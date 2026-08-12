Descoperă ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa apartamentului. Cineva a pozat totul și a arătat dovada.

Creativitatea românilor nu cunoaște limite și de acest lucru s-au convins și cei care au descoperit ce a putut un român să facă pe scara blocului, chiar la intrarea în apartament. Pozele au ajuns pe internet și au devenit virale.

Ce a putut să facă un român pe holul blocului, chiar la ușa de la intrarea în apartament. Imaginile sunt virale

Viața la bloc poate să fie un adevărat izvor nesecat de povești. Traiul pe aceeași scară cu alți oameni poate fi greu de gestionat, mai ales când printre vecini se află și oameni mai dificili. Doar cine nu a stat niciodată la bloc nu a avut de a face cu acel vecin care crede că și casa scării îi aparține. Chiar dacă mulți oameni doar încearcă să înfrumusețeze spațiul comun, acest român a reușit să depășească multe limite.

Din dorința de a îmbunătăți aspectul holului, omul pus covor pe jos, numeroase dulapuri, mese, scaune și decorațiuni pe pereți, de la oglinzi și farfurii și până la tablouri și un buzdugan. Fețele de masă albe, din material satinat, i-a dus pe mulți cu gândul la decorațiunile de nuntă.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care s-au mirat sau s-au amuzat de cele din poză.

„Cine v-a lucrat aici?”, „Buzduganul de pe perete este 🔥🔥🔥”, „ Felicitările, masa și dansul vor avea loc la etajul 3 pe palier”, „Muzeul comunismului, aripa Piața Progresu, perioada târzie”, „Multivers”, „o doamne”, o doamne”, „Cred că așa mi-ar fi plăcut când eram copil și stăteam în scara blocului cu vecinele și ne jucam pe păturică. Acum, ca adult, nu știu ce să zic... Dacă ei sunt fericiți... 😂😂”, „Până şi bunică-mea s ar simți uşor claustrophobică şi stresată aici”, „Final boss of scara blocului”, „Fără răpirea din serai?”, „Eu -s curioasa ...ce țin oare in dulap?😂”, „Ce evacuare in caz de incediu, cutremur... ramai acolo cu dulapioarele si buzduganașul”, „Ma mamaie ce e aiceaaaa”, „Sufragerie comuna😂”, „Nici nu stiu de unde sa incep...”, „ala nu buzdugan e paloș”, „E real? Sau visez? Vecinii ii acceptă fanteziile astea ca se tem de mai rău, nu?”, „Ptiu ptiu, să nu fie de deochi, maică!”, iată doar o parte din numeroasele comentarii transmise de internauți pe pagina de Instagram numită @scarafrumos.