Ce a pățit un tânăr care a mâncat 150 de ouă în cinci zile. Prin ce schimbare a trecut corpul său: „Am supraviețuit”

O provocare neașteptată l-a pus pe gânduri pe un tânăr din Statele Unite ale Americii. Acesta s-a decis să mănânce 150 de ouă în doar cinci zile pentru a vedea ce efecte are asupra corpului său.

Uneori, cele mai neașteptate schimbări vin din cele mai ciudate idei. Așa a fost și în cazul unui tânăr care, din curiozitate și dorința de a testa limitele proprii, a decis să accepte o provocare cel puțin neobișnuită: să mănânce 150 de ouă în doar cinci zile.

Fără să se gândească dacă acest gest i-ar putea afecta sănătatea, el și-a propus să vadă ce efecte poate avea asupra corpului o astfel de alegere alimentară.

Joshua Allard locuiește în statul Oklahoma, are 25 de ani și este pasionat de fitness. Pentru a-și transforma complet corpul, tânărul a decis să consume cinci mese pe zi, toate fiind alcătuite din ouă. Acesta a renunțat la alte alimente sau suplimente în timpul experimentului, potrivit dailymail.co.uk.

„Aproape că am devenit dependent. Este o nebunie”, a dezvăluit băiatul pe rețelele sociale despre provocarea ce i-a schimbat aspectul fizic.

Ce i s-a întâmplat lui Joshua Allard după ce a mâncat 150 de ouă în doar cinci zile, fără alte alimente sau suplimente

Experiența s-a dovedit a fi mult mai intensă decât se aștepta. Corpul lui Joshua Allard a trecut printr-o transformare uluitoare în urma regimului alimentar de doar cinci zile. Se pare că provocare l-a făcut să slăbească foarte mult și să aibă o senzație constantă de oboseală.

„Ei bine, în primul rând, am supraviețuit. Nu am murit. Slavă Domnului pentru asta! Am devenit foarte, foarte slab. Nu am luat creatină în tot acest timp. Nu am luat suplimente sau ceva de genul. Nici măcar nu am suplimentat vitamina D3 plus K, care este, de obicei, unul dintre suplimentele mele preferate - strict ouă, (…). corpul meu se pregătea să intre în hibernare (…). Practic, așa mă simțeam - foarte, foarte obosit noaptea”, a mărturisit tânărul de doar 25 de ani pe rețelele sociale.

După ce a încheiat experimentul, Joshua Allard a dezvăluit că nu va scoate acest aliment din regimul său zilnic, însă nu va mai mânca atât de mult. El a decis să se rezume la consumul a șase ouă dimineața și patru ouă seara pentru energie.

„Încă le iubesc. Sunt un superaliment”, a mai dezvăluit el despre acest produs.

Ce spune un expert despre consumul excesiv de ouă

Tom Sanders, specialist în nutriție și dietetică la King's College London, trage un semnal de alarmă pentru persoanele care consumă în exces ouă. Acest aliment mâncat mult prea des poate avea efecte negative asupra sănătății, mai ales pentru cei care au anumite predispoziții genetice.

„Acest risc este legat de aportul ridicat de grăsimi și colesterol din ouă, care ar putea provoca creșterea colesterolului LDL, așa-numitul colesterol «rău», în sânge”, a dezvăluit specialistul, conform sursei citate mai sus.

Așadar, ouăle consumate în exces pot influența negativ colesterolul LDL, așa cum mulți îl cunosc și ca un colesterol „rău”.