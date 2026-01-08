Ingredientul ascuns din sarea de masă. Ce secret nu e trecut pe etichetă

Puțini știu care e ingredientul ascuns din sarea de masă, folosită la nivel global de numeroase culturi.

Sarea de masă simplă s-a schimbat în ultimii ani, în mare parte din cauza poluării. Ca urmare, acum are și un „ingredient” secret, care intră în corpul oamenilor.

E vorba despre particule de microplastic, care au fost identificate în numeroase alimente, dincolo de sare, scrie Science Alert.

Expunerea la aceste particule e mult mai răspândită decât știu cei mai mulți consumatori.

Potrivit celor mai recente studii, o persoană poate consuma până la 1.5 milioane de particule de microplastic într-o singură zi, cea mai mare sursă fiind apa îmbuteliată.

Ingredientul ascuns din sarea de masă

Sarea poate părea un ingredient pur și simplu, însă studiile au arătat că 94% dintre produsele de sare testate la nivel mondial sunt contaminate cu microplastice. Contaminarea e atât de răspândită încât sarea de mare a fost chiar propusă ca indicator al poluării cu microplastice în mediul marin.

S-a constatat că nivelul de contaminare e mai ridicat în sărurile terestre, precum sarea de Himalaya, decât în sărurile marine. Sunt investigate tehnologii noi pentru a ajuta la curățarea sării de mare. Totuși, e posibil ca o mare parte din contaminare să provină din procesul de producție și ambalare.

Și râșnița de sare ar putea înrăutăți situația. Râșnițele de condimente din plastic de unică folosință pot elibera până la 7.628 de particule atunci când macină doar 0,1 grame de sare. Pentru a-ți reduce expunerea, alege o râșniță cu mecanism de măcinare din ceramică sau metal și depozitează sarea în recipiente care nu sunt din plastic.

Există mai multe metode prin care poți reduce cantitatea de microplastice pe care o consumi, potrivit experților. Depozitarea alimentelor în recipiente din plastic și consumul de alimente foarte procesate sunt asociate cu concentrații ridicate de microplastice în probele de scaun.

De asemenea, recomandat să încălzești mâncarea la microunde în recipiente de sticlă, nu din plastic, pentru a preveni migrarea microplasticelor în alimente.

Cea mai mare sursă de microplastice din alimente și băuturi e, cel mai probabil, apa îmbuteliată, care poate conține până la 240.000 de particule pe litru. Trecerea la apa de la robinet poate reduce semnificativ expunerea.

Ce alte alimente obișnuite conțin particule de microplastic

Sarea de masă nu e singura plină de particule de microplastic. Numeroase alte alimente pe care le consumăm zilnic pot avea același risc.

Când mesteci gumă, de exemplu, practic mesteci o bucată de plastic, susțin experții. Majoritatea gumelor de mestecat sunt fabricate dintr-o bază de gumă (plastic și cauciuc), la care se adaugă îndulcitori și arome. Pe măsură ce mesteci, baza de gumă eliberează microplastice. Un singur gram de gumă poate elibera până la 637 de particule de microplastic.

Contaminarea cu microplastice a fructelor și legumelor a fost identificată în mai multe studii. Nanoplasticele sunt particule de plastic mai mici de 1.000 de nanometri. Acestea pot pătrunde în plante prin rădăcini. Microplastice au fost găsite și pe suprafața unei varietăți de fructe și legume.

Un studiu a arătat că merele și morcovii sunt cele mai contaminate, iar salata verde e cea mai puțin contaminată. Totuși, nivelul de microplastice rămâne relativ scăzut în comparație cu alimentele foarte procesate.

Pliculețele de ceai nu sunt singura sursă de microplastice din băuturile calde. Frunzele de ceai, cafeaua și laptele pot fi, de asemenea, contaminate cu microplastice. Utilizarea paharelor de unică folosință pentru băuturi calde, căptușite cu plastic, e una dintre cele mai mari surse de contaminare. Temperaturile ridicate pot determina eliberarea microplasticelor din recipient în băutură.

Fructele de mare reprezintă o altă sursă pentru particule de microplastic, dar una semnificativ mai redusă. Un studiu a arătat că nivelurile de microplastice din viețuitoarele care filtrează apa pentru nutrienți, precum midiile, erau de doar 0,2–0,70 particule de microplastic per gram. Aceasta e semnificativ mai puțin decât cele 11.6 miliarde de microplastice eliberate atunci când se prepară o singură ceașcă de ceai folosind un pliculeț din plastic.