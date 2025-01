Ce a putut să facă sora unei mirese, fără pic de reținere, chiar înainte de nuntă! Femeia a dezvăluit totul

O mireasă a dezvăluit ce a putut să facă sora ei, fără pic de reținere, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Povestea a făcut rapid înconjurul lumii.

Un conflict puternic s-a iscat între două femei după ce una dintre ele a decis să se folosească de nunta surorii sale pentru un motiv complet neașteptat. Înfuriată, mireasa și-a luat inima în dinți și a dezvăluit prin ce situație a putut să treacă, înainte de nuntă. Povestea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții de la oameni din întreaga lume. Nu puțini au fost cei care au criticat-o pe sora miresei pentru îndrăzneala avută.

Ce a putut să facă sora unei mirese, fără pic de reținere, chiar înainte de nuntă

Aceasta este neobișnuita și dureroasa situație prin care a trecut o femeie, cu puțin timp înainte de nunta ei. Doamna în vârstă de 29 de ani a dezvăluit că are nunta planificată peste câteva luni și că sora ei este însărcinată. Totul a mers bine cu planificarea nunții până în momentul în care sora miresei a dezvăluit faptul că și-ar dori să facă momentul de dezvăluire a sexului bebelușului său chiar la nuntă.

„E genul de om care apreciază petrecerile de dezvăluire a sexului bebelușului, cu fum colorat, confetti roz sau albastre și tort care explodează. Când mi-a dezvăluit ce are de gând să facă la nunta mea i-am zis că o să mă mai gândesc, dar sincer, nu am fost deloc încântată. E nunta mea, e ziua mea importantă, nu? Mă aștept și vreau să fie totul despre mine și logodnicul meu, nu despre bebelușul pe care nu noi îl vom face. Nu mi-a plăcut ideea și am refuzat-o politicos, i-am explicat că nu vreau să amestecăm evenimentele și că ar fi mai bine să aibă, într-o altă zi, propria petrecere dedicată bebelușului ei. Mai mult decât atât, chiar m-am oferit să o ajut cu organizarea evenimentului, cu realizarea tortului sau cu orice mai are ea nevoie. Ei bine, sora mea nu a fost deloc încântată de răspunsul meu. M-a acuzat de faptul că sunt egoistă și că nu îmi doresc un moment special de familie. Tata stă deoparte și nu se bagă, mama zice că ar fi rău să avem o astfel de amintire. Și acum iată-mă, întrebându-mă dacă chiar sunt egoistă”, a dezvăluit femeia pe Reddit, potrivit mirror.co.uk.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate miresei și au condamnat gestul plin de îndrăzneală al surorii. Numeroși internauți au fost de părere că cele două evenimente nu trebuie făcute simultan, pentru că fiecare dintre surori merită să se bucure de asta.