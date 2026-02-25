Cât de des trebuie să îți schimbi periuța de dinți, potrivit experților. Perioada e mai scurtă decât cred mulți

Antena Căutare
Te-ai întrebat cât de des trebuie să îți schimbi periuța de dinți? Experții au dezvăluit frecvența reală, pe care mulți o ignoră.

Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 16:14 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 16:17
Experții au dezvăluit cum să ai grijă de periuța ta de dinți | Shutterstock

Periuțele de dinți sunt comune în băi din întreaga lume, dar multe dintre ele sunt folosite mai mult decât e cazul, susțin experții.

Pe Internet există o întreagă dezbatere pe acest subiect. Unii utilizatori cred că periuțele de dinți trebuie să fie schimbate în fiecare lună, pe când alții așteaptă până când „periuța arată clar uzată”, scrie Daily Mail.

Potrivit dr. Primrose Freestone, profesoară din cadrul Universității din Leicester, există o regulă simplă în acest context.

Mai mult, cei care ignoră sfaturile experților riscă probleme de sănătate.

Potrivit expertei, ar trebui să îți schimbi periuța de dinți la fiecare 3 luni, cu excepția situației în care ai o infecție la nivelul gurii sau gingiilor.

„În mod normal, o periuță de dinți nouă trebuie schimbată la fiecare 3 luni. Totuși, dacă ai o infecție orală sau gingivală, trebuie să o schimbi mai des pentru a evita reinfectarea,” susține dr. Freestone.

Potrivit dr. Freestone, oamenii nu greșesc neapărat în privința frecvenței cu care își schimbă periuța, ci mai degrabă în modul în care o curăță și o depozitează între utilizări.

„Resturile alimentare rămase după periaj pot favoriza dezvoltarea bacteriilor și a fungilor,” a adăugat ea. „Gura conține peste 500 de specii de bacterii și ciuperci, iar unele dintre acestea ajung pe periuța de dinți de fiecare dată când te speli pe dinți, de aceea curățarea periuței e esențială.”

Dezbaterea despre periuțele de dinți circulă de ani de zile pe Internet și mulți utilizatori sunt de acord cu recomandările dr. Freestone.

„Îmi înlocuiesc periuța de fiecare dată când pare vizibil uzată, ceea ce se întâmplă de obicei cam la 3 luni sau chiar mai devreme,” a scris un utilizator.

„Pentru mine nu e doar uzura, mă îngrijorează acumularea bacteriilor. Le schimb aproximativ la fiecare 3 luni,” a scris alt utilizator.

„Schimb capul periuței când perii sunt tociți și nu mai sunt la fel de eficienți, ceea ce se întâmplă de obicei după aproximativ 3 luni,” a scris un alt utilizator.

Citește și: De ce îți miroase uneori gura chiar și după ce te speli pe dinți. Experții au dezvăluit adevărul neașteptat

Totuși, alții sunt convinși că periuța lor poate fi folosită fără probleme timp de un an întreg.

„Perioada recomandată e de 3 luni, dar periuța mea arată încă bine după acest interval. De fapt, arată bine chiar și după 1 an,” a scris un utilizator.

Dr. Freestone e de acord cu recomandarea NHS de a schimba periuța de dinți la fiecare 3 luni. Cu toate acestea, microbiologul spune că majoritatea oamenilor nu își îngrijesc corect periuța între utilizări.

Cum trebuie să îți îngrijești periuța de dinți

„Ar trebui să îți clătești periuța după folosire sub jet de apă fierbinte timp de cel puțin 30 de secunde, pentru a îndepărta pasta de dinți, bacteriile sau resturile alimentare rămase după periaj,” a explicat dr. Freestone.

„O curățare mai riguroasă a periuței se poate face printr-o scurtă înmuiere de aproximativ 30 de minute în bicarbonat de sodiu, peroxid de hidrogen, apă de gură antibacteriană sau prin expunere timp de un minut la abur fierbinte de la un fierbător,” a continuat experta.

Citește și: Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde

„Fiind microbiolog, îmi spăl periuța o dată pe săptămână cu săpun antibacterian pentru mâini, ceea ce îndepărtează resturile alimentare și distruge microbii pe care spălarea cu apă fierbinte nu i-a eliminat,” a adăugat ea.

„De asemenea, mă asigur că periuța mea nu e amplasată lângă toaletă, deoarece aerosolii produși la tragerea apei pot contamina periuța cu bacterii fecale,” a continuat dr. Freestone.

