Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde

Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta, potrivit experților, inclusiv lucruri care s-au întâmplat în copilărie.

Toți ne-am dori dinți perfect albi, dar puțini ajung să îi și aibă pentru majoritatea vieții, scrie Daily Mail.

În timp ce unele nuanțe pot doar să cauzeze un aspect neplăcut, altele pot indica probleme de sănătate importante.

Experții recomandă să mergi periodic la dentist, tocmai pentru a evita probleme dentare mai serioase.

Culoarea dinților nu e legată doar de aspect, ci poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Aceste nuanțe ar putea fi semne timpurii de carii sau ar putea indica probleme de sănătate mai ample, a avertizat un expert.

De fapt, să fii atent la dinții tăi poate ajuta la prevenirea unor afecțiuni care îți pot pune viața în pericol.

„Dinții pot dezvălui semne de avertizare din timp, dacă știi ce să cauți,” a spus Allen Zhang, fondator al ProDENT. „Instrumente simple, precum camerele intraorale dentare, fac mai ușoară observarea schimbărilor de culoare înainte ca acestea să se transforme în probleme serioase.

„Verificarea periodică a dinților te-ar putea salva de probleme de sănătate mai mari pe termen lung,” a declarat Zhang.

Deși petele galbene de pe dinți sunt cauzate, de obicei, de consumul excesiv de ceai sau cafea, ele ar putea indica și o boală de ficat, potrivit lui Zhang. Când ficatul nu funcționează corect, poate apărea o acumulare de bilirubină în organism. Aceasta e pigmentul galben din bilă.

O nuanță gri poate indica faptul că un dinte a „murit” din cauza unui traumatism anterior. Așa că această nuanță nu trebuie ignorată. Aceasta nuanță e asociată și cu afecțiuni cronice precum boala celiacă, care poate perturba formarea smalțului și provoca decolorări.

Defectele dentare cauzate de boala celiacă sunt permanente, spun stomatologii. Dar se pot folosi fațete sau alte soluții cosmetice pentru a acoperi defectele la copiii mai mari și adulți. Chiar și așa, culoarea dinților nu trebuie ignorată, pentru că poate dezvălui detalii despre sănătatea ta.

Ce înseamnă dacă ai pete maro pe dinți

Petele maronii pe dinți pot fi, de asemenea, semne de carii, a explicat Zhang. Dungi maronii, însă, pot fi cauzate de fluoroză severă. Aceasta e o afecțiune produsă de un consum excesiv de fluor în timpul dezvoltării dinților.

O cauză majoră a fluorozei este folosirea incorectă a produselor dentare care conțin fluor, cum ar fi pastele de dinți și apele de gură. Uneori, copiilor le place atât de mult gustul pastei de dinți cu fluor încât o înghit în loc să o scuipe.

Alte probleme ce pot fi urmărite până în copilărie sunt dungile albastre sau gri pe dinți. Acestea sunt atribuite antibioticelor administrate la vârste mici.

Deși majoritatea oamenilor își doresc ca dinții să fie cât mai albi, petele albe ca creta pot semnala începutul unei carii. Acestea pot fi, de asemenea, semne ale unor defecte de smalț legate de boala celiacă.

„Decolorarea neagră intensă, în schimb, poate indica carii avansate sau țesut pulpar mor,” a spus Zhang. „În cazuri rare, este legată de expunerea la metale grele.”