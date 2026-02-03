Prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților. Ce cauzează fenomenul îngrijorător

Experții avertizează că ne confruntăm cu prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților.

Tinerii din ziua de azi, numiți și Generația Z, ar putea deveni prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților, de când am început să strângem aceste date.

Un neurocercetător numit dr. Jared Cooney Horvath susține că a descoperit și care ar fi cauza acestui fenomen, scrie Daily Mail.

Dr. Horvath susține că cei născuți în perioada 1997 - 2010 au probleme legate de dezvoltarea cognitivă.

Potrivit expertului, fenomenul e cauzat de faptul că se bazează foarte mult pe tehnologie, acasă și la școală.

Prima generație din istorie care va fi mai puțin inteligentă decât cea a părinților

Încă de la sfârșitul anilor 1800 se țin date despre dezvoltarea cognitivă. De atunci, Generația Z e acum oficial primul grup care a obținut scoruri cognitive mai mici decât generația dinaintea sa. Au fost înregistrate scăderi ale atenției, memoriei, abilităților de citire și matematică, capacității de rezolvare a problemelor și ale IQ-ului general.

Horvath a vorbit despre problemă în fața Comisiei pentru Comerț, Știință și Transporturi a Senatului SUA. Potrivit expertului, inteligența Gen Z a scăzut, în ciuda faptului că acești adolescenți și tineri adulți petrec mai mult timp la școală decât o făceau copiii în secolul XX.

Cauza, susține Horvath, e legată direct de creșterea volumului de învățare care se face acum folosind ceea ce el a numit „tehnologie educațională”, care include computere și tablete.

Neurocercetătorul susține că această generație a rămas în urmă pentru că creierul uman nu a fost niciodată programat să învețe din clipuri scurte văzute online și din citirea unor propoziții scurte care rezumă cărți mult mai ample și idei complexe.

„Mai mult de jumătate din timpul în care un adolescent e treaz e petrecut privind un ecran,” a declarat Horvath. „Oamenii sunt programați biologic să învețe de la alți oameni și prin studiu aprofundat, nu căutând rezumate pe puncte pe ecrane.”

Horvath și alți experți care au vorbit în fața Congresului au explicat că oamenii au evoluat să învețe cel mai bine prin interacțiune umană reală, adică față în față cu profesorii și colegii, nu de pe ecrane.

El a adăugat că ecranele perturbă procesele biologice naturale care construiesc înțelegerea profundă, memoria și capacitatea de concentrare.

Nu ar fi vorba despre o implementare proastă, o pregătire insuficientă sau nevoia de aplicații mai bune în școli. Experții susțin că tehnologia în sine nu se potrivește cu modul în care creierele noastre funcționează, cresc și rețin informația în mod natural.

Când au început să stagneze abilitățile cognitive

Horvath a declarat că datele arată clar că abilitățile cognitive au început să stagneze și chiar să scadă în jurul anului 2010.

Expertul le-a spus senatorilor că școlile, în general, nu s-au schimbat foarte mult în acel an și că biologia umană evoluează prea lent pentru a fi cauza.

„Răspunsul pare să fie instrumentele pe care le folosim în școli pentru a stimula această învățare,” a declarat Horvath în fața Comisiei. „Dacă te uiți la date, odată ce țările adoptă pe scară largă tehnologia digitală în școli, performanța scade semnificativ.”

El a adăugat că SUA nu reprezintă singura țară afectată de declinul cognitiv digital. Expertul a menționat că cercetarea sa a inclus 80 de țări și a arătat o tendință de 6 decenii de rezultate tot mai slabe la învățare pe măsură ce tot mai multă tehnologie a intrat în sălile de clasă.

Mai mult, copiii care folosesc computerele doar 5 ore pe zi, în mod specific pentru temele școlare, au obținut scoruri vizibil mai mici decât cei care rar sau niciodată nu au folosit tehnologia în școală.

În SUA, datele au arătat că, atunci când statele au introdus pe scară largă programe în care fiecare elev primește propriul dispozitiv, scorurile adesea au stagnat sau au scăzut rapid. Mai mult, Horvath atrage atenția unui alt fenomen îngrijorător.

„Majoritatea acestor tineri sunt prea încrezători în cât de inteligenți sunt. Cu cât oamenii cred că sunt mai deștepți, cu atât sunt, de fapt, mai puțin inteligenți,” a declarat expertul.