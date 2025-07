Ce a pățit un bărbat după ce a mâncat 2 kilograme de cireșe cu tot cu sâmburi. Ce i-a spus medicul

Un bărbat a consumat 2 kilograme de cirește cu sâmburi. Pățania l-a trimis la medic.

Un bărbat din Galați și-a făcut pofta de cireșe mâncând nu mai puțin de 2 kilograme, cu tot cu sâmburi.

Ce a pățit bărbatul care a mâncat cireșele cu tot cu sâmburi

Gălățeanu a mâncat 2 kilograme de cireșe, inclusiv sâmburii. Acesta a ajuns direct pe masa de operație, conform unei surse. Medicii s-au îngrozit când au văzut conținutul intestinelor acestuia.

Pacientul a fost internat în stare gravă, cu dureri abdominale, grețuri, vărsături și disconfor.

Deși nu suferă de vreo boală cronică, acesta a consumase înainte 2 kilograme de cireșe cu tot cu sâmburi.

Medicii de la secția de Urgențe a Spitalului Județean Galați au crezut inițial că au de a face cu o tumoră. După analize multiple și ecografii, au descoperit un punct de dilatare severă a intestinului, care avea mărimea unei mingi de oină.

Aceștia s-au gândit că este vorba de un blocaj intestinal, iar doctorul Constantin Truș a efectuat o intervenție chirurgicală de urgență.

„Tumoare, m-am gândit puţin şocat de ceea ce vedeam. Dar am alungat gândul şi l-am rugat pe pacient să-mi spună ce meniu a avut în ultimele zile”, a spus medicul.

Acesta a constatat în cele din urmă că este vorba de o acumulare de sâmburi de cireșe, pe care a fost nevoit să îi extragă unul câte unul. Asistenta a avut nevoie de două tăvițe pentru colectarea lor.

„M-am uitat curios și am văzut că asistenta adusese o a doua tăviță, prima fiind plină cu vârf. Am extras cam 900 de grame de sâmburi din intestinul pacientului. Un record personal, atât pentru el cât și pentru mine.

Am terminat de extras toți sâmburii, am verificat să nu fi rămas ceva, am închis inciziile și după ce pacientul a părăsit sala de operație am început să discut cu asistenta, povestindu-i atmosfera de poveste cu care începusem noaptea.

«Păi tot în poveste suntem. Tocmai l-ați operat pe Haplea!», a glumit asistenta. Oamenii care fac asta nu se gândesc că intestinul are limitele lui? Chiar nu i-a învățat nimeni cum se mănâncă cireșele?”, a relatat specialistul.