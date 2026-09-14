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Câți bani ar trebui să ai puși deoparte la 30, 40, 50 și 60 de ani. Reperele financiare în funcție de vârstă

Cât ar trebui să fi economisit până la 30 de ani? Dar la 40 sau la 50? Nu există o sumă universal valabilă, pentru că veniturile, cheltuielile și stilul de viață diferă de la o persoană la alta.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:57 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 16:32
Câți bani ar trebui să ai puși deoparte la 30, 40, 50 și 60 de ani. Reperele financiare în funcție de vârstă | Profimediaimages.ro
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Există însă câteva repere folosite de specialiști pentru a vedea dacă economiile pentru anii de după retragerea din activitate sunt pe drumul cel bun.

Fidelity, una dintre cele mai mari companii de servicii financiare din lume, folosește un sistem simplu: suma economisită este raportată la venitul anual al fiecărei persoane. Astfel, în loc să stabilească o sumă fixă pe care ar trebui să o aibă toată lumea, specialiștii propun obiective care cresc odată cu vârsta.

Câți bani ar trebui să ai economisiți la 30, 40, 50 și 60 de ani

Potrivit www.fidelity.com, reperele orientative pentru economiile destinate pensiei sunt:
La 30 de ani – echivalentul unui venit anual.
Dacă o persoană câștigă, spre exemplu, 5.000 de lei pe lună, venitul său anual este de 60.000 de lei. Conform acestui reper, obiectivul ar fi ca în jurul vârstei de 30 de ani să fi acumulat aproximativ echivalentul acestui venit anual.
La 40 de ani – de trei ori venitul anual.
În cazul aceluiași venit de 5.000 de lei lunar, reperul ar ajunge la aproximativ 180.000 de lei.
La 50 de ani – de șase ori venitul anual.
Pentru un venit anual de 60.000 de lei, obiectivul orientativ ar fi de aproximativ 360.000 de lei.
La 60 de ani – de opt ori venitul anual.
În exemplul nostru, suma ar ajunge la aproximativ 480.000 de lei.
Iar până la vârsta de 67 de ani, Fidelity recomandă ca obiectiv acumularea unei sume echivalente cu aproximativ de zece ori venitul anual, conform www.fidelity.com.
Aceste valori nu reprezintă însă sume pe care o persoană ar trebui să le păstreze în numerar sau într-un simplu cont curent. Este vorba despre totalul economiilor și investițiilor destinate perioadei de pensionare, în sistemele și instrumentele financiare relevante fiecărei țări.

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De ce sunt sumele atât de mari

Calculele Fidelity pornesc de la câteva ipoteze importante. Modelul presupune economisirea pe termen lung, începând aproximativ de la vârsta de 25 de ani, pensionarea la 67 de ani și menținerea unui stil de viață apropiat de cel din perioada activă. Fidelity recomandă ca, pe parcursul vieții profesionale, obiectivul să fie economisirea a aproximativ 15% din venitul brut anual pentru pensie, incluzând acolo unde există și contribuțiile angajatorului, conform www.fidelity.com. Vanguard folosește un reper asemănător și recomandă, în general, economisirea a aproximativ 12%-15% din venit în fiecare an pentru perioada pensionării, conform www.vanguard.com. În România, sistemul de pensii și instrumentele de economisire diferă de cele din Statele Unite, astfel că aceste procente și praguri nu trebuie privite drept reguli care trebuie respectate întocmai. Ele pot fi folosite mai degrabă ca punct de comparație pentru propriul plan financiar.

Ce se întâmplă dacă la 40 sau 50 de ani nu ai ajuns la aceste sume

Faptul că o persoană nu a atins unul dintre aceste praguri nu înseamnă că este prea târziu să înceapă să economisească. Fidelity precizează chiar că aceste valori sunt repere, nu garanții sau obiective universale. Suma necesară fiecăruia depinde, printre altele, de vârsta la care intenționează să se pensioneze și de stilul de viață pe care dorește să îl aibă după retragerea din activitate. O persoană care intenționează să muncească mai mult timp poate avea nevoie de o sumă diferită față de cineva care vrea să se retragă mai devreme. La fel, cheltuielile cu locuința, familia, sănătatea și stilul de viață pot schimba considerabil calculele.

Economiile pentru pensie nu sunt același lucru cu fondul de urgență

Pe lângă banii strânși pentru pensie, specialiștii recomandă existența unei rezerve separate pentru situațiile neprevăzute. Potrivit www.fidelity.com, un obiectiv orientativ este constituirea unui fond de urgență care să poată acoperi între trei și șase luni de cheltuieli esențiale. Dacă o familie are, spre exemplu, cheltuieli esențiale de 5.000 de lei pe lună, acest principiu ar însemna o rezervă de aproximativ 15.000-30.000 de lei. Suma poate fi mai mare pentru persoanele care au copii sau alte persoane dependente financiar de ele, venituri instabile ori cheltuieli neprevăzute mai probabile.

Cât contează vârsta la care începi să economisești

Cu cât economisirea începe mai devreme, cu atât există mai mult timp pentru acumularea banilor și pentru eventualele randamente obținute din investiții. Tocmai de aceea, atât Fidelity, cât și Vanguard insistă mai degrabă asupra consecvenței pe termen lung decât asupra atingerii unei anumite sume într-un singur moment. Vanguard subliniază, de asemenea, că suma necesară la pensionare depinde de vârsta retragerii din activitate, durata perioadei de pensionare, cheltuielile anticipate și celelalte surse de venit pe care o persoană le va avea, conform www.vanguard.com.

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