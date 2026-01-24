Antena Căutare
Cea mai deșteaptă vacă din lume. Cum a dat Veronika dovadă de „inteligență extraordinară"

Cea mai deșteaptă vacă din lume a uimit experții, după ce a dat dovadă de „inteligență extraordinară”, cu un truc inedit.

Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 15:12
O vacă din Austria a uimit experții | Shutterstock

Veronika, o vacă din Carinthia, un sat din Austria, a uimit experții cu un comportament inedit, care nu a mai fost văzut până acum la bovine.

Mamiferul a reușit să învețe cum să își scarpine spatele cu ajutorul unui băț pe care îl ia în gură, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, aceasta e o dovadă de „inteligență extraordinară”, pentru că Veronika a învățat să folosească o unealtă.

Mai mult, Veronika poate recunoaște toate vocile membrilor familiei sale.

Cea mai deșteaptă vacă din lume

Witgar Wiegele, un fermier ecologic, o ține pe Veronika drept animal de companie de mai bine de zece ani. Potrivit lui Wiegele, vaca a început să se joace cu bețe cu gura înainte de a începe să se scarpine.

„Am fost în mod firesc uimit de inteligența ei extraordinară și m-am gândit cât de multe am putea învăța de la animale. Răbdare, calm, mulțumire și blândețe,” a spus el.

Potrivit unui articol publicat în revista Current Biology descrie ceea ce experții că e primul caz înregistrat de folosire a uneltelor de către o vacă ținută ca animal de companie. Ceea ce sugerează că bovinele ar putea fi mai capabile din punct de vedere cognitiv decât se credea anterior.

„Rezultatele evidențiază faptul că presupunerile despre inteligența animalelor de fermă pot reflecta lacune de observație, mai degrabă decât limite cognitive reale,” a declarat dr. Alice Auersperg, biolog cognitiv la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena.

Comportamentul a atras pentru prima dată atenția oamenilor de știință atunci când a fost filmat și distribuit pe Internet.

„Când am văzut filmarea, a fost imediat clar că nu era ceva întâmplător,” a spus ea. „Era un exemplu semnificativ de utilizare a uneltelor la o specie care e rareori luată în considerare dintr-o perspectivă cognitivă.”

Dr. Auersperg și colegul ei, Antonio Osuna-Mascara, cercetător postdoctoral, au călătorit pentru a o observa pe Veronika și a efectua teste.

„Inteligența extraordinară” a Veronikăi a fost testată

Într-o serie de probe, experții au așezat o perie pe sol în direcții aleatorii și au înregistrat ce capăt alegea Veronika și ce parte a corpului își scărpina.

De-a lungul mai multor sesiuni repetate, alegerile ei au fost consecvente și potrivite pentru regiunile corpului pe care le scărpina.

„Demonstrăm că o vacă poate folosi o unealtă într-un mod cu adevărat flexibil,” a declarat Osuna-Mascaro. „Veronika nu folosește doar un obiect pentru a se scărpina. Ea utilizează părți diferite ale aceleiași unelte pentru scopuri diferite și aplică tehnici diferite în funcție de funcția uneltei și de regiunea corpului.”

Cercetătorii spun că ea și-a schimbat și modul de mișcare al obiectului. Scărpinatul părții superioare a corpului implica mișcări ample și viguroase, în timp ce scărpinatul părții inferioare era mai lent, mai atent și foarte controlat.

Utilizarea uneltelor e definită ca manipularea unui obiect extern pentru a atinge un scop prin mijloace mecanice. Cercetătorii afirmă că acțiunile Veronikăi îndeplinesc această definiție și sunt chiar mai impresionante.

Ei descriu comportamentul ei drept o utilizare flexibilă, multifuncțională a uneltelor. Ceea ce înseamnă că diferite caracteristici ale aceluiași obiect sunt folosite pentru a obține rezultate diferite.

În afara oamenilor, un astfel de comportament a fost înregistrat la relativ puține specii de animale, cele mai sofisticate fiind maimuțele, precum cimpanzeii.

„Pentru că folosește unealta pe propriul corp, acesta reprezintă o formă egocentrică de utilizare a uneltelor, considerată în general mai puțin complexă decât utilizarea uneltelor orientată spre obiecte externe,” a spus Osuna-Mascaro. „În același timp, ea se confruntă cu constrângeri fizice clare, deoarece trebuie să manipuleze uneltele cu gura. Ceea ce e remarcabil e modul în care compensează aceste limitări. Anticipează rezultatul acțiunilor sale și își ajustează priza și mișcările.”

Studiul reprezintă primul caz documentat de utilizare a uneltelor la bovine și prima dovadă de utilizare flexibilă, multifuncțională a uneltelor la această specie.

Cercetătorii sugerează că circumstanțele neobișnuite ale vieții Veronikăi ar fi putut avea un rol important. Majoritatea vacilor nu trăiesc atât de mult, în medii deschise și complexe și rareori pot interacționa cu o varietate de obiecte.

Durata ei lungă de viață, contactul zilnic cu oamenii și accesul la un peisaj fizic variat ar fi putut crea condițiile necesare pentru un comportament explorator.

Echipa e interesată să audă și de la alți fermieri pentru a afla cât de răspândit ar putea fi un astfel de comportament.

„Pentru că suspectăm că această abilitate ar putea fi mai larg răspândită decât e documentat în prezent,” a spus Osuna-Mascaro. „Îi invităm pe cititorii care au observat vaci sau tauri folosind bețe sau alte obiecte ținute în gură pentru acțiuni intenționate să ne contacteze.”

