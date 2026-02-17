Ce e sindromul Havana și ce a pățit un cercetător care a vrut să demonstreze că nu e real. Arma secretă pe care a folosit-o

Te-ai întrebat ce e sindromul Havana? Afecțiunea misterioasă a fost testată recent de un cercetător european convins că nu există, dar efectele au fost reale.

Un cercetător din Norvegia are acum probleme cerebrale după ce a testat o armă secretă, creată pentru a demonstra că nu există Sindromul Havana.

Cercetătorul lucra în cadrul unui proiect secret în anul 2024 atunci când a construit o armă capabilă să emită pulsuri puternice de radiație cu microunde, scrie Daily Mail.

Expertul era convins că Sindromul Havana nu există, așa că a testat dispozitivul chiar pe el.

Dar, potrivit unui reportaj Washington Post, în curând s-a confruntat cu simptomele bolii misterioase care a afectat diplomați din întreaga lume.

Ce a pățit un cercetător care a vrut să demonstreze că Sindromul Havana nu e real

Potrivit raportului, guvernul Norvegiei a informat CIA despre experimentele secrete și rezultatele lor dezastruoase. Acest lucru a dus la 2 vizite în Norvegia din partea unor oficiali ai Pentagon și ai Casei Albe pentru a inspecta dispozitivul.

Se crede că dispozitivul a fost construit folosind materiale furate de la un guvern străin. Această situație reprezintă încă o dovadă care sprijină teoria potrivit căreia așa-numitele dispozitive cu „energie pulsată” pot afecta corpul uman și ar fi putut fi folosite împotriva oficialilor americani.

Totuși, un oficial familiarizat cu situația susține că simptomele cercetătorului norvegian nu corespund exact unui caz „clasic” de Sindrom Havana.

Sindrom Havana e o afecțiune inexplicabilă cu simptome severe, inclusiv dureri de cap, amețeli, țiuit în urechi și dificultăți cognitive.

Denumirea provine de la primele cazuri raportate în 2016, când oficiali ai ambasadei SUA din Havana, Cuba, au început să semnaleze simptome cognitive neobișnuite. De atunci, Sindromul Havana a fost raportat în peste 15 țări, inclusiv Rusia, China, India, Columbia, SUA și Regatul Unit.

Ce e Sindromul Havana

Oficial, guvernul american recunoaște aceste cazuri drept „incidente de sănătate anormale”, însă unii au propus o altă teorie.

Potrivit acesteia, Sindromul Havana ar fi rezultatul unui atac deliberat asupra oficialilor americani folosind o armă cu energie pulsată similară celei create de cercetătorii norvegieni.

Aceste arme ar putea utiliza impulsuri puternice de energie electromagnetică pentru a provoca, în mod silențios și de la distanță, leziuni cerebrale țintelor lor. Responsabilitatea pentru aceste presupuse atacuri a fost atribuită de obicei Rusiei, care are o istorie de zeci de ani în cercetarea „armelor cu energie direcționată”.

Cu toate acestea, nu există dovezi că vreo cercetare rusă ar fi avut succes, iar Moscova neagă implicarea, ca de obicei.

Anterior, s-a sugerat că acest tip de armă cu energie pulsată fie e imposibil de construit, fie nu ar produce setul de simptome descris de personalul ambasadei. Însă faptul că un program de cercetare norvegian a reprodus cel puțin o parte dintre rezultate sugerează contrariul.

Potrivit Washington Post, surse afirmă că aceste teste nu demonstrează că incidentele cu Sindromul Havana sunt au fost cauzate de adversari străini. Dar această dezvăluire oferă încă un motiv de a considera că astfel de arme ar putea reprezenta o amenințare serioasă.

