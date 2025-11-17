Antena Căutare
Home News Inedit Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere. Ce au reușit experții să realizeze cu ARN-ul speciei dispărute

Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere. Ce au reușit experții să realizeze cu ARN-ul speciei dispărute

Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere după ce experții au reușit o secvențiere cu succes a ARN-ului speciei dispărute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 16:28 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 16:31
Mamutul lânos e una dintre cele mai cunoscute specii dispărute din lume | Shutterstock

Pentru prima dată, experții au secvențiat cu succes ARN-u mamutului lânos, în ciuda dubiilor legate de fragilitatea moleculelor genetice pe o perioadă atât de lungă.

ARN (acidul ribonucleic) include instrucțiuni între ADN și sistemul care creează proteine în corp, scrie Live Science.

Astfel, ARN-ul ajută la transformarea informațiilor genetice în proteine.

Poate, de asemenea, să arate ce gene erau active într-o celulă la un moment dat, dar și tiparele de activitate a genelor de-a lungul timpului.

Articolul continuă după reclamă

Mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere

ARN-ul antic le poate oferi experților informații despre stările celulare ale speciilor dispărute. Ca urmare, prin această secvențiere, mamutul lânos e cu un pas mai aproape de înviere.

Tehnologia a avansat semnificativ în ultimii 20 de ani. Dar studiile asupra ARN-ului antic au avut puține reușite. Moleculele de ADN sunt bicatenare și, prin urmare, mai rezistente decât ARN-ul monocatenar.

În timp ce ADN-ul oferă planul de construcție al unui organism, există limite în ceea ce poate dezvălui. ARN-ul „deschide o fereastră către modul în care” acel plan e implementat în fiecare celulă a organismului, a spus autoarea studiului, Zoe Pochon, doctorandă la Universitatea din Stockholm.

Citește și: Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030. Cum ar reveni înapoi pe Pământ specia dispărută

ARN-ul mesager (mRNA) „e mesagerul ADN-ului”, a explicat ea.

„Cu alte cuvinte, el poartă copii de lucru ale instrucțiunilor ADN din nucleu către celulă,” a continuat experta. Alte părți ale celulei urmează apoi aceste instrucțiuni, a adăugat ea.

În noul studiu, publicat în revista Cell, cercetătorii au analizat 10 exemplare foarte bine conservate de mamuți lânoși (Mammuthus primigenius) din Siberia. Acestea au o vechime între 10.000 și 50.000 de ani. Echipa spera că aceste condiții de îngheț au păstrat mai bine țesuturile, astfel încât să obțină rezultate superioare.

Mamutul lânos Yuka a oferit informații importante despre specia dispărută

Unul dintre exemplare e Yuka, un pui de mamut cu blană roșiatică. Yuka a oferit rezultate spectaculoase.

Yuka are aproximativ 39.000 de ani, devenind astfel cel mai vechi ARN secvențiat vreodată. Anterior, recordul era deținut de țesuturi dintr-un canid vechi de aproximativ 14.300 de ani.

În mod remarcabil, experții au găsit semne genetice clare care arată că Yuka, considerat anterior femelă pe baza caracteristicilor fizice, era de fapt mascul.

În plus, ARN-ul a oferit informații despre funcționarea mușchilor lui Yuka, în special ARN-ul „responsabil pentru producerea proteinelor care întind și contractă mușchii”, a spus autorul principal al studiului, Emilio Marmol Sanchez.

Echipa „a descoperit și un set întreg de gene reglatoare”, a spus el. Când celulele mor, ceea ce rămâne e ultima funcție a ARN-ului.

Citește și: „Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții. Cum a reușit o reptilă iguana să facă pui

„Ceea ce vedem aici e, într-un fel, o instantanee a ultimelor momente din viața acestor mamuți, la nivel celular,” a adăugat Marmol Sanchez.

Ceea ce au observat în ARN-ul muscular al lui Yuka sugerează o moarte violentă. Expertul a explicat că au descoperit „dovezi moleculare ale stresului metabolic celular în mușchiul lui Yuka”, în concordanță cu ceea ce o altă echipă de cercetători a descris în 2021.

În acel studiu, experții au observat numeroase urme de gheare, probabil făcute de lei de peșteră (Panthera spelaea). Precum și urme de mușcături de la prădători mai mici pe corpul și coada mamutului. Dar rămâne neclar dacă Yuka a fost vânat și ucis de prădători mari sau doar consumat după moarte. Cercetătorii nu știu ce a cauzat stresul celular observat în ARN.

Aplicația care te lasă să „vorbești” cu persoanele dragi decedate. De ce e controversată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă Ion Țiriac se teme de un &#8220;mare război&#8221;. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă
Observatornews.ro Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze cu gestul neașteptat
Un robot umanoid se mișcă atât de bine încât inventatorul a fost forțat să îl taie. Ce a vrut să demonstreze...
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna
Este mereu rece în casă? Încearcă aceste trucuri pentru a o menține caldă toată iarna Catine.ro
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state
Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi introdusă în strategia de apărare. Argumentele Antoniei Pup, cercetătoare în securitate internațională
China „provocare emergentă” pentru România, soluția propusă președintelui Nicușor Dan pentru a fi... Libertatea.ro
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat familiile puse la plata
Noua metodă de protecție medicală, după ce statul a scos coasiguraţii din sistem. Cât au avut de dat... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații
Jaful de la Herculane, episodul 2: statul prăduiește privații Jurnalul
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat
Ce trebuie să vindeci pe final de 2025 pentru a atrage iubirea care ți se potrivește cu adevărat Kudika
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament
Căderea părului la menopauză: care sunt cauzele și opțiunile de tratament MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău
Culoarea ochilor bebelușului: cum poți calcula ce nuanță a ochilor va avea micuțul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x