.

Și Flying Magazine confirmă că aeronava Cessna 208 Grand Caravan modificată a parcurs traseul fără intervenții asupra comenzilor din partea pilotului aflat la bord și că sistemul a gestionat autonom rularea, decolarea, zborul, navigarea și aterizarea.

De asemenea, și The Wall Street Journal a relatat zborul pe 18 septembrie, pe baza anunțului făcut de Joby.

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