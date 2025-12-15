Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China. Ce au descoperit specialiștii

Antena Căutare
O fetiță din China a atras atenția specialiștilor la nivel internațional. Iată ce au descoperit legat de trăsăturile micuței.

Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 16:14
Cazul inedit al fetiței cu bucle aurii și ochi albaștri din China | Shutterstock, YouTube

O fetiță de doar 3 ani din Yancheng, China, a stârnit interesul specialiștilor, dar și al conaționalilor săi.

Citește și: Băiețelul care sufera de o boală rară și a primit "terapie cu gene". Ce presupune procedura și care e acum starea lui de sănătate

Ce au descoperit specialiștii despre genele fetiței cu bucle aurii din China

Guojiang („gem”), cum este alintată micuța, a stârnit curiozitatea tuturor dastorită trăsăturilor sale inedite pentru mediul chinez. Micuța, care are părinți biologici chinezi, este un caz inedit. Ea are, după cum am amintit deja, ochi albaștri și părul blond. Aceste trăsături nu sunt deloc specifice chinezilor, ceea ce i-a pus pe gânduri pe specialiști.

Părinții au analizat istoricul genetic al familiei și au decoperit că străbunicul patern al micuței era de origine rusă. Bărbatul s-a căsătorit cu o femeie din provincia Henan, unde au și trăit, conform unei surse.

Tatăl lui Guojiang a declarat că, în familia sa, până la nașterea fiicei sale, s-au născut numai băieți, care nu prezintă gene mixte: „Genele recesive moștenite de la străbunicul meu, care influențează aspectul fizic, par să nu se manifeste la bărbați.”

Citește și: Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere. Ce au reușit experții să realizeze cu ARN-ul speciei dispărute

Părinții lui Guojiang au dezvăluit că la naștere, micuța avea un aspect obișnuit pentru orice nou-născut chinez, însă de la vârsta de 8 luni trăsăturile sale au început să se schimbe. Ei au crezut că s-ar fi putut produce o greșeală la maternitate.

Până la vârsta de 1 an, Guojiang avea deja ochii albaștri și părul blond. De asemenea, avea gene lungi. (Imagini cu micuța aici.)

„Unele rude mai în vârstă și prieteni spun că fiica mea seamănă foarte mult cu străbunicul ei. Când ieșim cu ea în oraș, mulți oameni sunt curioși și ne întreabă de ce arată diferit. Uneori obosim să explicăm același lucru unor străini”, a explicat Yang.

Citește și: Copiii care s-ar putea naște fără mame biologice. Din ce au reușit experții să creeze ovule

Totodată, familia Yang are o rudă stabilită în Serbia. Un vlogger care se axează pe popularizarea științei, Lao Ren, a explicat mai multe pe acest subiect, vorbind despre moștenirea genetică transgenerațională:

„Genele care determină culoarea părului și a ochilor sunt recesive. Membrii de sex masculin ai familiei le poartă, chiar dacă ele nu se reflectă în aspectul lor. Aceste trăsături se pot manifesta atunci când se naște o fată.”

colaj nou-născut china și fetiță blondă din china cu ochi albaștri
+1
Mai multe fotografii

Cazul fetiței a devenit viral în China, iar internauții au avut numai cuvinte de laudă fiind impresionați de gingășia ei: „Ce copil frumos și adorabil! Genele familiei sunt impresionante” sau „Noroc cu testele ADN, altfel ar fi fost greu de explicat originea acestei fetițe”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

