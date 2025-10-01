Antena Căutare
Copiii care s-ar putea naște fără mame biologice. Din ce au reușit experții să creeze ovule

Experții au dezvăluit copiii care s-ar putea naște fără mame biologice, după ce au reușit să creeze ovule umane.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 15:16 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 15:19
Experții dezvoltă noi tehnici care ar putea ajuta persoanele cu probleme de fertilitate | Shutterstock

Pe viitor, copiii s-ar putea naște fără mame biologice, susțin experții care au descoperit un mod de a crea ovule umane din celule de piele.

Această tehnică oferă posibilitatea ca ADN-ul din celulele de piele ale unui bărbat să fie introduse într-un ovul donat, înainte ca acesta să fie fertilizat de alt bărbat, scrie Daily Mail.

Ca urmare, această tehnică ar permite crearea unui copil fără ADN de la o femeie, potrivit studiului.

Experții susțin că tehnica ar putea ajuta și femeile care au probleme cu propriile ovule să aibă proprii copii cu material genetic de la ele.

Copiii care s-ar putea naște fără mame biologice

Tehnica prin care copiii s-ar putea naște fără mame biologice are nevoie de cercetări și testări suplimentare înainte să fie considerată pentru studii clinice. Dar experții au descris reușita drept un „progres major”.

„Multe femei nu pot avea o familie pentru că și-au pierdut ovulele. Ceea ce se poate întâmpla din diverse motive, inclusiv după tratamentul pentru cancer,” a declarat prof. Richard Anderson, de la Universitatea din Edinburgh, care nu a fost implicat în studiu.

„Capacitatea de a genera noi ovule ar fi un progres major. Acest studiu arată că materialul genetic din celulele pielii poate fi folosit pentru a genera o celulă asemănătoare ovulului, cu numărul corect de cromozomi, pentru a fi fertilizată și a se dezvolta într-un embrion,” a continuat prof. Anderson.

„Vor exista preocupări foarte importante legate de siguranță. Dar acest studiu reprezintă un pas pentru a ajuta multe femei să aibă propriii lor copii genetici,” a continuat expertul despre cum copiii s-ar putea naște fără mame biologice.

Pentru unele cupluri care se confruntă cu probleme de concepție, fertilizarea in vitro (FIV) poate fi o opțiune. Acest tratament presupune fertilizarea ovulelor cu spermatozoizi într-un laborator. Embrionul rezultat este apoi implantat în uterul femeii. Totuși, dacă există o problemă cu ovulul, metoda FIV poate fi ineficientă.

Tehnica ar putea ajuta persoanele care au probleme de fertilitate

În noul studiu, echipa a rezolvat această problemă prin inducerea unui proces pe care l-au numit „mitomeioză”.

„Mitomeioza imită diviziunea naturală a celulelor și face ca un set de cromozomi să fie eliminat, ceea ce lasă în urmă un gamet funcțional,” au explicat cercetătorii.

În timpul testelor, cercetătorii au reușit să producă 82 de ovule funcționale prin acest proces. Apoi, acestea au fost fertilizate în laborator.

Aproximativ 9% au continuat să se dezvolte până la stadiul de blastocist al dezvoltării embrionare.

Totuși, cercetătorii nu au crescut embrionii dincolo de acest punct. Momentul coincide cu punctul la care aceștia ar fi fost de obicei transferați în uter în cadrul tratamentului FIV.

Experții au atras atenția și asupra limitărilor acestui studiu. Important este faptul că majoritatea embrionilor (91%) nu au progresat dincolo de fertilizare. În plus, mai mulți au avut anomalii cromozomiale. Cu toate acestea, experții au numit cercetarea un „concept promițător”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.



Comentarii





