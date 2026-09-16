Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. După numeroase eforturi, visul a devenit realitate. Descoperă cum trăiesc cei doi îndrăgostiți acum, fără apă curent și curent de la rețea.

Oricât de greu ar părea de crezut, un cuplu de canadieni a renunțat la noțiunea clasică de casă și a decis să își îndeplinească un vis îndrăzneț. După numeroase eforturi, cei doi îndrăgostiți au reușit să cumpere o insulă și să își construiască propria casă. Acum, cei doi trăiesc fără apă și curent de la rețea și au dezvăluit recent cum se descurcă, dar și cum arată viața lor, în Marea Caraibilor.

Un cuplu și-a cumpărat propria insulă și și-a construit singur casa. Cum trăiesc acum, fără apă și curent de la rețea

Aceasta este incredibila poveste de viață trăită de Virginie Lévesque și Eric Thériault, un cuplu de canadieni care, în 2019, visa să se mute în Bocas del Toro, un oraș din Panama. S-au apucat de căutări și, cu ajutorul mai multor agenți imobiliari și căpitani de ambarcațiuni din zonă, aceștia au vizitat numeroase proprietăți, dar niciuna nu era ceea ce căutau. „Minunea” s-a întâmplat atunci când un căpitan de vas le-a povestit detalii despre o altă insulă. Deși inițial nu au dorit să o viziteze, în cele din urmă au acceptat să o vadă și nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit locul cu pricina: o insulă cu o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați, înconjurată de ape limpezi și puțin adânci. Cuplul a dezvăluit faptul că locul a fost, la început, „precum o pânză ce aștepta să fie pictată”, semn că i-a cucerit, a informat realtor.com.

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Și astfel, în 2021, cei doi au făcut pasul cel mare și și-au cumpărat propria insulă în Panama, în Marea Caraibilor.

Totuși, găsirea insulei a fost doar primul pas și bucuria a fost apoi urmată de probleme și situații neprevăzute. Așa cum era de așteptat, după achiziția insulei, oamenii și-au dorit să își construiască și o casă, căci una dintre problemele ivite a fost dificultatea de a transporta diferite materiale de construcții pe o insula izolată. Timp de trei luni, cuplul canadian a pregătit un container cu lemn, unelte și alte materiale de bricolaj necesare pentru ridicarea unei locuințe.

În octombrie 2023, o gevă națională din Panama a provocat întârzierea containerului și cei doi au fost nevoiți să locuiască timp de un an într-o casă închiriată, pe continent. Construcția a început în ianuarie 2025, însă și aici au apărut dificultăți: materialele trebuiau cărate cu barca până la insulă și cărate manual. În plus, vremea și mareele au complicat lucrurile și mai mult.

Eric Thériault avea ceva experiență în construcții și acest lucru l-a ajutat în ridicarea casei de pe insula pe care au cumpărat-o. În aprilie 2025, cei doi s-au mutat definitiv pe insulă și au locuit timp de cinci luni în condiții de camping, în timp ce ridicau locuința. În iulie 2025, cei doi s-au mutat în casa încă neterminată, informează timesofindia.indiatimes.com.

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Un detaliu inedit este faputl că locuința a fost concepută să fie utilizată fără utilitățile obișnuite, precum apă curentă și curent electric. Electricitatea este produsă cu panouri solare, iar pentru situații de rezervă există și un generator de rezervă. În ceea ce privește apa, cuplul are un sistem de colectare a apei de ploaie și o fosă septică. Au frigider, mașină de spălat, cuptor și boiler, ba chiar și-au instalat și conexiune la internet prin Starlink.

Ulterior, cei doi și-au cumpărat o ambarcațiune, pentru care au construit un ponton.

Apoi, după ce și-au construit casa mult visată, aflată pe o insulă în Marea Caraibilor, cei doi au decis să vândă insula, pe motiv că planurile s-au schimbat. Au menționat că ar fi vorba despre probleme medicale și despre faptul că se așteptau să fie vizitați mai des de copii, însă aceștia sunt ocupați acum cu propriile familii.

Acum, cei doi caută un cumpărător cu viziune, capabil să ofere potențial mai mare de dezvoltare.