Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere. Ce au reușit experții să realizeze cu ARN-ul speciei dispărute

Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere după ce experții au reușit o secvențiere cu succes a ARN-ului speciei dispărute.

Mamutul lânos e una dintre cele mai cunoscute specii dispărute din lume | Shutterstock

Pentru prima dată, experții au secvențiat cu succes ARN-u mamutului lânos, în ciuda dubiilor legate de fragilitatea moleculelor genetice pe o perioadă atât de lungă.

ARN (acidul ribonucleic) include instrucțiuni între ADN și sistemul care creează proteine în corp, scrie Live Science.

Astfel, ARN-ul ajută la transformarea informațiilor genetice în proteine.

Poate, de asemenea, să arate ce gene erau active într-o celulă la un moment dat, dar și tiparele de activitate a genelor de-a lungul timpului.

Articolul continuă după reclamă

Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere

ARN-ul antic le poate oferi experților informații despre stările celulare ale speciilor dispărute. Ca urmare, prin această secvențiere, mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere.

Tehnologia a avansat semnificativ în ultimii 20 de ani. Dar studiile asupra ARN-ului antic au avut puține reușite. Moleculele de ADN sunt bicatenare și, prin urmare, mai rezistente decât ARN-ul monocatenar.

În timp ce ADN-ul oferă planul de construcție al unui organism, există limite în ceea ce poate dezvălui. ARN-ul „deschide o fereastră către modul în care” acel plan e implementat în fiecare celulă a organismului, a spus autoarea studiului, Zoe Pochon, doctorandă la Universitatea din Stockholm.

Citește și: Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030. Cum ar reveni înapoi pe Pământ specia dispărută

ARN-ul mesager (mRNA) „e mesagerul ADN-ului”, a explicat ea.

„Cu alte cuvinte, el poartă copii de lucru ale instrucțiunilor ADN din nucleu către celulă,” a continuat experta. Alte părți ale celulei urmează apoi aceste instrucțiuni, a adăugat ea.

În noul studiu, publicat în revista Cell, cercetătorii au analizat 10 exemplare foarte bine conservate de mamuți lânoși (Mammuthus primigenius) din Siberia. Acestea au o vechime între 10.000 și 50.000 de ani. Echipa spera că aceste condiții de îngheț au păstrat mai bine țesuturile, astfel încât să obțină rezultate superioare.

Mamutul lânos Yuka a oferit informații importante despre specia dispărută

Unul dintre exemplare e Yuka, un pui de mamut cu blană roșiatică. Yuka a oferit rezultate spectaculoase.

Yuka are aproximativ 39.000 de ani, devenind astfel cel mai vechi ARN secvențiat vreodată. Anterior, recordul era deținut de țesuturi dintr-un canid vechi de aproximativ 14.300 de ani.

În mod remarcabil, experții au găsit semne genetice clare care arată că Yuka, considerat anterior femelă pe baza caracteristicilor fizice, era de fapt mascul.

În plus, ARN-ul a oferit informații despre funcționarea mușchilor lui Yuka, în special ARN-ul „responsabil pentru producerea proteinelor care întind și contractă mușchii”, a spus autorul principal al studiului, Emilio Marmol Sanchez.

Echipa „a descoperit și un set întreg de gene reglatoare”, a spus el. Când celulele mor, ceea ce rămâne e ultima funcție a ARN-ului.

Citește și: „Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții. Cum a reușit o reptilă iguana să facă pui

„Ceea ce vedem aici e, într-un fel, o instantanee a ultimelor momente din viața acestor mamuți, la nivel celular,” a adăugat Marmol Sanchez.

Ceea ce au observat în ARN-ul muscular al lui Yuka sugerează o moarte violentă. Expertul a explicat că au descoperit „dovezi moleculare ale stresului metabolic celular în mușchiul lui Yuka”, în concordanță cu ceea ce o altă echipă de cercetători a descris în 2021.

În acel studiu, experții au observat numeroase urme de gheare, probabil făcute de lei de peșteră (Panthera spelaea). Precum și urme de mușcături de la prădători mai mici pe corpul și coada mamutului. Dar rămâne neclar dacă Yuka a fost vânat și ucis de prădători mari sau doar consumat după moarte. Cercetătorii nu știu ce a cauzat stresul celular observat în ARN.