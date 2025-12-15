Cea mai proastă poziție de somn. De ce nu trebuie să adormi niciodată așa, potrivit experților

Experții au dezvăluit cea mai proastă poziție de somn și de ce trebuie să o eviți atunci când adormi, pentru sănătatea ta.

Experții au dezvăluit ce poziție de somn trebuie să eviți | Shutterstock

Potrivit experților, unele poziții de somn pot duce la dureri în timpul zilei, mai ales când înaintăm în vârstă.

Multe persoane nu știu la ce riscuri se expun atunci când adoptă anumite poziții de somn, potrivit dr. Deborah Lee, scrie Daily Mail.

Una dintre aceste poziții, numită și „poziția T-Rex” e una dintre cele care te pot lăsa cu dureri în timpul zilei.

Unele poziții de somn sunt mult mai bine pentru postura ta decât altele, mai ales că petrecem atâtea ore în pat, în fiecare zi.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai proastă poziție de somn

„Ca regulă generală, dormitul pe spate sau pe o parte e de preferat față de dormitul pe burtă,” a declarat dr. Lee. „Aceste poziții sunt cele mai potrivite pentru a permite mușchilor să se relaxeze și să se refacă pe parcursul nopții. De asemenea, ar trebui să dormim fără a pune presiune inutilă pe articulații și mușchi.”

„Poziția de somn poate influența și afecțiuni medicale precum indigestia, apneea de somn și durerea,” a continuat experta.

Poziția T-Rex, cunoscută și ca „dormitul cu mâini de dinozaur”, presupune să dormi pe o parte, cu brațele și încheieturile strânse la piept.

Potrivit dr. Lee, dormitul pe o parte nu e o problemă, ba chiar e recomandat în anumite situații, însă poziția T-Rex ar trebui evitată.

„Experții sugerează că aceasta e o tendință naturală de a ne ghemui pe o parte, să strângem pumnii la piept, atunci când ne simțim anxioși sau amenințați,” a declarat dr. Lee.

Citește și: De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real

Poziția T-Rex „ne oferă un sentiment de confort și siguranță”, dar s-a dovedit că poate provoca parestezii nocturne, adică senzații de furnicături sau înțepături. Așa că trebuie evitată.

Varianta „creion” a dormitului pe o parte, cu brațele pe lângă corp, nu strânse spre interior, e o „poziție naturală de somn, cu multe avantaje”, susține dr. Lee.

„Brațele sunt de-a lungul corpului și nu sunt îndoite la coate sau încheieturi,” a explicat ea. „O pernă specială pentru dormit pe o parte poate face această poziție și mai confortabilă.”

Dormitul pe o parte e, în general, recomandat de experți, atât timp cât corpul și capul sunt orientate lateral, deoarece ajută la reducerea presiunii asupra articulațiilor, menține alinierea corectă a coloanei vertebrale și previne durerea.

Ce poziție de somn recomandă experții să eviți

Dormitul pe spate, cu fața în sus, e de asemenea recomandat pentru prevenirea durerilor articulare. Dar uneori poate agrava durerile de gât și alte probleme.

Experții de la Mayo Clinic spun că dormitul pe spate e, de fapt, cea mai proastă poziție dacă suferi de apnee de somn. Aceasta e afecțiunea în care respirația se oprește și reîncepe în timpul somnului.

E de preferat să încerci să dormi fără brațele îndoite sau încrucișate, pentru a evita comprimarea nervilor.”

Dar poziția de somn care trebuie evitată e cea pe burtă. dormitul pe burtă e considerat, în general, cel mai nesănătos. Deoarece poate îngreuna respirația și provoca o curbură anormală a coloanei vertebrale.

Citește și: Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat

„Dormitul pe burtă cu capul răsucit într-o parte nu e recomandat, deoarece coloana e comprimată toată noaptea, iar coloana cervicală nu e aliniată corect, ceea ce poate duce la dureri de gât, brațe și umeri a doua zi,” a declarat dr. Lee.

O altă variantă nefavorabilă e poziția semi-pe-burtă, în care stai pe abdomen, cu un picior mai ridicat decât celălalt și un braț îndoit, adesea sub pernă.

„Din nou, aceasta înseamnă să dormi cu coloana răsucită,” a explicat experta.