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Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce

Un american a dezvăluit prin ce situație a trecut atunci când un american s-a așezat la masă să bea niște palincă împreună cu socrul său. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 18:23 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 22:33
Descoperă ce a pățit americanul și ce a dezvăluit bărbatul | Shutterstock
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Un bărbat din Statele Unite ale Americii a mers în vizită la familia soției sale, din România. Bărbatul a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut, atunci când s-a așezat la masă ca să bea palincă alături de socrul său. Cineva din familie a filmat întreaga întâmplare și imaginile au fost ulterior publicate pe pagina de Instagram a omului. Filmarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții, atât printre români, cât și printre americani. Unii dintre străini au prins curaj să recunoască ce au pățit și ei cu soțiile lor românce. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! După imagini, alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce

Povestea celor doi soți a început desprins parcă din filme. El a cunoscut-o pe ea la locul de muncă. Românca a mers în Statele Unite ale Americii prin intermediul unui program de „Work and Travel”. S-au plăcut și, fiindcă lucrurile au mers bine în relație, cei doi au decis să se căsătorească. Aici începe aventura americanului în România. Fascinat de țara noastră, omul și-a făcut o pagina de Instagram în care împărtășește din experiențele sale ca soț al unei românce.

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Într-una dintre filmări, americanul apare stând la masă cu socrul. După câteva pahare bune de palincă, el și socrul se iau în brațe și râd cu gura până la urechi, ca și când sunt prieteni de o viață.

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„After 3 shots of pălincă with my Romanian father-in-law. Pălincă fixes more than Google Translate!” (n.r. după 3 pahare de pălincă băute cu socrul meu român. Pălinca rezolvă mai multe decât traducerile de pe Google), a spus americanul în dreptul imaginilor.

În comentarii, alți americani au dezvăluit că au trăit experiențe similare, după ce s-au căsătorit cu romance.

„Doamne, te înțeleg. Anul trecut am cunoscut pentru prima oară familia soției și a fost de pomină”, „Cu cât beam mai mult cu atât ne înțelegeam mai bine unul pe celălalt”, iată doar o parte dintre comentarii.

Pe respectiva pagina de Instagram sunt clipuri cu diferite momente surprinse cu viața la sat, dar și glume despre cum arată viața cu o româncă. Nu puțini au fost străinii care s-au amuzat și s-au regăsit în pățaniile bărbatului.

„Am fost 10 ani cu o româncă și mi-a schimbat viața pentru totdeauna”, a mărturisit un bărbat, în dreptul uneia dintre filmări.

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