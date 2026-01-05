Ce spune culoarea casei despre tine. Experții atrag atenția asupra celor cu pereți de culoare roșie

Experții au dezvăluit ce spune culoarea casei despre tine, cu diferite semnificații pentru fiecare nuanță de pe pereți.

Culoarea pereților din casă poate avea un efect neașteptat asupra oamenilor, susțin experții. Unele culori ne pot face mai tensionați, pe când altele ne calmează.

Prof. Geoff Beattie, din cadrul Universității Edge Hill, susține că alegerea anumitor nuanțe pentru pereți poate dezvălui detalii despre psihologia proprietarilor, scrie Daily Mail.

Potrivit lui Beattie, alegerea acestor culori „ține de psihologie, nu doar de estetică”.

Diferite culori pot avea efecte diferite asupra noastră, mai ales când petrecem mult timp în preajma lor.

Ce spune culoarea casei despre tine

„Tot mai multe cercetări din domeniul neuroștiinței, comportamentului și psihologiei arată că o culoare nu e doar o chestiune de gust,” susține expertul, care a explicat ce spune culoarea casei despre tine.

„Nuanțele care ne înconjoară ne influențează stările emoționale, performanța cognitivă, interacțiunile sociale, somnul. Chiar bunăstarea noastră psihologică pe termen lung,” a continuat Beattie. „Cu alte cuvinte, culorile pereților noștri ne-ar putea modela viața în moduri la care rareori ne gândim.”

Dacă vrei să-ți stimulezi creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor, prof. Beattie recomandă alegerea unor vopsele verde estompat. În schimb, avertizează el, pereții roșii îți vor îngreuna concentrarea.

Dacă nu ești sigur ce culoare să alegi pentru pereții casei tale, ai putea fi tentat să optezi pentru nuanțe neutre.

„Culorile neutre (alb, gri, bej) au un nivel scăzut de stimulare vizuală, ceea ce ajută la reducerea supraîncărcării senzoriale și a stresului,” a explicat prof. Beattie. „Ele sporesc percepția de spațiu și pot avea un efect calmant atât la copii, cât și la adulți.”

Totuși, nuanța și contextul sunt esențiale, susține expertul. Unele nuanțe pot avea un efect opus față de cel dorit.

„Griurile reci sau un alb foarte dur pot induce o senzație de sterilitate sau tristețe, mai ales în spațiile slab iluminate,” a avertizat expertul.

Ce culori să alegi dacă vrei un mediu cât mai relaxat

Datorită legăturii sale cu natura, verdele e asociat cu refacerea și reducerea oboselii mentale, explică prof. Beattie.

Albastrul, adesea asociat cu cerul și apa, poate avea și el un efect calmant. Dar, la fel ca în cazul nuanțelor neutre, detaliile contează.

„Dovezile psihologice sugerează să alegem nuanțe cu saturație scăzută spre medie, în locul culorilor foarte stridente, pentru confortul pe termen lung,” susține prof. Beattie. „Albastrul și verdele estompat sunt asociate cu o creativitate sporită și o capacitate mai bună de rezolvare a problemelor. Un birou sau un spațiu de studiu vopsit într-un verde estompat te poate face mai inovator, fără să-ți dai seama de ce.”

Și galbenul e considerat o alegere bună, dar doar în anumite camere, a explicat expertul.

„Ar fi indicat să rezervi culorile calde și energizante pentru zonele sociale sau active ale casei. Galbenul deschis transmite o stare de veselie, probabil datorită asocierii cu lumina soarelui. Însă galbenul foarte saturat poate crește agitația,” susține expertul.

La fel ca în cazul galbenului, roșul funcționează doar în anumite încăperi, și cu siguranță nu în biroul de acasă.

„Un birou cu accente roșii poate să pară dinamic la început, dar efectul se poate întoarce împotriva ta atunci când începi sarcini care necesită concentrare calmă și gândire clară,”, a declarat prof. Beattie.

În schimb, roșul ar putea fi o opțiune bună pentru dormitor. Studiile arată că această culoare poate crește dorința.