Antena Căutare
Home News Inedit Ce spune culoarea casei despre tine. Experții atrag atenția asupra celor cu pereți de culoare roșie

Ce spune culoarea casei despre tine. Experții atrag atenția asupra celor cu pereți de culoare roșie

Experții au dezvăluit ce spune culoarea casei despre tine, cu diferite semnificații pentru fiecare nuanță de pe pereți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:43 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:45
Unele culori au efecte neobișnuite asupra oamenilor | Shutterstock

Culoarea pereților din casă poate avea un efect neașteptat asupra oamenilor, susțin experții. Unele culori ne pot face mai tensionați, pe când altele ne calmează.

Prof. Geoff Beattie, din cadrul Universității Edge Hill, susține că alegerea anumitor nuanțe pentru pereți poate dezvălui detalii despre psihologia proprietarilor, scrie Daily Mail.

Potrivit lui Beattie, alegerea acestor culori „ține de psihologie, nu doar de estetică”.

Diferite culori pot avea efecte diferite asupra noastră, mai ales când petrecem mult timp în preajma lor.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune culoarea casei despre tine

„Tot mai multe cercetări din domeniul neuroștiinței, comportamentului și psihologiei arată că o culoare nu e doar o chestiune de gust,” susține expertul, care a explicat ce spune culoarea casei despre tine.

„Nuanțele care ne înconjoară ne influențează stările emoționale, performanța cognitivă, interacțiunile sociale, somnul. Chiar bunăstarea noastră psihologică pe termen lung,” a continuat Beattie. „Cu alte cuvinte, culorile pereților noștri ne-ar putea modela viața în moduri la care rareori ne gândim.”

Dacă vrei să-ți stimulezi creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor, prof. Beattie recomandă alegerea unor vopsele verde estompat. În schimb, avertizează el, pereții roșii îți vor îngreuna concentrarea.

Dacă nu ești sigur ce culoare să alegi pentru pereții casei tale, ai putea fi tentat să optezi pentru nuanțe neutre.

Citește și: Electrocasnicele care emit trilioane de particule periculoase. Se găsesc în case din întreaga lume

„Culorile neutre (alb, gri, bej) au un nivel scăzut de stimulare vizuală, ceea ce ajută la reducerea supraîncărcării senzoriale și a stresului,” a explicat prof. Beattie. „Ele sporesc percepția de spațiu și pot avea un efect calmant atât la copii, cât și la adulți.”

Totuși, nuanța și contextul sunt esențiale, susține expertul. Unele nuanțe pot avea un efect opus față de cel dorit.

„Griurile reci sau un alb foarte dur pot induce o senzație de sterilitate sau tristețe, mai ales în spațiile slab iluminate,” a avertizat expertul.

Ce culori să alegi dacă vrei un mediu cât mai relaxat

Datorită legăturii sale cu natura, verdele e asociat cu refacerea și reducerea oboselii mentale, explică prof. Beattie.

Albastrul, adesea asociat cu cerul și apa, poate avea și el un efect calmant. Dar, la fel ca în cazul nuanțelor neutre, detaliile contează.

„Dovezile psihologice sugerează să alegem nuanțe cu saturație scăzută spre medie, în locul culorilor foarte stridente, pentru confortul pe termen lung,” susține prof. Beattie. „Albastrul și verdele estompat sunt asociate cu o creativitate sporită și o capacitate mai bună de rezolvare a problemelor. Un birou sau un spațiu de studiu vopsit într-un verde estompat te poate face mai inovator, fără să-ți dai seama de ce.”

Și galbenul e considerat o alegere bună, dar doar în anumite camere, a explicat expertul.

„Ar fi indicat să rezervi culorile calde și energizante pentru zonele sociale sau active ale casei. Galbenul deschis transmite o stare de veselie, probabil datorită asocierii cu lumina soarelui. Însă galbenul foarte saturat poate crește agitația,” susține expertul.

Citește și: De ce nu trebuie să îți usuci rufele pe calorifer. Cei mai mulți nu știu riscul la care se expun

La fel ca în cazul galbenului, roșul funcționează doar în anumite încăperi, și cu siguranță nu în biroul de acasă.

„Un birou cu accente roșii poate să pară dinamic la început, dar efectul se poate întoarce împotriva ta atunci când începi sarcini care necesită concentrare calmă și gândire clară,”, a declarat prof. Beattie.

În schimb, roșul ar putea fi o opțiune bună pentru dormitor. Studiile arată că această culoare poate crește dorința.

Codul misterios al Manuscriselor de la Marea Moartă a fost elucidat. Ce a dezvăluit despre scrieri biblice de acum 2.000... Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua. La ce setare trebuie să fii atent...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Observatornews.ro Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri
Antena 3 O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
SpyNews Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Surpriză de proporții lângă Muzeul Antipa din Capitală. Trei vulpi surprinse în centrul orașulul. Ce spun specialiștii
Surpriză de proporții lângă Muzeul Antipa din Capitală. Trei vulpi surprinse în centrul orașulul. Ce spun...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Regulile stricte impuse de bona regală Maria Teresa prinților George, Louis și Charlotte. Cum îi vor avantaja pe copii
Regulile stricte impuse de bona regală Maria Teresa prinților George, Louis și Charlotte. Cum îi vor avantaja pe...
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9... Elle
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi HelloTaste.ro
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x