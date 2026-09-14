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Casa minusculă pe care o poți lua cu tine oriunde. Are doar 14 mp și încape pe o remorcă

Compania poloneză Mini Domy a lansat Mini Brda Classic, o căsuță mobilă de tip A-frame de doar 14 metri pătrați. Iată imagini cu locuința care încape pe o remorcă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:58 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 16:18
Casa minusculă pe care o poți lua cu tine oriunde. Are doar 14 mp și încape pe o remorcă | Shutterstok
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Moda Tiny House a cuprins lumea, iar, în ultima perioadă, astfel de căsuțe devin tot mai populare în rândul pasionaților de călătorii. De această dată, o casă de doar câțiva metri pătrați face valuri pe internet. Este vorba despre noua Mini Brda Classic, o tiny house în formă de A, realizată de compania poloneză Mini Domy.

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Cum arată casa minusculă pe care o poți lua cu tine oricând

Căsuța are doar 4,8 metri lungime și o suprafață interioară de aproximativ 14 metri pătrați (150 sq ft), potrivit newatlas.com.

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Surprinzător la ea este că poate fi amplasată pe o remorcă cu două axe, ceea ce permite transportarea ei oriunde. Totodată, există și varianta fără remorcă, în cazul în care se dorește o amplasare permanentă.

Construcția căsuței este realizată din lemn, iar exteriorul este placat cu metal. În ceea ce privește interiorul, acesta are finisaje din lemn și pardoseală laminată. Practic, vorbim despre o singură încăpere, iar pereții înclinați, specifici construcțiilor A-frame, reduc și mai mult spațiul disponibil.

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În varianta prezentată în imagini, interiorul este neamenajat, însă producătorul spune că locuința poate fi dotată cu pat și chicinetă. De asemenea, din configurația prezentată se poate observa că lipsește și baia.

Potrivit articolului care prezintă modelul, publicat pe site-ul newatlas.com, spațiul este prea mic pentru o toaletă obișnuită, iar alternativa este una portabilă.

Cât costă noua Mini Brda Classic, casa minusculă pe care o poți lua cu tine oriunde

Casa minusculă mai dispune și de un spațiu de depozitare la înălțime, la fel de mic, asemănător, mai degrabă, unui raft decât unei mansarde propriu-zise.

Printre opțiunile disponibile se numără panourile solare, astfel încât construcția să poată funcționa off-grid. De asemenea, poate fi adăugată și o terasă exterioară, pentru a extinde zona utilizabilă, potrivit sursei citate.

Producătorul mai susține că izolația cu vată minerală permite folosirea construcției pe tot parcursul anului.

Prețul casei în miniatură nu este publicat, însă persoanele interesante pot contacta producătorul.

Din cauza dimensiunilor foarte mici, Mini Brda Classic este mai potrivită pentru casă de vacanță, refugiu de weekend sau casă pentru oaspeți decât ca locuință permanentă.

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