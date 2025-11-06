6 beneficii surprinzătoare ale animalelor de companie pentru copii

Antena Căutare
Un animal de companie înseamnă mai mult decât joacă și distracție pentru copii. Studiile arată că animalele pot contribui la dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a celor mici, ajutându-i să devină mai empatici, mai responsabili și mai încrezători.

Câine, pisică, hamster sau chiar un peștișor colorat, pentru un copil, orice animal de companie poate deveni cel mai bun prieten. Iar dincolo de bucuria pe care o aduce, un animal are și un rol profund în dezvoltarea emoțională și socială a copilului. Psihologii explică de ce această legătură este atât de valoroasă și cum îi ajută pe cei mici să crească echilibrați și încrezători.

Dacă ai observat vreodată cum se luminează instantaneu un copil când vede un cățel sau cum își petrece minute în șir vorbind cu pisica familiei, ai asistat, de fapt, la un proces de învățare și conexiune profundă. Relația dintre copii și animalele de companie nu este doar una de joacă, ci o experiență care modelează caracterul, emoțiile și chiar felul în care cei mici interacționează cu lumea din jur.

„Mulți copii cresc în familii care au deja animale de companie, iar și mai mulți ajung să trăiască, la un moment dat, alături de unul,” explică Gail F. Melson, profesor emerit de studii de dezvoltare la Universitatea Purdue din Indiana și autoarea cărții Why the Wild Things Are: Animals in the Lives of Children. Potrivit acesteia, animalele pot influența felul în care copiii se dezvoltă pe multiple planuri, emoțional, cognitiv, social și chiar fizic.

Iar efectele nu sunt doar teoretice. Părinții care aleg să aducă un animal în familie observă adesea schimbări vizibile, și anume faptul că micuții devin mai blânzi, mai empatici, mai responsabili și mai dornici să comunice. Așa cum spune dr. Melson, prezența unui animal în viața unui copil nu este doar o bucurie, ci și o formă timpurie de educație emoțională.

Animalele de companie îi ajută pe copii să învețe mai ușor

Deși pare surprinzător, animalele pot stimula dragostea copiilor pentru lectură și învățare. „Dacă un copil are dificultăți la citit și i se spune doar e timpul să deschizi cartea și să lucrezi, nu e deloc atractiv,” explică Mary Renck Jalongo, Ph.D., profesoară de educație la Indiana University of Pennsylvania și autoarea volumului The World of Children and Their Companion Animals. „Dar dacă îi spui să citească lângă un câine sau o pisică, totul devine mai plăcut.”

Mulți părinți observă cum copiii îi citesc cu voce tare animalului, îi arată poze și chiar îl liniștesc în momentele „tensionate” ale poveștii. Practic, animalul devine un ascultător blând și fără judecată, oferind copilului siguranța de care are nevoie pentru a-și exersa abilitățile.

Animalele de companie oferă confort emoțional și alinare

Relația copil–animal poate fi o sursă importantă de sprijin emoțional. Într-un studiu realizat de dr. Melson, un grup de copii de 5 ani a fost întrebat ce fac atunci când se simt triști, speriați sau furioși. Peste 40% au răspuns că se refugiază lângă animalele lor.

„Copiii care primesc sprijin emoțional de la animalele de companie sunt evaluați de părinți ca fiind mai puțin anxioși și mai puțin retrași,” afirmă specialista. Iar dr. Jalongo adaugă faptul că „Indiferent că e vorba de un hamster sau un cal, animalele oferă copiilor un subiect de conversație și o legătură comună cu alți copii, ceea ce le crește sentimentul de apartenență.”

Animalele le cultivă empatia și responsabilitatea

Unul dintre cele mai valoroase efecte ale deținerii unui animal este dezvoltarea instinctului de grijă. Dr. Melson a fost interesată să descopere cum se formează capacitatea de a avea grijă de ceilalți. „Grija și empatia nu apar brusc la vârsta adultă,” spune ea. „Sunt abilități care se exersează din copilărie, iar animalele oferă contextul perfect pentru asta.”

Într-unul dintre studiile sale, cercetătoarea a observat cât timp petrec copiii peste 3 ani având grijă de animalele lor comparativ cu timpul dedicat fraților mai mici. Într-o zi, cei care aveau animale petreceau în medie 10 minute îngrijindu-le, în timp ce ceilalți doar 2 minute îngrijindu-se de frați.

„Animalele le oferă copiilor ocazia de a fi responsabili, de a observa, de a iubi necondiționat. Toate acestea sunt semințele unui viitor adult empatic și grijuliu,” subliniază dr. Melson.

Animalele pot contribui la sănătatea fizică

Deși pare greu de crezut, un animal de companie poate avea efecte benefice asupra sănătății copiilor. Un studiu condus de Dennis Ownby, pediatru și fost șef al Departamentului de Alergii și Imunologie de la Medical College of Georgia, a arătat că expunerea timpurie la animale reduce semnificativ riscul de alergii.

Cercetarea, care a urmărit 474 de copii de la naștere până la vârsta de 7 ani, a arătat că cei crescuți cu doi sau mai mulți câini sau pisici aveau de peste două ori mai puține șanse de a dezvolta alergii comparativ cu cei fără animale.

Studiile recente confirmă fenomenul numit „efectul mini-fermei”: cu cât copilul este expus la mai multe animale în primul an de viață, cu atât sistemul său imunitar devine mai puternic. „Când copilul se joacă cu un câine sau o pisică, animalul îl linge adesea, transferând bacterii benefice care pot influența pozitiv reacțiile sistemului imunitar,” explică dr. Ownby.

Animalele întăresc încrederea în sine

Potrivit unei analize științifice, copiii care cresc alături de animale dezvoltă o mai mare încredere în sine și se simt mai puțin singuri. „Compania oferită de un animal de companie este o sursă constantă de acceptare necondiționată,” arată studiul. „Copiii simt că sunt ascultați, iubiți și importanți, fără teama de a fi judecați.”

Când copilul își asumă grija unui animal, fie că îl hrănește, îl scoate la plimbare sau îl mângâie înainte de somn, își întărește sentimentul de valoare personală. Este o formă simplă și naturală prin care învață că acțiunile lui contează.

Animalele de companie aduc familia mai aproape

Unul dintre cele mai frumoase efecte ale prezenței unui animal în casă este modul în care acesta reunește familia. „Când îi întreb pe părinți dacă animalele lor fac parte din familie, majoritatea par uimiți de întrebare. Răspunsul este invariabil: Desigur că fac parte din familie!” povestește dr. Melson.

Îngrijirea unui animal devine adesea o activitate comună: toți membrii familiei participă la plimbări, la hrănire sau la joacă. Chiar și simpla observare a unui pește care înoată în acvariu sau a unei pisici care se joacă aduce o stare de calm și conectare.

„Într-o lume grăbită, animalele au darul de a ne încetini și de a ne aduce împreună,” explică specialista. „Atunci când îți iei câteva minute să mângâi un câine, să te joci cu pisica sau să te uiți la pești, faci, de fapt, un pas spre echilibru și liniște.”

