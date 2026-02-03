Experții au descoperit o lume ascunsă sub Antarctica. Ce se ascunde sub gheață, de fapt

Experții au descoperit o lume ascunsă sub Antarctica, care a rămas secretă milioane de ani sub stratul gros de gheață.

Chiar dacă gheața de la suprafața Antarcticii pare plată, centrul său are o altitudine de 4.000 de metri și există o trecere lină până la coastă, motiv pentru care se creează această iluzie optică.

Dar sub gheața groasă de un kilometru e ascuns un peisaj care a surprins experții, scrie National Geographic.

Culmi de munți, văi și râuri se ascund sub gheață și joacă un rol extrem de important atunci când vine vorba de acomodarea acelei zone la încălzirea globală.

În acest moment, experții prezic că gheața din Antarctica se va topi în următoarele câteva decenii.

Ca urmare a încălzirii globale, acele râuri ascunse sub gheață vor crește, vor trece de malurile actuale și vor crea noi căi către ocean. Acest fenomen poate destabiliza ghețarii mari de pe coasta continentului, care controlează creșterea nivelului mării.

„Schimbările sunt destul de drastice,” a declarat Christine Dow, expertă de la Universitatea din Waterloo, Canada.

Echipa lui Dow a coordonat cel mai recent studiu legat de lumea ascunsă sub Antarctica. Studiul, publicat în Nature Communcations, include 20 de ani de cercetare. Aceste râuri aflate într-o evoluție constantă ar putea duce la topirea mai rapidă a ghețarilor.

„Subestimăm cât de repede se vor schimba lucrurile și cât de mare va fi pierderea de gheață în următorii 80 de ani,” susține Dow. .

Lumea ascunsă de sub Antarctica nu a fost văzută niciodată de vreun om. Însă, în ultimele decenii, avioane dotate cu echipamente radar care pătrund prin gheață și măsurători precise ale câmpurilor gravitațional și magnetic ne-au permis să „vedem” sub gheață.

Aceste studii au descoperit lanțuri muntoase de peste 1 kilometru înălțime, văi largi și canioane adânci.

Radarul a mai scos la iveală reflexiile plate ale câtorva sute de lacuri subglaciare. Aceste lacuri sunt alimentate de apă provenită din topirea lentă a bazei calotei de gheață, cauzată de căldura geotermală care se infiltrează din adâncul Pământului și de frecarea gheții.

De ce e periculos peisajul ascuns sub gheață

Cea mai mare parte a coastei Antarcticii include plăci de gheață de sute de metri grosime, care plutesc pe ocean. Aceste platforme de gheață țin în loc ghețarii de coastă și le încetinesc scurgerea în ocean.

Multe dintre aceste platforme de gheață au „puncte fierbinți”, întinse pe un kilometru sau mai mult, unde se topesc de câteva ori mai repede decât ar fi de așteptat, pe baza temperaturii apei de mare. În unele cazuri, aceste puncte subțiază gheața cu 30 până la 90 de metri pe an.

Experții au descoperit recent că aceste zone cu topire rapidă apar exact în locurile unde au prezis că râurile subglaciare se revarsă de sub marginea calotei de gheață și ajung în ocean.

Apa țâșnește de sub gheață ca un furtun de grădină sub presiune mare, spune Dow.

Când această apă dulce, care se deplasează rapid, întâlnește apa de mare densă și sărată, ea se ridică datorită flotabilității. Ceea ce ridică un strat de apă caldă, densă și sărată care în mod normal stă lipit de fundul mării și îl împinge în contact cu partea inferioară a gheții. Ca urmare, crește enorm rata de topire.